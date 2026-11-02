Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam ngừng xả qua đập tràn

Lúc 12h ngày 2/11, Công ty Thủy điện Trị An ngừng xả nước qua đập tràn.

Ngày 2/11, Công ty Thủy điện Trị An thông báo sẽ ngừng xả nước qua đập tràn hồ chứa từ 12h cùng ngày. Sau thời điểm này, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du dự kiến còn khoảng 460-800 m³/s, chủ yếu qua các tổ máy phát điện.

Hồ thủy điện Trị An sẽ ngưng xả nước qua đập tràn từ 12h cùng ngày.

Theo thông tin thủy văn hồ Thủy điện Trị An cập nhật lúc 7h ngày 2/11, mực nước thượng lưu hồ đạt 61,2m, mực nước hạ lưu tại nhà máy là 4,1m. Lưu lượng nước về hồ đạt 610 m³/s; lưu lượng xả qua đập tràn là 146 m³/s và lưu lượng nước qua tuabin phát điện đạt 754 m³/s.

Việc ngừng xả tràn đồng nghĩa nguồn nước bổ sung xuống hạ du qua đập tràn sẽ chấm dứt, lưu lượng nước về phía hạ lưu chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động phát điện của nhà máy.

Thủy điện Trị An có 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400MW. Đây là công trình thủy điện lớn nhất khu vực phía Nam, giữ vai trò quan trọng trong cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, điều tiết nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, hỗ trợ đẩy mặn và điều tiết lũ cho khu vực hạ du.

Vùng hạ du hồ Trị An nằm dọc lưu vực sông Đồng Nai, trải dài qua địa bàn TP. Đồng Nai và TPHCM. Việc điều tiết lưu lượng xả nước của hồ có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến dòng chảy khu vực hạ lưu.

Trước đó từ ngày 23/9, Công ty Thủy điện Trị An bắt đầu xả nước qua đập tràn để điều tiết hồ chứa với lưu lượng 146 m³/s. Đây là đợt xả tràn đầu tiên trong năm 2026.