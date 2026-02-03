Hoa hậu Đặng Thu Thảo dạo này lạ quá?

Trong dàn mỹ nhân Việt sống kín tiếng nhưng mỗi khi xuất hiện đều gây sốt không thể bỏ qua Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Dù hiện tại đã làm mẹ của 3 nhóc tỳ nhưng "thần tiên tỷ tỷ" vẫn giữ gìn nhan sắc, vóc dáng chẳng kém cạnh bất kì ai. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang "lão hóa ngược" vì ngày càng xinh xắn, trẻ trung.

Không chạy theo hình ảnh hào nhoáng, cũng chẳng khoe khoang cuộc sống sang chảnh dù là phu nhân của một doanh nhân nổi tiếng, Đặng Thu Thảo nhiều năm qua lựa chọn lối sống kín kẽ, chừng mực. Trang cá nhân của cô trước đây chủ yếu xoay quanh những khoảnh khắc đời thường giản dị. Tuy nhiên, dạo gần đây, cư dân mạng bắt đầu nhận ra một sự thay đổi khá thú vị ở Đặng Thu Thảo. Không còn ở ẩn như trước, nàng hậu chăm chỉ sử dụng mạng xã hội hơn, cập nhật cuộc sống cá nhân với tần suất dày hơn hẳn.

Nếu trước đây, Đặng Thu Thảo gần như giấu kín hình ảnh các nhóc tỳ, chỉ thỉnh thoảng để lộ một góc nhỏ hay một khoảnh khắc mờ xa, thì nay cuộc sống gia đình của cô được chia sẻ cởi mở hơn. Những hình ảnh các con vui chơi, sinh hoạt cùng mẹ, hay những khoảnh khắc đời thường giản dị nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đu trend, thường xuyên cập nhật MXH (ảnh: FBNV)

Cô cũng thoải mái đăng tải những khoảnh khắc đời thường của các nhóc tỳ, gia đình chồng (ảnh: FBNV)

Sự thay đổi này khiến nhiều người không khỏi thích thú. Phần đông ý kiến cho rằng, sau nhiều năm, các em bé của Đặng Thu Thảo nay đã đủ cứng cáp, nên nàng hậu cũng cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ cuộc sống gia đình. Không còn quá lo lắng việc giữ kín tuyệt đối, cô lựa chọn cách chia sẻ vừa phải, tinh tế đúng với phong cách vốn có bấy lâu nay. Đáng nói, dù đăng tải nhiều hình ảnh đời thường hơn, Đặng Thu Thảo vẫn giữ được ranh giới riêng tư rõ ràng. Mỗi bài đăng đều nhẹ nhàng, đủ để khán giả cảm nhận được cuộc sống bình yên, viên mãn của một nàng hậu từng bước rời xa showbiz để xây dựng tổ ấm.

Nhiều người thích thú khi nhận ra Đặng Thu Thảo nay đã cởi mở hơn (Ảnh: FBNV)

Trước đây, cô chỉ khoe góc mặt hoặc úp mở hình ảnh các nhóc tỳ (ảnh: FBNV)

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Tín Nguyễn có 10 năm đồng hành từ yêu đến cưới. Cặp đôi chào đón bé gái đầu lòng vào năm 2018 và con trai thứ 2 vào năm 2020. Nhóc tỳ của Đặng Thu Thảo là những hoàng tử - công chúa chính hiệu khi ở trong biệt thự xịn, học trường quốc tế, được mẹ bồi dưỡng nhiều kỹ năng, du lịch nước ngoài "như đi chợ".

Từ sau khi lui về hậu trường, Đặng Thu Thảo dành toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng và các con. Cô từng trải lòng rằng rất hài lòng về cuộc sống bình yên, có nhiều thời gian cho gia đình và công việc cá nhân. "Điều quan trọng nhất là suốt quá trình ấy, những người tôi yêu thương vẫn luôn ở bên, thương yêu và tôi thấu hiểu họ hơn bao giờ hết", Đặng Thu Thảo từng chia sẻ .

Đặng Thu Thảo có cuộc sống bình yên sau khi lui về hậu trường (ảnh: FBNV)



