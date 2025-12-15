Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh hội ngộ trong liveshow thiện nguyện "Một Vòng Tay Ấm"

Ngày 12/12/2025, liveshow Một Vòng Tay Ấm đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ Ngọc Anh, Hồ Quỳnh Hương, Anh Khang và Thanh Thuỵ, cùng phần dẫn chuyện của nhà báo Trần Mai Anh. Toàn bộ doanh thu của chương trình sẽ được gửi tới người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Một Vòng Tay Ấm không phải đêm nhạc gây quỹ theo cách quen thuộc. Một đêm nhạc không có khẩu hiệu, không lời kêu gọi, chỉ có những chia sẻ cùng âm nhạc mộc mạc, sang trọng, chân thành, như cách con người an ủi nhau bằng những điều đẹp đẽ nhất.

Ca sĩ Ngọc Anh và nhà báo Trần Mai Anh

Chương trình mở đầu với phần trình diễn của ca sĩ Ngọc Anh, cô mang đến không gian lắng đọng bằng loạt ca khúc giàu cảm xúc như Mẹ, Điều giản dị, Không thể và có thể, Một mình và Yêu như ngày yêu cuối . Giọng hát từng trải, sâu lắng của Ngọc Anh đã tạo nên bầu không khí ấm áp, dẫn dắt khán giả bước vào tinh thần sẻ chia của Một Vòng Tay Ấm .

Sau phần trình diễn, ca sĩ Ngọc Anh nán lại sân khấu, cùng người kể chuyện của chương trình - nhà báo Trần Mai Anh chia sẻ thêm về ý nghĩa và tinh thần của Một Vòng Tay Ấm . Tại đây, nhà báo Trần Mai Anh cho biết chiến dịch cũng đã nhận được sự quan tâm và sẻ chia từ Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ. Đại diện Hội cũng có mặt trên sân khấu, chia sẻ rằng cộng đồng phụ nữ Việt Nam tại Bỉ đã biết đến chương trình và gửi gắm sự ủng hộ, với mong muốn chung tay hướng về đồng bào trong nước chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ngọc Anh thể hiện các ca khúc Mẹ, Điều giản dị, Không thể và có thể, Một mình và Yêu như ngày yêu cuối.

Được biết, nhiều năm qua, ca sĩ Ngọc Anh là một cầu nối tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, góp phần kết nối tấm lòng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài với những chương trình hướng về cộng đồng trong nước.

Tiếp nối chương trình là phần trình diễn của ca sĩ Anh Khang với màu sắc âm nhạc mộc mạc, gần gũi. Các ca khúc Đi học, Bèo dạt mây trôi, Ngày xưa em đến và Anh mơ mang đến những khoảng lặng nhẹ nhàng, giúp khán giả kết nối với chính cảm xúc của mình.

Ca sĩ Anh Khang

Trong chương trình, nhà báo Trần Mai Anh chia sẻ về một điều đặc biệt, đạo diễn Việt Tú là người đã nhiều lần âm thầm ủng hộ các hoạt động cộng đồng. Riêng trong đêm nhạc Một Vòng Tay Ấm , anh lựa chọn gửi sự ủng hộ mở màn như một lời chúc may mắn dành cho chương trình, với mong muốn hành động nhỏ ấy có thể lan tỏa tinh thần sẻ chia, cùng chung tay vì cộng đồng.

Tiếp theo, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương mang đến chuỗi ca khúc gồm Nếu một mai tôi bay lên trời, Có nhau trọn đời, Phút cuối, Hoang mang, Trả nợ tình xa, Anh và Giữ lại một bình yên . Các tiết mục được thể hiện liền mạch, giàu cảm xúc, góp phần đẩy mạch cảm xúc của đêm nhạc lên cao hơn, trong sự lắng nghe trọn vẹn của khán giả.

