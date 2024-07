Khoảng 10h ngày 25/7, Công an phường Hà Khẩu trong lúc làm việc đã phát hiện một cụ bà khoảng 85 tuổi lang thang tại khu vực chợ Hà Khẩu, tình trạng không minh mẫn. Cụ bà xuất trình CCCD và cho biết đã bắt xe khách từ Quảng Ngãi ra Quảng Ninh để tới nhà người thân chơi, nhưng không biết nhà người thân ở đâu, cũng không có điện thoại nên không liên lạc được với người nhà. Công an phường Hà Khẩu đã đưa bà về trụ sở cơ quan để xác minh.

Công an phường Hà Khẩu bàn giao cụ bà Nguyễn Thị Ba (thứ hai từ phải sang) đi lạc tại khu vực chợ Hà Khẩu về gia đình

Qua phối hợp xác minh với Công an xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ trên CCCD), lực lượng công an xác định được bà cụ là Nguyễn Thị Ba (SN 1939, trú tại thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Từ sáng 24/7, người nhà bà Ba không biết bà đi đâu và đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Công an phường Hà Khẩu đã liên hệ với gia đình và thông báo tình hình.

Tới 14 giờ cùng ngày, cháu của bà Nguyễn Thị Ba là anh Võ Thanh Điền (SN 2001, ở TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã đến đón bà tại trụ sở Cơ quan Công an phường Hà Khẩu. Anh Võ Thanh Điền thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, chiến sĩ công an tại Quảng Ninh và Quảng Ngãi đã hỗ trợ giúp đỡ để bà về với gia đình.