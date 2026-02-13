Hoa hậu chia tay kỹ sư AI sau 2 ngày thành đôi, nhà trai liền lộ ảnh thân mật bên người mới

Vào ngày 10/2, tập cuối cùng của show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân mùa 5 (Single’s Inferno) đã lên sóng, với 5 cặp người chơi được ghép đôi thành công. Trong đó, cặp Hoa hậu Mina Sue Choi và Lee Sung Hun nhận được sự chú ý của khán giả. Họ được khen xứng đôi vừa lứa. Đáng chú ý, chàng kỹ sư công nghệ Lee Sung Hun từ đầu đến cuối chương trình luôn dành tình cảm đặc biệt, nghiêm túc tìm hiểu Mina Sue Choi.

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau khi mùa 5 Địa Ngục Độc Thân thân khép lại, Lee Sung Hun đã bị bắt gặp hẹn hò cô gái khác. Anh đã bị chụp được hình ảnh thân mật, tình tứ đưa 1 mỹ nhân xinh đẹp đi chơi ở Disneyland (Mỹ).

Lee Sung Hun bị bắt gặp hẹn hò gái lạ, không phải Mina Sue Choi. Ảnh: X



Hình ảnh Lee Sung Hun đưa 1 cô gái xinh đẹp đi chơi ở Disneyland (Mỹ). Ảnh: X.

Hình ảnh Lee Sung Hun thân mật bên gái lạ ngay lập tức gây bàn tán. Nhiều khán giả cho biết họ sốc nặng khi nhìn thấy Lee Sung Hun hẹn hò cô gái khác mà không phải Mina Sue Choi. Số khác lại tỏ ra tiếc nuối khi Mina Sue Choi và Lee Sung Hun không thành đôi, dù từng nắm tay nhau ra về ở Địa Ngục Độc Thân. Công chúng cho rằng cả hai có lẽ đã quyết định dừng lại vì cảm thấy không hợp nhau trong quá trình tìm hiểu sau chương trình.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc Mina Sue Choi và Lee Sung Hun không yêu nhau ngoài đời là bình thường. Bởi lẽ show hẹn hò luôn có kịch bản sẵn. Hầu hết các cặp đôi bước ra từ Địa Ngục Độc Thân nói riêng và các chương trình ghép đôi đều có mối quan hệ yêu đương chóng vánh, thậm chí cắt đứt liên lạc với nhau ngay sau show. Hiện, Mina Sue Choi và Lee Sung Hun vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ của mình.

Mối quan hệ Mina Sue Choi và Lee Sung Hun được cho là không thể tiến xa hơn sau khi chương trình Địa Ngục Độc Thân mùa 5 kết thúc. Ảnh: KoreaBoo.

Trong khi đó, Mina Sue Choi sinh năm 1999, vụt sáng sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành chiếc vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2022. Trước khi gây sốt ở Địa Ngục Độc Thân mùa 5, nàng Hậu 9X đã tham gia 1 số bộ phim truyền hình Hàn Quốc như Law and the City, Melo Movie, DNA Lover... Trong chương trình Địa Ngục Độc Thân, Mina Sue Choi là cái tên gây tranh cãi nhất. Người đẹp cùng lúc để mắt, theo đuổi tới 4 người chơi nam, thậm chí từng hỏi rằng liệu cô có thể ra về với 2 người được không.

Lee Sung Hun (hay còn gọi là Samuel Lee, 27 tuổi), đang giao dịch định lượng tại một quỹ đầu tư ở New York (Mỹ). Anh tốt nghiệp Berkeley ngành Toán và Khoa học máy tính, và từng làm kỹ sư AI tại Google.

Nguồn: X, KoreaBoo