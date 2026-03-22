‘Họ sẽ san phẳng cả đất nước’: Những lời tiên tri u ám của ông Vladimir Zhirinovsky về chiến sự Trung Đông

Lời tiên tri về Thủ tướng Israel

Năm 2017, từ rất lâu trước các diễn biến xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ hiện nay (bùng phát ngày 28/2/2026), trong chương trình truyền hình chính luận “Pravo znat” (Quyền được biết) phát sóng trên kênh TV Center của Nga, ông Vladimir Zhirinovsky đã chỉ đích danh người mà ông cho là động lực chính đẩy Trung Đông leo thang căng thẳng - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

“Israel từng rất sợ Iraq. (Tổng thống Iraq Saddam Hussein trả 20.000 USD cho mỗi quả tên lửa do người Palestine phóng vào lãnh thổ Israel. Israel ghét ông ấy. Và rồi sao? Chính quyền Iraq không còn, Saddam Hussein không còn. Điều cuối cùng khiến Israel khó chịu chính là Iran”, người sáng lập-lãnh đạo lâu năm của LDPR nói.

Ông dự đoán rằng, Thủ tướng Netanyahu sẽ dốc toàn lực để thuyết phục Tổng thống Mỹ đi đến việc tiêu diệt Iran. Theo ông Zhirinovsky, điều Israel lo sợ nhất là một quả bom hạt nhân có thể xóa sổ hoàn toàn đất nước này.

Không chỉ nêu tên, ông còn vạch ra toàn bộ kịch bản xung đột Iran-Israel, với đỉnh điểm là sự can thiệp của Mỹ. “Mỹ sẽ huy động NATO và trực tiếp bắt đầu ném bom Iran”, ông dự đoán.

Ông Zhirinovsky cũng cảnh báo rằng đối đầu tại Trung Đông sẽ trở thành màn dạo đầu cho một thảm họa toàn cầu và Thế chiến III. Khi đó, theo ông, mọi người sẽ quên Ukraine.

“Họ sẽ quét sạch toàn bộ lãnh thổ. Có thể san phẳng cả đất nước bằng một đòn tấn công hạt nhân cục bộ”, ông nói.

Năm 2017, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) lúc đó, ông Vladimir Zhirinovsky, dự đoán một cuộc xung đột hạt nhân ở Trung Đông “san phẳng cả đất nước”. Ảnh: News.ru.

Hàng triệu người sẽ thiệt mạng trong xung đột hạt nhân

Giải thích nguyên nhân khiến Israel dễ bị tổn thương, ông Zhirinovsky nhấn mạnh các yếu tố nhân khẩu học và địa - chính trị.

Năm 2017, ông nói: “Tất cả các xung đột trên thế giới đều mang tính tạm thời, còn xung đột này là vĩnh viễn. Tại sao? Người Ảrập sẽ không bao giờ trao Jerusalem cho người Do Thái, và người Do Thái cũng không trao cho người Ảrập. Nếu Jerusalem là thành phố vĩnh cửu, thì sự thù địch cũng sẽ là vĩnh viễn”.

Ông cũng dự đoán khả năng xảy ra xung đột hạt nhân ở Trung Đông, khiến hàng triệu người có thể thiệt mạng. Đồng thời, ông cho rằng lợi thế nhân khẩu học của các nước Ảrập cuối cùng sẽ đóng vai trò quyết định.

“Cuối cùng, người Ảrập sẽ cuốn phăng họ, và họ sẽ phải rời đi. Nga có thể trở thành bến đỗ cuối cùng của họ”, ông kết luận.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 17/3 cho biết, quan điểm của Tehran về việc phát triển vũ khí hạt nhân sẽ không thay đổi đáng kể, và các nước giáp vịnh Ba Tư cần bộ quy tắc mới cho eo biển Hormuz. Các quan chức Israel ngày 21/3 cho biết, lực lượng Iran lần đầu tiên đã phóng tên lửa tầm xa, làm gia tăng nguy cơ tấn công vượt ra ngoài Trung Đông . Cuối ngày 21/3, tên lửa Iran tấn công các thành phố Dimona và Arad ở miền nam Israel, khiến hàng chục người bị thương. Lò phản ứng hạt nhân bí mật của Israel nằm cách Dimona khoảng 13 km về phía đông nam. Cả hai thành phố đều nằm gần một số cơ sở quân sự, bao gồm căn cứ không quân Nevatim, một trong những căn cứ lớn nhất của nước này.

Sẽ có làn sóng người Do Thái di cư sang Nga

Năm 2004, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Nga REN TV-Saint Petersburg , ông cho rằng Israel đã được định sẵn số phận, còn công dân của nước này sẽ phải tìm nơi trú ẩn.

Theo tính toán của ông, sau năm 2024, người Israel “sẽ đối mặt xung đột hạt nhân ở Trung Đông và sẽ chạy sang Nga”.

“Tất cả họ sẽ đổ về Nga. Đây sẽ là ‘căn cứ cứu sinh’ của họ. Họ đã tính toán rồi: Mỹ không có tương lai. Người ta đang chuẩn bị di chuyển người Do Thái từ Mỹ và châu Âu sang Nga. Họ cần một nước cộng hòa Do Thái ở Nga: từ Voronezh đến Arkhangelsk, từ Perm đến St. Petersburg”, ông nhận định.

Theo dự báo của ông, dân số của một thực thể Do Thái tự trị giả định tại Nga có thể đạt 100 triệu người, trong đó 20 triệu người di cư từ nước ngoài.

“Tại Nga có thể xây dựng một nhà nước Do Thái vĩnh viễn, nơi họ cuối cùng sẽ được yên ổn. Tất cả tiền bạc của thế giới sẽ chảy về đây. Mọi thành tựu của nhân loại sẽ chỉ tập trung tại đây, ở Nga. Vì vậy, Nga có tương lai”, ông nói.

Theo nhiều nhà quan sát phương Tây, những lời tiên tri của ông Vladimir Zhirinovsky (1946-2022) thực chất mang đậm màu sắc chính trị và gây chú ý hơn là dự báo khoa học. Ông thường dựa trên các xu hướng căng thẳng địa chính trị có thật, đặc biệt ở Trung Đông, rồi đẩy chúng đến kịch bản cực đoan như chiến tranh hạt nhân hay sụp đổ trật tự toàn cầu . Một số nhận định của ông đôi khi trùng hợp với diễn biến thực tế, khiến nhiều người cho rằng ông có “tầm nhìn xa”, có khả năng tiên tri.