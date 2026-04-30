Hoa hậu Đỗ Hà vi vu cùng chồng, 1 mỹ nhân lộ hint bầu bí và loạt hoạt động sao Việt ngày nghỉ lễ

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cũng là dịp hiếm hoi trong năm có thời gian nghỉ dài ngày. Nhân dịp này, nhiều sao Việt nhanh chóng tranh thủ đi du lịch, nghỉ dưỡng hoặc dành thời gian cho gia đình. Trên mạng xã hội, loạt hình ảnh check-in liên tục được cập nhật tạo nên không khí vô cùng rộn ràng.
Trong số đó, Hoa hậu Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc du lịch cùng chồng doanh nhân. Sau khi kết hôn, người đẹp có phần kín tiếng hơn nhưng mỗi lần xuất hiện đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Những hình ảnh ngọt ngào trong chuyến nghỉ dưỡng nhanh chóng khiến netizen thích thú.
Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ đình đám như Đông Nhi, Hà Kiều Anh, Trấn Thành hay Hari Won cũng đồng loạt xả ảnh đi du lịch trong và ngoài nuớc. Người chọn resort biển sang chảnh, người lại tận hưởng kỳ nghỉ nhẹ nhàng bên gia đình, nhưng điểm chung là đều toát lên năng lượng thư giãn sau chuỗi ngày làm việc bận rộn.
Đáng chú ý, Á hậu Tường San bất ngờ vướng nghi vấn bầu bí khi xuất hiện với vẻ ngoài tròn trịa hơn thường thấy. Trong loạt ảnh được chia sẻ, người đẹp diện trang phục rộng rãi, khéo léo che vóc dáng, khiến cư dân mạng đặt nhiều nghi vấn về tin vui. Trước đó, Tường San cũng đã soi nhiều hint luôn khéo che vóc dáng mỗi khi xuất hiện gần đây.