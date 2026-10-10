Hoa hậu có gương mặt phúc hậu nhất Việt Nam bí mật kết hôn khi du học ở Anh, đã đi bước nữa nhưng giấu kín danh tính chồng

Hiện tại, Hoa hậu lựa chọn cuộc sống bình dị, chăm sóc gia đình.

Nguyễn Thị Huyền là một trong những Hoa hậu Việt Nam được khán giả nhớ đến bởi nhan sắc đậm chất Á Đông và phong thái nền nã. Năm 2004, cô đăng quang khi mới 19 tuổi, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss World và lọt top 15 chung cuộc. Tuy nhiên, thay vì tận dụng danh tiếng để hoạt động showbiz lâu dài, người đẹp lựa chọn sang Anh du học ngành báo chí, từng bước xây dựng con đường riêng.

Hoa hậu sở hữu gương mặt tròn đầy, nét đẹp thuần Việt đậm chất Á Đông và nụ cười hiền hậu. Cô được công chúng cùng truyền thông ca ngợi là một trong những hoa hậu có gương mặt phúc hậu nhất Việt Nam.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2004 khi mới 19 tuổi. Ảnh: FBNV

Cô được công chúng cùng truyền thông ca ngợi là một trong những hoa hậu có gương mặt phúc hậu nhất Việt Nam. Ảnh: FBNV

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục theo đuổi ngành báo chí. Năm 2006, cô sang Anh học tại Đại học Middlesex ở London. Trong thời gian này, người đẹp gặp và kết hôn với Tống Ngọc Trung, một người đồng hương Hải Phòng cũng từng học tập tại Anh.

Tháng 5/2007, hai gia đình tổ chức lễ ăn hỏi tại Hải Phòng. Sau đó, Nguyễn Thị Huyền và Tống Ngọc Trung đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới tại Anh. Đến tháng 9 cùng năm, thông tin về hôn lễ của Hoa hậu Việt Nam 2004 mới được báo chí Việt Nam đăng tải rộng rãi. Tuy nhiên cả hai đã chia tay vào năm 2009.

Thời điểm ấy, Nguyễn Thị Huyền vẫn đang theo học ngành báo chí. Chuyện người đẹp lập gia đình khi còn trẻ, trong lúc tiếp tục con đường học vấn ở nước ngoài, khiến nhiều khán giả chú ý. Cặp đôi có một con gái chung tên Tống Khánh Linh. Sau khi hoàn thành chương trình học tại Anh, Nguyễn Thị Huyền trở về Việt Nam vào năm 2009. Cô từng làm việc tại VTV4, tham gia dẫn chương trình song ngữ và các hoạt động liên quan đến báo chí, truyền thông.

Năm 2007, Nguyễn Thị Huyền du học ngành báo chí tại Đại học Middlesex, Anh. Sau 2 năm, cô tốt nghiệp loại giỏi và trở về Việt Nam. Ảnh: FBNV

Cô từng bí mật kết hôn với doanh nhân - thạc sỹ Tống Ngọc Trung khi cả hai du học tại Anh nhưng chia tay vào năm 2009. Ảnh: FBNV

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục tìm thấy hạnh phúc mới. Tuy nhiên, cô vẫn giữ nguyên nguyên tắc không chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm trước công chúng. Trong một lần chia sẻ với báo chí năm 2018, Nguyễn Thị Huyền hé lộ về người chồng hiện tại và cho biết anh giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. Dù vậy, cô không tiết lộ danh tính hay công việc của bạn đời.

Người đẹp cũng từng chia sẻ quan niệm riêng về hình mẫu người đàn ông mà cô lựa chọn. Với Nguyễn Thị Huyền, một người đàn ông đáng trân trọng phải giàu có về đạo đức và nhân cách, thay vì chỉ được đánh giá qua tiền bạc hay địa vị.

Tới năm 2018, cô mới tiết lộ là đã kết hôn lần thứ hai nhưng không công khai danh tính người chồng. Ảnh: FBNV

Sau hơn hai thập kỷ kể từ ngày giành vương miện, Nguyễn Thị Huyền vẫn không lựa chọn trở thành gương mặt xuất hiện thường xuyên trong showbiz. Cô tập trung vào công việc giảng dạy, đồng thời dành nhiều thời gian cho gia đình.

Nguyễn Thị Huyền cho biết cô thích nấu ăn, chăm sóc các con và dành thời gian trò chuyện với gia đình sau giờ làm việc. Người đẹp cũng khẳng định không quá ham hào quang showbiz, bởi tình yêu với nghề báo và công việc giảng dạy mới là điều cô muốn gắn bó lâu dài.