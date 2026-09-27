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Hồ Văn Cường hiếm hoi khoe vợ đẹp, công khai nói lời ngọt ngào

Tiên Tiên
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Hồ Văn Cường công khai chiều vợ, tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh những dấu ấn chuyên môn trên sân cỏ, hậu vệ Hồ Văn Cường mới đây tiếp tục thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ khi công khai thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho bà xã. Trên trang cá nhân, tuyển thủ sinh năm 2003 đã đăng tải hình ảnh rạng rỡ của bà xã Nguyễn Linh kèm lời chúc mừng sinh nhật đầy cưng chiều: "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu, tuổi mới chúc vợ luôn xinh đẹp, mạnh khoẻ nhá yêu vợ Nguyễn Linh". 

Hồ Văn Cường hiếm hoi công khai ảnh vợ lên mạng xã hội (Ảnh: FBNV)

Hành trình từ tình yêu lứa đôi đến mái ấm viên mãn của cặp đôi đồng hương Nghệ An vốn luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Hồ Văn Cường và Nguyễn Linh (sinh năm 2001, hiện là giáo viên) từng trải qua giai đoạn yêu kín tiếng, gắn bó rồi tái hợp trước khi chính thức công khai tình cảm vào năm 2024. Cả hai tiến tới lễ ăn hỏi vào tháng 3/2025 và tổ chức lễ cưới ấm cúng hai tháng sau đó. Trái ngọt của cuộc hôn nhân nhanh chóng đến vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 khi quý tử đầu lòng - bé Rio chào đời. Sự xuất hiện của thành viên mới đã giúp tổ ấm nhỏ của nam hậu vệ thêm trọn vẹn và tràn ngập niềm vui.

Hồ Văn Cường có tổ ấm hạnh phúc

Trở lại với sự nghiệp quần đùi áo số, Hồ Văn Cường là gương mặt trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Sông Lam Nghệ An (SLNA). Với lối chơi giàu tốc độ, khả năng tăng tốc leo biên và nền tảng thể lực sung mãn, anh nhanh chóng khẳng định vị trí trụ cột nơi hành lang cánh phải của đội bóng xứ Nghệ, đồng thời là nhân tố quen thuộc trong đội hình các cấp độ U22 và U23 Việt Nam. Năm 2026, Hồ Văn Cường chấn thương và chưa để lại nhiều dấu ấn trong màu áo CLB SLNA.

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Hồ Văn Cường

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