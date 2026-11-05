Hoa hậu đình đám SN 1996 quê Nam Định rao bán đồng hồ hơn 600 triệu đồng

Động thái của Kỳ Duyên thu hút nhiều sự chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên đăng tải bài viết rao bán một chiếc đồng hồ thuộc dòng Cosmograph Daytona 126503. Theo chia sẻ của nàng hậu, chiếc đồng hồ có mặt 40mm, thiết kế cọc số, mang phong cách thể thao nhưng không kém phần sang trọng. Cô đã mua sản phẩm này vào ngày 23/8/2025 với giá 820 triệu đồng.

Tuy nhiên, do ít sử dụng, Kỳ Duyên quyết định tìm chủ nhân mới cho món phụ kiện này. Đáng chú ý, dù đã mua và đeo đồng hồ, cô tiết lộ sản phẩm vẫn còn seal ở hai bên mặt. "Tình trạng: 99%", nàng hậu viết. Mức giá sang nhượng được cô đưa ra khoảng hơn 600 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá mua ban đầu.

Kỳ Duyên rao bán đồng hồ hàng hiệu trên trang cá nhân

Việc Kỳ Duyên thanh lý món phụ kiện có giá trị hàng trăm triệu đồng nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi cô vốn được biết đến là người đẹp có phong cách thời trang sành điệu, thường xuyên xuất hiện với những món đồ hàng hiệu.

Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Sau 10 năm, người đẹp tiếp tục gây bất ngờ khi tham gia Miss Universe Vietnam 2024 và giành chiến thắng, trở thành hoa hậu đầu tiên đăng quang cả hai cuộc thi nhan sắc lớn này.

Kỳ Duyên là nàng hậu có cuộc sống và phong cách thời trang sang chảnh

Tại Miss Universe 2024 tổ chức ở Mexico, Kỳ Duyên lọt vào top 30 chung cuộc. Trước đó, cô từng hoạt động nổi bật trong lĩnh vực thời trang, đảm nhận vai trò huấn luyện viên, giám khảo tại nhiều chương trình như The Face Vietnam, Siêu mẫu Việt Nam.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Kỳ Duyên vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh các hoạt động giải trí, phong cách sống, thời trang và những món đồ xa xỉ mà nàng hậu sở hữu cũng thường xuyên trở thành chủ đề được khán giả chú ý.