4 lần Nhật Bản làm dậy sóng World Cup và bí ẩn về "lời nguyền" đeo bám suốt 24 năm

Bóng đá Nhật Bản đã tạo nên nhiều dấn mốc đáng nhớ tại World Cup. Nhưng đến giờ vẫn còn một thử thách mà đội bóng này chưa thể vượt qua.

Sau khi giành vé tới World Cup 2026 bằng sức mạnh vượt trội ở khu vực châu Á, tuyển Nhật Bản bước vào giải đấu với tham vọng rất lớn. HLV trưởng Hajime Moriyasu và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản thậm chí không còn nói về mục tiêu vào tứ kết hay bán kết, mà công khai đặt tham vọng vô địch thế giới trong tương lai gần.

Sự tự tin ấy không phải tự nhiên mà có. Bởi trong hơn hai thập kỷ qua, Nhật Bản đã nhiều lần khiến cả thế giới phải ngả mũ tại World Cup.

WORLD CUP 2002: DẤU MỐC CHÓI LỌI CỦA HLV TROUSSIER

Được đồng đăng cai cùng Hàn Quốc, Nhật Bản bước vào World Cup 2002 với nhiều hoài nghi. Nhưng họ đã có kỳ World Cup hay nhất lịch sử tính đến thời điểm đó.

Sau trận hòa 2-2 với Bỉ, đội bóng xứ mặt trời mọc lần lượt đánh bại Nga 1-0 và Tunisia 2-0 để lần đầu tiên vượt qua vòng bảng.

Ở vòng 1/8, Nhật Bản chỉ chịu thua Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 trong trận đấu mà họ hai lần đưa bóng tìm đến khung gỗ đối phương. Đó là lần đầu tiên người hâm mộ nhận ra rằng Nhật Bản không còn là đội bóng đến World Cup để học hỏi.

HLV Troussier giúp bóng đá Nhật Bản có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

WORLD CUP 2010: LỠ VÉ TỨ KẾT TRONG TIẾC NUỐI

Tại Nam Phi, tuyển Nhật Bản tiếp tục gây bất ngờ. Họ đánh bại Cameroon 1-0 ở ngày ra quân, chỉ thua sát nút Hà Lan 0-1, trước khi hạ Đan Mạch 3-1 để giành vé đi tiếp.

Vòng 1/8 chứng kiến một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất lịch sử bóng đá Nhật Bản. Sau 120 phút hòa 0-0 với Paraguay, họ thua 3-5 trên chấm luân lưu khi Yuichi Komano sút bóng trúng xà ngang.

Nếu cú đá ấy thấp hơn vài centimet, lịch sử bóng đá Nhật Bản có thể đã sang trang từ 16 năm trước.

Tuyển Nhật Bản suýt chút nữa đã giành vé vào tứ kết World Cup 2010.

WORLD CUP 2018: TỪ TRANH CÃI ĐẾN BI KỊCH

World Cup tại Nga là giải đấu nhiều cảm xúc của bóng đá Nhật Bản. Họ đánh bại Colombia 2-1, hòa Senegal 2-2 rồi thua Ba Lan 0-1.

Ở lượt cuối, các cầu thủ Nhật Bản bị chỉ trích dữ dội khi gần như không tấn công trong những phút cuối trận gặp Ba Lan nhằm bảo toàn chỉ số fair-play. Cuối cùng, họ đi tiếp nhờ nhận ít thẻ vàng hơn Senegal (4 so với 6).

Nhưng những tranh cãi ấy nhanh chóng bị lãng quên khi Nhật Bản tạo nên một trong những trận đấu hay nhất lịch sử World Cup.

Trước Bỉ ở vòng 1/8, họ dẫn 2-0 đầu hiệp hai và khiến cả thế giới tin vào một cơn địa chấn. Thế nhưng chỉ trong hơn 20 phút cuối, “Quỷ đỏ” ghi liền 3 bàn để thắng ngược 3-2. Bàn thua ở giây bù giờ cuối cùng đến giờ vẫn là ký ức ám ảnh với nhiều người hâm mộ Nhật Bản.

Nhật Bản đã ở rất gần chiến thắng trước Bỉ, nhưng rồi lại để thua ngược.

WORLD CUP 2022: HẠ GỤC HAI NHÀ VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI

Nếu phải chọn giải đấu gây tiếng vang nhất của tuyển Nhật Bản, có lẽ nhiều người sẽ gọi tên World Cup 2022.

Nhật Bản làm điều không tưởng khi đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha cùng tỷ số 2-1 ở vòng bảng. Hai chiến thắng ấy không còn là bất ngờ đơn thuần. Chúng cho thấy Nhật Bản đủ sức đánh bại những ông lớn hàng đầu thế giới bằng chiến thuật, tốc độ và bản lĩnh.

Nhưng thêm một lần nữa, đội bóng này không thể vượt qua vòng 1/8. Sau trận hòa 1-1 với Croatia, Nhật Bản thua 1-3 trên loạt luân lưu khi có tới ba cầu thủ đá hỏng. Đó là lần thứ hai họ gục ngã trên chấm 11m ở vòng knock-out World Cup.

Tuyển Nhật Bản 2 lần thua khi đá luân lưu tại vòng 1/8 World Cup.

WORLD CUP 2026: THỜI CƠ VÀNG ĐỂ PHÁ BỎ LỜI NGUYỀN?

Điều đáng sợ nhất ở tuyển Nhật Bản lúc này không phải một ngôi sao cụ thể, mà là chiều sâu đội hình và sự ổn định của cả hệ thống. Dưới thời Hajime Moriyasu, Nhật Bản liên tục đánh bại các đội tuyển lớn, duy trì chuỗi thành tích ấn tượng và bước vào World Cup 2026 với niềm tin rằng họ có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào.

Tại World Cup 2026, Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh khi hòa Hà Lan 2-2 và đè bẹp Tunisia 4-0, qua đó tiến rất gần vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất vẫn nằm phía trước.

Theo diễn biến hiện tại, nếu vượt qua vòng bảng, Nhật Bản nhiều khả năng sẽ phải chạm trán những đối thủ cực mạnh như Brazil hoặc Maroc ở vòng 1/16.

Cục diện bảng F trước lượt trận cuối.

Nhìn lại 4 lần dừng bước ở vòng loại trực tiếp trước đây, Nhật Bản đã thua vì nhiều lý do khác nhau: thiếu kinh nghiệm, thua luân lưu, hay đơn giản là chưa đủ bản lĩnh ở khoảnh khắc quyết định.

Nhưng khác với năm 2002, 2010, 2018 hay 2022, đội tuyển Nhật Bản hiện tại sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại các giải đấu hàng đầu châu Âu, có chiều sâu lực lượng tốt hơn và đặc biệt là niềm tin mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Kể từ lần đầu góp mặt tại World Cup vào năm 1998, tuyển Nhật Bản đã không ít lần khiến người hâm mộ bóng đá thế giới phải phải tán thưởng. Có lẽ điều còn thiếu duy nhất lúc này là một chiến thắng ở vòng knock-out.

Nếu làm được điều đó trong mùa hè 2026, “Samurai xanh” sẽ không còn chỉ là niềm tự hào của châu Á, họ sẽ thực sự bước vào hàng ngũ những đội tuyển có khả năng cạnh tranh các danh hiệu lớn nhất của bóng đá thế giới. Nhưng tất nhiên, mục tiêu trước mắt của đội bóng này phải là giành trọn 3 điểm trược Thụy Điển vào lúc 6h00 sáng mai (26/6).