'Họ phải cho chúng ta 1 thứ' - Ông Trump cảnh báo sẽ áp thuế Trung Quốc 200% nếu xuất khẩu thứ này bị gián đoạn

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai (25/9) đã cảnh báo về việc áp thuế cao hơn đối với Trung Quốc nếu việc xuất khẩu nam châm đất hiếm bị hạn chế, đe dọa một thỏa thuận đình chiến thương mại bấp bênh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

"Họ phải cung cấp cho chúng ta nam châm, nếu không chúng ta phải áp thuế 200% hoặc tương tự", Trump nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng hôm thứ Hai.

Ông Trump cũng cho biết phụ tùng máy bay là đòn bẩy quan trọng mà Washington có để đàm phán với Bắc Kinh về đất hiếm: "200 máy bay của họ không thể bay nếu chúng ta không cung cấp cho họ phụ tùng Boeing, bởi vì họ không cung cấp cho chúng ta nam châm".

Boeing đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận bán tới 500 máy bay cho Trung Quốc, với việc cả hai bên đang hoàn thiện các chi tiết như mẫu máy bay, chủng loại và lịch trình giao hàng, nhấn mạnh vai trò của máy bay phản lực trong một thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra vào thời điểm xuất khẩu nam châm đất hiếm của Trung Quốc đã phục hồi về mức trước khi Bắc Kinh áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu vào tháng 4, theo dữ liệu mới nhất của chính phủ. Nam châm được vận chuyển đến Hoa Kỳ đã tăng hơn bảy lần - 660% - trong tháng 6 so với tháng trước, với khối lượng tăng 76% so với tháng trước trong tháng 7.

Trung Quốc thống trị sản xuất nam châm đất hiếm, kiểm soát khoảng 90% nguồn cung toàn cầu, và duy trì quyền kiểm soát tương tự đối với việc tinh chế các khoáng sản được sử dụng để sản xuất chúng.

Sự thống trị đó đã mang lại cho Bắc Kinh đòn bẩy đáng kể trong các cuộc đàm phán thương mại với Washington, vì Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào nam châm đất hiếm cho ngành sản xuất lớn của mình, đặc biệt là ô tô, điện tử và năng lượng tái tạo.

Henry Wang, người sáng lập và chủ tịch của Trung tâm Trung Quốc & Toàn cầu hóa, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết những phát biểu của ông Trump chỉ cho thấy sự háo hức của ông trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại với Bắc Kinh và hướng tới việc ký kết một thỏa thuận.

Vào tháng 6, Washington và Bắc Kinh đã nhất trí về một khuôn khổ thương mại, bao gồm việc nới lỏng kiểm soát đối với xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc cũng như dỡ bỏ một số hạn chế công nghệ của Mỹ đối với các lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý giảm thuế đối với hàng hóa của nhau xuống còn khoảng 55% và 32%. Thỏa thuận tạm thời này sẽ hết hạn vào giữa tháng 11.

Nhà đàm phán thương mại cấp cao của Trung Quốc Lý Thành Cương được cho là sẽ đến Washington trong tuần này để gặp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer và các quan chức cấp cao của Bộ Tài chính, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Ba.

Alfredo Montufar-Helu, giám đốc điều hành tại công ty tư vấn GreenPoint, cho biết liệu thỏa thuận đình chiến thương mại có được duy trì sau thời hạn chót vào tháng 11 hay không sẽ phụ thuộc vào sự tiếp tục hợp tác song phương, đồng thời nói thêm rằng các cuộc họp sắp tới của ông Lý có thể đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán cấp cao hơn và các giải pháp lâu dài để giảm bớt căng thẳng.

Đức Nam