Hồ Quỳnh Hương đem đến các ca khúc Nếu một mai tôi bay lên trời, Có nhau trọn đời, Phút cuối, Hoang mang, Trả nợ tình xa, Anh và Giữ lại một bình yên

Chia sẻ về cảm xúc khi đến với Một Vòng Tay Ấm , Hồ Quỳnh Hương bày tỏ: "Điều khiến tôi quyết định tham gia Một Vòng Tay Ấm nằm ở tinh thần rất đặc biệt của đêm nhạc, được khởi xướng bởi nhà báo Trần Mai Anh - một người chị mà tôi đã biết từ lâu, yêu mến và trân trọng vì sự bền bỉ trong các hoạt động hướng về cộng đồng.

Đây cũng là chương trình mà mọi người đến với nhau bằng sự lắng nghe, bằng những trái tim thơm tho và mong muốn sẻ chia rất tự nhiên. Tôi tin rằng trong những ngày nhiều biến động, sự hiện diện chân thành ấy có giá trị rất lớn, và tôi muốn đồng hành, góp một phần nhỏ bằng âm nhạc để cùng mọi người tạo nên một "vòng tay ấm" cho cộng đồng.

Nữ ca sĩ chia sẻ cảm xúc khi đến với Một Vòng Tay Ấm

Một Vòng Tay Ấm là đêm nhạc mà tôi cảm nhận rất rõ những trái tim thơm tho đang hòa chung một nhịp, nhịp của sự sẻ chia vì cộng đồng. Ở đó có những nghệ sĩ, những khán giả, những người làm công tác cứu trợ và cả những tấm lòng thầm lặng, tất cả gặp nhau bằng sự tử tế và chân thành.

Tôi mong âm nhạc trong Một Vòng Tay Ấm có thể trở thành một cái ôm dịu dàng. Thông điệp tôi muốn gửi đi rất giản dị, giữa những biến động của cuộc sống, chính sự gắn kết và lòng nhân ái của con người sẽ giúp chúng ta đi qua khó khăn và giữ lại những điều tốt đẹp".

Doanh nhân Công Thành - chồng Hồ Quỳnh Hương thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng vợ trong đêm nhạc. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, anh say sưa lắng nghe các ca khúc của vợ. Nam doanh nhân sau đó chia sẻ: “Với riêng tôi, hạnh phúc không phải là điều phải tìm kiếm ở đâu xa, mà là nhìn thấy được sự hiện hữu của hạnh phúc ngay trong hiện tại. Khi một mình, khi lắng nghe trái tim mình, tôi nhận ra rằng trái tim con người rất thơm tho, rất đẹp. Và tối nay, tôi nhìn thấy sự thơm tho ấy trong trái tim của tất cả quý vị đang có mặt ở đây”.

Hồ Quỳnh Hương và ông xã doanh nhân

Cũng tại chương trình, gia đình doanh nhân Công Thành - ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã ủng hộ 100 triệu đồng, chung tay cùng ban tổ chức gửi tới bà con vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, với mong muốn góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và đón một cái Tết ấm no hơn.

Gần cuối chương trình, nhà báo Trần Mai Anh tiếp tục lên sân khấu giao lưu, gửi lời cảm ơn tới nghệ sĩ, khán giả và những tấm lòng đã đồng hành cùng “Một Vòng Tay Ấm”. Ca sĩ Thanh Thụy tiếp nối bằng loạt ca khúc Lời Trái Tim Việt Nam, Có bao giờ, If và Giấc mơ tình yêu , khép lại đêm nhạc trong không khí ấm áp, nhẹ nhàng, để lại dư âm sâu sắc.

Ca sĩ Thanh Thụy

Không khí đêm nhạc diễn ra trong sự đồng hành trọn vẹn của khán giả. Ngay từ những phút đầu tiên, khán phòng Sol 8 Live Stage đã được lấp đầy bởi những người yêu nhạc và mang tinh thần hướng tới cộng đồng. Xuyên suốt chương trình, khán giả chăm chú lắng nghe, dành nhiều tràng vỗ tay dài cho các nghệ sĩ và khách mời, tạo nên bầu không khí ấm áp, gần gũi.

Nhiều khán giả ngồi lại đến những phút cuối cùng của đêm nhạc, lặng lẽ cảm nhận từng tiết mục, từng câu chuyện được kể trên sân khấu.