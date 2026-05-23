Hoa hậu đẹp bậc nhất Việt Nam tình tứ bên chồng đại gia: "Tụi mình vẫn còn chơi với nhau"

Sau nhiều năm gắn bó, hoa hậu Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tình cảm ngọt ngào, bền chặt. Mới đây, người đẹp tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh lãng mạn bên chồng trong chuyến nghỉ dưỡng ven biển cùng dòng chia sẻ đầy tình cảm trên trang cá nhân.

Jennifer Phạm tình tứ bên ông xã doanh nhân

Trong ảnh, Jennifer Phạm diện váy họa tiết tông trắng vàng thanh lịch, khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi ngoài 40. Người đẹp và ông xã cùng đứng trên ban công hướng ra bãi biển xanh ngắt và những dãy núi trập trùng phía xa. Không gian nghỉ dưỡng sang trọng cùng những cử chỉ thân mật của cặp đôi khiến nhiều khán giả xuýt xoa vì quá lãng mạn.

Jennifer Phạm viết: "Lâu lâu phải đăng ảnh với anh bạn cùng phòng… để mọi người biết tụi mình vẫn còn chơi với nhau. Ở với nhau đủ lâu mới hiểu, tình yêu không phải lúc nào cũng là những điều quá lớn lao.

Đôi khi chỉ là một người luôn xuất hiện trong mọi khoảnh khắc đời mình… từ những ngày rực rỡ cho tới những ngày chẳng muốn nói gì cả. Cảm ơn vì sau bao nhiêu năm, mình vẫn là người yêu, người bạn và là đồng minh sống sót qua những cơn thất thường của nhau".

Cặp đôi đã gắn bó bên nhau 14 năm và giờ vẫn nồng nàn như thuở ban đầu

Dòng tâm sự nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc của nàng hậu nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận. Nhiều khán giả cho rằng điều khiến hôn nhân của Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải được ngưỡng mộ không chỉ là sự giàu có hay hào nhoáng, mà chính là cách cả hai luôn đồng hành, xem nhau như những người bạn thân thiết sau nhiều năm chung sống.

Jennifer Phạm sinh năm 1985, từng đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006. Cô được xem là một trong những hoa hậu sở hữu nhan sắc nổi bật của showbiz Việt. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên với ca sĩ Quang Dũng, cô kết hôn với doanh nhân Đức Hải vào cuối năm 2012.

Doanh nhân Đức Hải xuất thân trong một gia đình trí thức, có nền tảng kinh doanh vững chắc và luôn kín tiếng trước truyền thông. Sau hơn một thập kỷ bên nhau, Jennifer Phạm hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng và các con. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch sang trọng, những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp khiến công chúng ngưỡng mộ.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi

Dù đã trải qua 4 lần sinh nở, Jennifer Phạm vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn và phong thái sang trọng. Cô được nhận xét là ngày càng đằm thắm và mặn mà hơn theo thời gian.