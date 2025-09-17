Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị "tóm dính" đi Châu Âu với thiếu gia, hé lộ thông tin mới nhất về đám cưới hào môn

Sau khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà vẫn duy trì sức hút với công chúng nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng đời sống cá nhân kín tiếng. Những ngày gần đây, nàng hậu gốc Thanh Hóa đang có chuyến du lịch kết hợp nghỉ dưỡng tại Châu Âu. Tuy nhiên, ngoài những khoảnh khắc "chanh sả" cho chính chủ tự đăng thì mới đây trên MXH xuất hiện hình ảnh Đỗ Thị Hà bị tóm dính bên một nhân vật đặc biệt. Không nằm ngoài dự đoán của công chúng, Đỗ Thị Hà không đi một mình mà có sự đồng hành của bạn trai thiếu gia.

Trong bức ảnh lan truyền, Đỗ Thị Hà xuất hiện xinh đẹp, sang chảnh trong outfit váy trắng ôm sát kết hợp áo khoác nâu dáng dài. Đáng chú ý, cô đi giày bệt - chi tiết được nhiều netizen khen tinh tế vì không tạo cảm giác chênh lệch chiều cao với bạn trai. Bạn trai thiếu gia của Đỗ Thị Hà cũng ăn diện giản dị, vui vẻ sánh bước bên người yêu. Sự xuất hiện chung của cặp đôi giữa trời Âu càng khiến netizen có cơ sở đặt nghi vấn rằng chuyến đi lần này có liên quan đến việc chụp ảnh cưới.

Cách đây ít ngày, trên MXH xuất hiện thông tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang gấp rút cải tạo lại căn nhà ở Thanh Hoá để chuẩn bị đám cưới. Đỗ Thị Hà và bạn trai thiếu gia được gia đình 2 bên tác hợp. Đặc biệt, bố của Đỗ Thị Hà cũng nhiều lần xuất hiện cùng chàng rể tương lai. Nhiều nguồn tin cho hay đám cưới Đỗ Thị Hà và bạn trai thiếu gia sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lộ ảnh đi du lịch Châu Âu với thiếu gia

Trong bức ảnh check in tại Thuỵ Sĩ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện trang phục y hệt khi bị lộ ảnh bên bạn trai

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đeo nhẫn kim cương, mang túi hiệu khi đi du lịch. Nhiều netizen còn nghi vấn chuyến đi này là để chụp ảnh cưới như cách nhiều phu nhân hào môn hay làm

Đỗ Thị Hà cũng khéo "flex" yêu đương khi úp mở những bức ảnh bàn ăn có đôi

Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà nhanh chóng khẳng định vị thế trong showbiz với phong thái ngày càng chín chắn, thường xuyên góp mặt trong các sự kiện lớn và sải bước trên nhiều sàn runway danh giá. Cô cũng từng đại diện Việt Nam dự thi Miss World, để lại dấu ấn nhờ hình ảnh trẻ trung, trong sáng. Ngoài ra, nàng hậu còn được yêu mến bởi sự giản dị, không phô trương, gần gũi với khán giả.

Chuyện tình cảm của Đỗ Thị Hà từng nhiều lần được khán giả xôn xao bàn tán. Người đẹp sinh năm 2001 được cho là hẹn hò thiếu gia một tập đoàn lớn, song cô chọn cách giữ kín, chưa bao giờ công khai trực diện trên truyền thông. Dù vậy, loạt "hint" trùng hợp, từ những bức ảnh đi du lịch cho đến phụ kiện giống nhau, đã khiến netizen nhiều lần "bắt bài".

Người yêu của Hoa hậu Việt Nam là thiếu gia, anh sinh năm 1994, vì có ngoại hình bảnh bao và phong cách ăn mặc trẻ trung nên vẻ ngoài anh không quá lệch so với Đỗ Thị Hà dù cả hai chênh nhau 7 tuổi. Tập đoàn nhà thiếu gia này làm trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu làm các công trình đường sắt, đường bộ, san lấp mặt bằng, trồng trọt, kinh doanh bất động sản... Anh khá kín tiếng trên mạng xã hội, trang cá nhân chỉ có vài bài đăng.

Khi được hỏi về thông tin hẹn hò thiếu gia và sắp cưới, Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng nói: "Hiện tại tôi chưa thể chia sẻ thông tin gì. Từ trước tới nay, tôi không muốn nói về những vấn đề cá nhân của mình hay thông tin về những người xung quanh tôi vì tôi muốn giữ được sự bình yên cho mọi người. Tôi là người của công chúng, việc khán giả chú ý, 'soi xét' là điều phải chấp nhận. Tôi không muốn những người bên cạnh mình cũng phải chịu điều đó.

Tôi nghĩ việc kết hôn còn tùy vào duyên số. Nếu duyên tới, có lẽ tôi sẽ chẳng cần đợi tới năm 27, 28 tuổi còn nếu duyên chưa tới, có thể tới 30 tuổi tôi mới kết hôn. Thực sự tôi không thể khẳng định hay phủ định thông tin này vì tôi không biết tương lai như thế nào. Nhưng nếu thông tin đó trở thành sự thật thì cũng tốt thôi, vì cô gái nào cũng mong muốn có người kề cận bên mình suốt cuộc đời".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bạn trai thường xuyên cùng nhau đi du lịch nước ngoài



