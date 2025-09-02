Hồ Ngọc Hà xin lỗi

Trưa 2/9, Hồ Ngọc Hà cập nhật bài đăng dài trên trang cá nhân và fanpage. Đầu tiên, cô chúc mừng Đại lễ Quốc khánh, đính kèm ảnh gia đình và kể về chuyện thời chiến của thế hệ ông bà. Đáng nói, Hồ Ngọc Hà còn xin lỗi và đưa ra lời giải thích sau khi dòng trạng thái ngày 1/9 của cô gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội.
Cụ thể, nữ ca sĩ viết:
“Chúc mừng Đại Lễ Quốc Khánh 2/9
Ngày của Hoà Bình, ngày của Độc Lập và Tự Do
Ba mẹ mình đấy, đi từ chiến tranh đến hoà bình. Ba mình để lại một bên chân và là một trong những thương binh đầy năng lượng nhất trong tim mình. Mẹ mình đã mất Mẹ khi chưa được 9 tuổi, ngày Bà đi trong tiếng bom rơi và không bao giờ thấy trở về và mẹ cũng đã trở thành người mẹ mạnh mẽ nhất nuôi các em khi còn nhỏ đến bây giờ mà tôi có thể cảm nhận được.
Mình sống và học tập trong môi trường Quân Đội và hiểu rõ sự cứng cỏi, một tình yêu sâu sắc đôi khi không phải chỉ là một lời nói, hành động mà là cả một quá trình cống hiến, giúp đỡ và xây dựng.
Ai cũng sẽ rơi nước mắt khi chứng kiến những hình ảnh của quá khứ và đặc biệt của ngày hôm nay, trong đó chắc chắn có mình và Bạn.
Ps: ngày hôm qua hoà trong không khí xao động, team của mình đã post lên gây ra nhưng ý kiến trái chiều âu cũng là ý tốt của các bạn, nhưng không phải lúc, không phải nơi để trình bày. Mình thay mặt team của mình gửi lời Xin Lỗi đến mọi người thật nhiều nhé.
Ngày của Hoà Bình hãy cùng sống trong Hoà Bình thật trọn vẹn nha. Mình hông có đi chạy show bên này mọi người ơiiiii gia đình có việc thiệt mà chứ mình cũng ham vui ham xuất hiện những lúc mà ý nghĩa thế này lắm, tiếc muốn xỉu nè.”
Chiều 1/9, Hồ Ngọc Hà đăng tải hình ảnh diện bộ đồ trắng, trên ngực cài lá cờ đỏ sao vàng cùng dòng trạng thái: “Do có lịch trình Châu Âu đã sắp xếp từ trước, nên Hà lỡ hẹn lời mời tham dự biểu diễn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Đại lễ sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số sự kiện khác. Mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9”.
Ngay sau đó, chi tiết “đi diễn ở châu Âu” gây tranh luận dữ dội. Một bộ phận khán giả cho rằng Hồ Ngọc Hà không nên đưa lý do này lên mạng xã hội trong thời điểm trọng đại, đồng thời chỉ trích cô chưa thể hiện sự tôn trọng đúng mức đối với ngày Quốc khánh. Trước phản ứng dữ dội, nữ ca sĩ đã xóa bài đăng, rồi thay thế bằng một bài viết khác với cùng bức ảnh, song chỉ giữ lại lời chúc mừng Quốc khánh, đồng thời giới hạn bình luận.
Ở động thái mới nhất, Hồ Ngọc Hà nhấn mạnh bản thân không đi “chạy show” ở nước ngoài mà vắng mặt vì có việc riêng của gia đình.