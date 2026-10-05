Hòa điểm chuyên môn, Hyundai Palisade Hybrid thắng giải 'Xe hybrid mới của năm - Hạng cao cấp' nhờ cộng đồng bình chọn áp đảo

Ở một trong những hạng mục cạnh tranh sát sao nhất Car Choice Awards 2026, Hyundai Palisade HEV và Lynk & Co 900 PHEV cùng nhận 3,7 điểm từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn. Lá phiếu của người dùng đã tạo ra khác biệt: Palisade HEV đạt điểm bình chọn tối đa và giành chiến thắng với 4,09 điểm.

Phân khúc SUV cỡ lớn tại Việt Nam đang chứng kiến cuộc chuyển dịch rõ rệt sang điện hóa. Khách hàng chi trên 1,5 tỷ đồng cho một chiếc xe gia đình không còn chỉ quan tâm đến không gian và tiện nghi, mà còn tìm kiếm sức mạnh vận hành cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Hạng mục "Xe hybrid mới của năm – Hạng cao cấp" tại CCA 2026 phản ánh đúng xu hướng đó, với 5 cái tên lọt vào vòng cuối gồm cả hybrid lẫn plug-in hybrid, đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu.

Kết quả được công bố tối 4/10 tại Gala trao giải Car Choice Awards 2026, tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội. Đêm Gala khép lại mùa giải thứ năm của chương trình, với 15 giải thưởng dành cho các mẫu xe, sự kiện và nội dung nổi bật của ngành ô tô trong năm. Mùa giải năm nay mang chủ đề "Shaping The Next Drive – Kiến tạo chuẩn mực mới", tiếp tục theo đuổi triết lý "Không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất".

Kết quả mỗi hạng mục được tính từ hai nguồn. Hội đồng Thẩm định chuyên môn chiếm 70% tổng điểm, gồm các chuyên gia, nhà báo, KOL và KOC trong ngành ô tô, đánh giá qua hai vòng. Bình chọn của cộng đồng chiếm 30% còn lại.

Ở hạng mục hybrid cao cấp, cơ cấu này đã phát huy tác dụng. Khi Hội đồng không phân định được hai mẫu xe dẫn đầu, tiếng nói của người dùng trở thành yếu tố quyết định. Palisade Hybrid nhận 5,0 điểm bình chọn, cao hơn 2,0 điểm so với Lynk & Co 900 PHEV, đủ để tạo khoảng cách 0,6 điểm trong kết quả chung cuộc.

Mẫu xe Điểm Hội đồng (70%) Điểm bình chọn (30%) Điểm chung cuộc Hyundai Palisade HEV 3,7 5,0 4,09 Lynk & Co 900 PHEV 3,7 3,0 3,49 Honda CR-V e:HEV RS 3,0 4,0 3,3 Mazda CX-90 HEV 2,1 2,0 2,07 Volvo XC90 2,5 1,0 2,05



Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Giám Đốc Whatcar Việt Nam, cùng nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh trao cúp và bằng cho Ông Lê Ngọc Đức - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Công kiêm Tổng Giám đốc Hyundai Thành Công Việt Nam. Ảnh: BTC

Ông Lê Ngọc Đức - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Công kiêm Tổng Giám đốc Hyundai Thành Công Việt Nam cho biết: “Palisade Hybrid là sản phẩm chiến lược trong danh mục xe điện hóa của Hyundai Thành Công Việt Nam. Mẫu xe hội tụ những giá trị đặc trưng của dòng xe SUV full-size cao cấp: diện mạo bề thế, thiết kế sang trọng, không gian rộng rãi và những công nghệ tiên tiến bậc nhất của thương hiệu. Kết hợp với hệ truyền động Turbo Hybrid mạnh mẽ và uy lực, Palisade mang đến trải nghiệm khác biệt, tương xứng với vị thế của mẫu xe đầu bảng với mức giá rất tối ưu cho khách hàng.

Thời gian vừa qua, Palisade Hybrid đã nhận được sự quan tâm đặc biệt và rất nhiều đánh giá tích cực, sự yêu mến từ đông đảo khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi vô cùng trân trọng sự ghi nhận từ khách hàng và Hội đồng Giám khảo dành cho mẫu xe Palisade Hybrid trong khuôn khổ giải thưởng. Điều này sẽ tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng dải sản phẩm, kiên định theo đuổi hành trình điện hóa dài hạn, thông qua chiến lược đầu tư mạnh mẽ với lộ trình bài bản, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái toàn diện và tiện dụng cho khách hàng tại Việt Nam.”

Tiêu chí của hạng mục "Xe hybrid mới của năm – Hạng cao cấp" là sự kết hợp giữa điện khí hóa, hiệu suất vận hành cao và trải nghiệm cao cấp. Nhóm khách hàng hướng đến là những người muốn sở hữu SUV cỡ lớn nhưng vẫn quan tâm đến chi phí sử dụng dài hạn.

Palisade Hybrid có giá dự kiến từ 1,5 tỷ đồng và không quá 1,7 tỷ đồng. Đây là mức giá cạnh tranh với một mẫu SUV 3 hàng ghế cỡ lớn dùng động cơ hybrid.

Điểm mới đáng chú ý nhất trên mẫu xe này là hệ truyền động hybrid. Hệ thống gồm động cơ xăng 2.5L tăng áp kết hợp hai mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, cho tổng công suất 329 mã lực, thuộc nhóm mạnh nhất trong tầm giá. Theo công bố tại thị trường quốc tế, mô-men xoắn cực đại đạt khoảng 460 Nm, và xe có thể đi hơn 965 km với một lần đổ đầy nhiên liệu.

Palisade thế hệ mới có thiết kế vuông vức, bề thế hơn. Hệ số cản gió chỉ 0,31 Cd, thuộc mức thấp nhất phân khúc. Bên trong, khoang cabin 3 hàng ghế được bổ sung tùy chọn ghế "Relaxation" cho hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai, có thể ngả sâu và nâng đỡ đùi như ghế hạng thương gia. Với những yếu tố này, Palisade HEV đáp ứng trọn vẹn tiêu chí mà hạng mục đặt ra.

Cùng với Hyundai Creta ở hạng mục "Xe gia đình 2026 – Hạng dưới 600 triệu đồng", chiến thắng của Palisade Hybrid giúp Hyundai mang về hai giải thưởng cùng 1 vị trí top 5 Sự kiện ngành xe tại Car Choice Awards 2026.

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026