Hoa hậu Đỗ Hà vi vu cùng chồng, 1 mỹ nhân lộ hint bầu bí và loạt hoạt động sao Việt ngày nghỉ lễ

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cũng là dịp hiếm hoi trong năm có thời gian nghỉ dài ngày. Nhân dịp này, nhiều sao Việt nhanh chóng tranh thủ đi du lịch, nghỉ dưỡng hoặc dành thời gian cho gia đình. Trên mạng xã hội, loạt hình ảnh check-in liên tục được cập nhật tạo nên không khí vô cùng rộn ràng.

Trong số đó, Hoa hậu Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc du lịch cùng chồng doanh nhân. Sau khi kết hôn, người đẹp có phần kín tiếng hơn nhưng mỗi lần xuất hiện đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Những hình ảnh ngọt ngào trong chuyến nghỉ dưỡng nhanh chóng khiến netizen thích thú.

Hoa hậu Đỗ Hà khoe khoảnh khắc ngọt ngào khi đi vi vu cùng chồng

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ đình đám như Đông Nhi, Hà Kiều Anh, Trấn Thành hay Hari Won cũng đồng loạt xả ảnh đi du lịch trong và ngoài nuớc. Người chọn resort biển sang chảnh, người lại tận hưởng kỳ nghỉ nhẹ nhàng bên gia đình, nhưng điểm chung là đều toát lên năng lượng thư giãn sau chuỗi ngày làm việc bận rộn.

Hoa hậu Thanh Thuỷ giản dị xuống phố ngày nghỉ lễ

Vợ chồng Đông Nhi tận hưởng chuyến du lịch tại Đà Lạt

Trấn Thành và Hari Won cũng không nằm ngoài đường đua du lịch

Hoa hậu Hà Kiều Anh nghỉ dưỡng sang chảnh

Huyền Baby gia nhập hội mỹ nhân thả dáng ở biển ngày hè

Hoa hậu Ngọc Hân dành thời gian bên gia đình

Đáng chú ý, Á hậu Tường San bất ngờ vướng nghi vấn bầu bí khi xuất hiện với vẻ ngoài tròn trịa hơn thường thấy. Trong loạt ảnh được chia sẻ, người đẹp diện trang phục rộng rãi, khéo léo che vóc dáng, khiến cư dân mạng đặt nhiều nghi vấn về tin vui. Trước đó, Tường San cũng đã soi nhiều hint luôn khéo che vóc dáng mỗi khi xuất hiện gần đây.

Tường San đưa "tiểu công chúa" đi du lịch