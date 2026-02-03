"Hoa hậu đẹp nhất châu Á": Hôn nhân yên ấm, viên mãn ở tuổi U40

Hoa hậu Việt hiếm hoi thành công tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới

Mới đây, Hoa hậu Hương Giang đăng tải bộ ảnh đón sinh nhật trên trang cá nhân. Cô viết: "Thêm một tuổi mới, chỉ mong được bình bình, an an để ngắm nhìn thế giới, vẫn luôn rung động với những điều đẹp đẽ xung quanh, tin vào sự tử tế".

Hoa hậu Hương Giang trong bộ ảnh mới. (Ảnh: FBNV).

Ở tuổi 39, người đẹp vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ diện mạo trẻ trung cùng thần thái cuốn hút.

Hoa hậu Hương Giang sinh năm 1987 tại Hải Dương. Cô từng là sinh viên khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Hoa hậu Trần Thị Hương Giang. (Ảnh: NVCC).

Với chiều cao 1m80, Hương Giang sớm ghi dấu ấn khi tích cực tham gia các cuộc thi nhan sắc trong nước như: Hoa hậu Việt Nam 2004, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Năm 2006, Hương Giang đăng quang Hoa hậu Hải Dương, sau đó tiếp tục dự thi Hoa hậu Việt Nam 2006 và dừng chân ở Top 10.

Dù không thực sự tạo được bứt phá tại các đấu trường nhan sắc trong nước, Hương Giang lại gây chú ý khi đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2009 tại Nam Phi. Tại cuộc thi này, người đẹp lần lượt lọt Top 12 Hoa hậu Biển, giành danh hiệu Á hậu 1 phần thi Top Model và có mặt trong Top 16 chung cuộc Miss World 2009, dù trước đó không được đánh giá cao.

Hương Giang trong buổi lễ trao tặng danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất châu Á.

Đầu năm 2010, theo các cuộc bình chọn của trang Global Beauties, Hương Giang được xướng tên ở nhiều hạng mục như Top 3 Đệ nhất mỹ nhân đương đại, Top 10 Gương mặt của năm và đặc biệt là danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất châu Á. Ngày 30/7 cùng năm, cô chính thức được tổ chức sắc đẹp toàn cầu Global Beauties tổ chức buổi lễ trao danh hiệu này.

Gia đình là nền tảng

Khi đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, tháng 10/2010, Hương Giang bất ngờ kết hôn với bạn trai người Trung Quốc tên Liu Jia, quê Hà Bắc, hiện là trưởng đại diện của một hãng hàng không tại Việt Nam.

Vợ chồng Hương Giang tổ chức hôn lễ vào năm 2010. Sự kiện diễn ra riêng tư tại Phú Quốc, với khoảng 30 khách mời tham dự.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Hương Giang.

Hạnh phúc của nàng hậu trở nên vẹn tròn khi đón 2 thành viên nhí ra đời. Hiện bé Tiểu Panda 12 tuổi và Polar 9 tuổi. Cả hai bé đều mang nhiều nét đẹp của mẹ và có thể nói được tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt.

Sau khi kết hôn, Hương Giang lùi về hậu phương, dành thời gian chăm sóc chồng và hai con gái, ít xuất hiện trong các sự kiện của showbiz.

Việc Hoa hậu Hương Giang ít tham gia các hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình khiến không ít khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, người đẹp tiết lộ chị cảm thấy hạnh phúc và bình yên với con đường mà mình đã chọn. "Tôi vẫn được làm công việc mình yêu thích, vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật và dành được thời gian cho gia đình, chăm sóc các bé. Cuộc sống của tôi như vậy là quá đủ đầy, trọn vẹn", Hương Giang nói.

Bà mẹ 2 con hiện làm công việc kinh doanh và quản lý, thỉnh thoảng nhận lời ngồi ghế nóng các cuộc thi nhan sắc. Hương Giang từng là giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ba mùa 2015, 2017 và 2019.



