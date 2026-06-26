Hòa đội Nam Mỹ, đại diện châu Á tiếp bước Nhật Bản lọt vào vòng 1/16 World Cup

Trận cầu được dự báo căng thẳng đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả 0-0 vừa đủ để đại diện châu Á giành vé đi tiếp.

Ngay từ những phút đầu, Australia là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút thứ 3, Jackson Irvine có cơ hội mở tỷ số khi băng cắt dứt điểm trong vòng cấm, nhưng thủ môn Orlando Gill đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Paraguay.

Đội bóng thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục tạo sức ép bằng các pha dứt điểm từ xa của Aiden O'Neill và Jordan Bos, song đều thiếu độ chính xác hoặc không đủ khó để đánh bại thủ thành đối phương. Bên kia chiến tuyến, Paraguay chủ yếu chờ đợi cơ hội phản công nhưng cũng không tạo được nhiều tình huống thực sự nguy hiểm.

Cuối hiệp một, Australia có cơ hội ngon ăn nhất trận đấu. Cristian Volpato tung cú sút hiểm hóc ở phút 45+2, buộc Orlando Gill phải bay người cản phá, giữ sạch mành lưới cho Paraguay.

Hai đội chơi an toàn và đã không có bàn thắng nào được ghi.

Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên chặt chẽ hơn. Paraguay bắt đầu mạnh dạn dâng cao với những cú sút xa của Mauricio và Juan Caceres, nhưng đều không thể đánh bại Patrick Beach hoặc đi thiếu chính xác.

Australia cũng có lời đáp trả ở phút 83 khi Jordan Bos thực hiện pha đột phá đầy tốc độ vào vòng cấm trước khi tung cú sút, nhưng hàng phòng ngự Paraguay đã kịp thời khép góc và hóa giải nguy hiểm.

Những phút cuối diễn ra với tốc độ không quá cao khi cả hai đội đều hiểu rằng một sai lầm có thể khiến họ phải trả giá. Tiếng còi mãn cuộc vang lên với tỷ số 0-0, kết quả khiến cả Australia lẫn Paraguay đều hài lòng.

Cục diện chung cuộc bảng D.

Ở trận đầu cùng giờ, chủ nhà Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo nên màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Auston mở điểm ngay phút thứ 3 cho Mỹ, nhưng chỉ 7 phút sau Arda Guler đã cân bằng cách biệt.

Đến phút 31, Baris Yilmaz giúp Thổ Nhĩ Kỳ vượt lên dẫn 2-1. Tuy nhiên tới đầu hiệp 2, Berhalter đã đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Trận hòa 2-2 này giúp tuyển Mỹ có 7 điểm sau 3 trận, dẫn đầu bảng D.

Trong khi đó, tuyển Australia kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai với 4 điểm. Họ có cùng điểm với Paraguay nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn (0 so với -2).

Dù vậy, trong thể thức World Cup 48 đội, Paraguay vẫn còn cơ hội giành quyền vào vòng 1/16 với tư cách 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Họ sẽ phải chờ đợi kết quả của các bảng đấu còn lại. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ khép lại giải đấu ở vị trí cuối bảng với 1 điểm.

Đây có thể xem là kết quả tương đối bất ngờ, bởi đại diện châu Âu được đánh giá khá cao trước khi bước vào giải. Nhưng rồi 2 thất bại liên tiếp trước Australia và Paraguay đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải sớm dừng bước. Mãi đến trận đấu thủ tục với tuyển Mỹ, đội bóng này mới ghi được bàn thắng tại World Cup 2026 và giành 1 điểm để chia tay giải đấu.

Paraguay chưa chính thức giành vé đi tiếp, nhưng với 4 điểm và hiệu số -2, đội bóng này cũng có lợi thế nhất định.