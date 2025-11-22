Hố sâu cùng dòng nước xoáy bất thường xuất hiện trên quốc lộ 1: Hàng dài xe nối đuôi, ùn tắc

Đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh hố sâu cùng dòng nước lạ xuất hiện trên quốc lộ 1 ở Đắk Lắk đang nhận được sự chú ý theo dõi trên mạng xã hội. Tối 21/11, thông tin trên báo PLO, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, tại Km1339+300, quốc lộ 1, đoạn qua phường Tuy Hòa xuất hiện một hố sâu, có dòng nước xoáy. Sự việc là một trong những nguyên nhân khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này bị ùn ứ, ách tắc cục bộ.
Theo nội dung đoạn clip ghi lại, hố sâu xuất hiện chiếm 1 nửa làn đường quốc lộ 1. Phía dưới hố sâu, có dòng nước xoáy cuộn chảy, gây xói lở. Chỉ trong thời gian ngắn, dòng nước khiến mặt đường tiếp tục bị xói lở, tiếp tục gây sập mặt đường.
Hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử lực lượng kiểm tra, phối hợp cùng đơn vị có thẩm quyền xem xét, tìm hướng khắc phục.
Sáng 22/11, thông tin trên Vnexpress, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn, cho biết đến tối hôm trước, mưa lũ đã làm 27 người chết và 8 người mất tích. Chính quyền cùng lực lượng quân đội, công an vẫn đang cứu trợ người dân, nhất là tại những khu vực còn ngập sâu.
Còn thông tin trên báo Lao Động, ông Lê Chí Hoại – Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) xác nhận, những thông tin lan truyền về việc xã có hàng trăm người chết hoặc nhiều người trú trong nhà lầu bị lũ làm sập là không chính xác và chưa được kiểm chứng. Theo ông Hoại, nước lũ tại Hòa Thịnh đang rút dần. Nhiều người dân đã đi xe máy đến gần khu vực cổng chào, sau đó lội nước về thăm nhà.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, mưa lũ khiến hơn 200.000 ngôi nhà ở Đắk Lắk bị ngập, trong đó hơn 18.000 hộ phải sơ tán khẩn cấp. Có 358 điểm trường và 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng. Gần 63.000 ha hoa màu, hơn 100.000 ha cây lâu năm bị thiệt hại; khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản cùng 1.000 ha mặt nước nuôi thủy hải sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn 3,5 triệu vật nuôi bị cuốn trôi.
Toàn tỉnh có 6 nhà máy cấp nước sạch phải tạm ngưng hoạt động. Mưa lớn gây ra 21 điểm sạt lở và ngập tắc giao thông, gồm 10 điểm trên các tuyến quốc lộ, 11 điểm trên tỉnh lộ và nhiều đường xã, đường nông thôn bị chia cắt. Gần 118.823 hộ dân bị mất điện. Thiệt hại ban đầu được ước tính hơn 4.500 tỷ đồng, địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê, cập nhật số liệu.