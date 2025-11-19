Tìm ra "Thành phố Bảy khe núi" mất tích hơn 3.000 năm trước ở châu Á

Theo Live Science, một cuộc khảo sát bằng máy bay không người lái trên thảo nguyên Kazakhstan, một quốc gia vùng Trung Á, đã phơi bày một thành phố cổ được xây dựng từ những năm 1600 trước Công Nguyên, được đặt tên là Semiyarka.

Nơi mà khu định cư cổ đại này được phát hiện nằm trên đỉnh một vách đá phía trên sông Irtysh ở Đông Bắc Kazakhstan, nhìn ra một mạng lưới các thung lũng, cho thấy nơi đây có thể là một cảng sông tấp nập thời cổ đại.

Vị trí và địa hình nổi bật đã đem đến cho nó một biệt danh thú vị: "Thành phố Bảy khe núi".

Dấu vết của những công trình cổ đại từ Thành phố Bảy khe núi lộ ra trên thảm cỏ - Ảnh: UCL

Những gì còn sót lại của thành phố cổ bao gồm hai hàng công sự bằng đất lớn, nghiêng về phía nhau và được chia thành các cấu trúc nhỏ hơn. Các bức tường bằng gạch bùn được xây dọc theo mặt trong của bờ đất và có thể đã phân định ranh giới giữa các hộ gia đình.

Một cấu trúc trung tâm lớn hơn nằm ở nơi hai hàng giao nhau. Cấu trúc này có kích thước gấp đôi hai cấu trúc kia và có thể được sử dụng cho các nghi lễ hoặc hoạt động chính trị.

Phía Đông Nam của một trong những dãy công sự bằng đất là một khu vực chứa đầy hiện vật kim loại, quặng và xỉ, cho thấy khu vực này đã được sử dụng cho mục đích gia công kim loại.

Vì vậy, Thành phố Bảy khe núi có thể là ví dụ sơ khai về một thành phố công nghiệp cổ đại, nơi ngành chế tác đồng và hợp kim đồng thiếc rất phát triển.

Nhà khảo cổ Miljana Radivojević từ University College London (UCL - Anh) mô tả đó là "một nền tảng của nền kinh tế thời kỳ đồ đồng Á - Âu, đã từ lâu không được ghi chép trong hồ sơ khảo cổ học.

"Nó chứng minh rằng các cộng đồng du mục vẫn có khả năng xây dựng và duy trì các khu định cư lâu dài, được tổ chức tốt, tập trung vào sản xuất luyện kim quy mô lớn" - tiến sĩ Radivojević nói.

Quặng kim loại được sử dụng để chế tác những hiện vật tại thành phố cổ có thể đến từ các mỏ gần đó ở dãy núi Altai, gần biên giới Kazakhstan với Nga, Mông Cổ và Trung Quốc.

Với vị trí chiến lược gần các mỏ này và dòng sông, thành phố này có thể cũng là trung tâm thương mại và phân phối nguyên vật liệu cho ngành chế tác kim loại trong khu vực.

Các cuộc khai quật cũng đem về nhiều đồ gốm từ các nền văn hóa thời kỳ đồ đồng muộn, cụ thể là Cherkaskul (1600-1250 trước Công nguyên) và Alekseevka-Sargary (1500-1100 trước Công Nguyên), cho thấy Thành phố Bảy khe núi có thể đã phồn thịnh trong khoảng 5 thế kỷ trước khi "mất tích" khỏi những trang sử.