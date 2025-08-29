Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2?

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh gây sốt xuất hiện trên đường phố phát đồ miễn phí cho bà con đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Nàng dâu hào môn còn dẫn theo con gái Tuệ An cùng các cháu, tươi cười phát đồ ăn, đồ uống cho người dân. Nhiều người khen ngợi Đỗ Mỹ Linh ở ngoài đời tỏa sáng với nhan sắc mặn mà, tính cách thân thiện, dễ gần. Tuy vậy, trong những bức ảnh chụp cận, người đẹp bị soi thân hình có phần tăng cân.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với thân hình có phần tăng cân, lộ nghi vấn mang thai lần 2.

Nhiều người đồn đoán mỹ nhân đang mang thai lần 2 ở những tháng đầu của thai kỳ. Do lối sống kín tiếng nên cô không chia sẻ tin vui với khán giả. Trước đó, khi mang thai con gái đầu lòng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng giữ kín, đợi đến lúc con gái tròn 1 tuổi, cô mới chính thức công khai với khán giả.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kết hôn với chủ tịch Đỗ Vinh Quang vào tháng 10/2022. Đến tháng 7/2023, cô sinh con đầu lòng. Con gái của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh hiện là một trong những “hot kid” được chú ý trên mạng xã hội.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Bé là trái ngọt trong cuộc hôn nhân của nàng hậu với doanh nhân Đỗ Vinh Quang – Chủ tịch CLB Hà Nội. Sau thời gian một năm giữ kín hình ảnh, gần đây Đỗ Mỹ Linh bắt đầu chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường của ái nữ hơn 2 tuổi, tên thật là Đỗ Tuệ An, tên gọi thân mật là Titi.

Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xinh như búp bê.

Cuối năm 2024, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng vướng nghi vấn mang thai lần hai. Tại một sự kiện ra mắt phim, người đẹp gây chú ý khi diện đầm suông màu hồng pastel, để lộ vòng 2 trông lớn hơn so với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Cuối năm 2024, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng vướng nghi vấn mang thai lần hai.

Trong một lần khác, cô từng xuất hiện trên khán đài sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ đội bóng của chồng – doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Khi ấy, nàng hậu lựa chọn trang phục năng động màu xanh, trang điểm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, một số hình ảnh ghi lại khoảnh khắc vòng 2 lùm lùm đã khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn. Trước những đồn đoán này, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ thái độ im lặng.

Nàng hậu từng xuất hiện trên sân vận động với vòng 2 lùm lùm.

Khi mới về làm dâu trong gia đình hào môn, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh từng thừa nhận bản thân có nhiều bỡ ngỡ. May mắn là cô luôn nhận được sự chỉ dẫn, động viên từ mẹ chồng.

“ Hiện tại, tôi sống cùng bố mẹ và bà nội chồng nên gia đình lúc nào cũng đông vui, nhiều hoạt động chung. Thời gian đầu, tôi chưa quen với nếp sinh hoạt nên thường được mẹ chồng chỉ bảo. Trong dịp Tết vừa qua, tôi cũng cố gắng phụ giúp các công việc trong nhà. Tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để thích nghi với cuộc sống mới ”, nàng hậu chia sẻ.











