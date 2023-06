Hồ Ngọc Hà: "Tôi và Kim Lý cùng quan điểm sống nhưng không cùng quan điểm trong việc làm đám cưới"

Không phải đơn thuần mà Hồ Ngọc Hà được công chúng ưu ái gọi là "Nữ hoàng giải trí" của làng giải trí Việt. Xuất phát điểm là một người mẫu, Hồ Ngọc Hà khẳng định bản thân ở nhiều vị trí như ca sĩ, huấn luyện viên, diễn viên,... Gần đây, cô đã chứng minh sức hút khi tổ chức đêm nhạc hoành tráng tại Đà Nẵng, quy tụ hơn 2000 khán giả có mặt để tham dự. Sau những giây phút thăng hoa trong âm nhạc, Hồ Ngọc Hà chính thức trở lại với vai trò huấn luyện viên trong chương trình The New Mentor (Người Mẫu Toàn Năng) cùng với Hương Giang và Thanh Hằng.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Hồ Ngọc Hà đã bộc bạch những quan điểm liên quan đến các chương trình thực tế. Ngoài ra, cô đã lên tiếng trước những ồn ào từng vướng phải trong quá khứ. "Nữ hoàng giải trí" khẳng định tình bạn với Thanh Hằng sẽ không bị ảnh hưởng khi cả hai trở thành đối thủ. Nhân dịp này, Hồ Ngọc Hà cũng hé lộ những thông tin hiếm liên quan đến đám cưới sắp tới.

Hà Hồ lên tiếng về việc bị so sánh với Hà Anh Tuấn, tiết lộ cảm xúc sau Love Songs

Đầu tiên xin được chúc mừng Hồ Ngọc Hà vì đã có một liveshow Love Songs vô cùng thành công tại Đà Nẵng. Chất lượng các đêm nhạc và độ đầu tư của Hồ Ngọc Hà cho các dự án của mình là điều không phải bàn cãi nhưng liệu Hồ Ngọc Hà có gặp áp lực vì show ngày càng hoành tráng đồng nghĩa sự kỳ vọng của khán giả cho thương hiệu Love Songs sau đó sẽ càng lớn?



Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo chí cũng như khán giả đã dành lời khen ngợi cho đêm nhạc Love Songs tại Đà Nẵng vừa qua. Tôi thích cảm giác làm xong show mà thấy "đã", tôi lâng lâng từ 1 tuần đến 10 ngày sau đó. Nhưng cái gì "đã" xong thì tôi sẽ rất lo cho các dự án tiếp theo. Tôi đã từng được khen và yêu thương như thế trong các đêm Love Songs trước đó cũng như rất nhiều các dự án khác. Tất nhiên không phải không có những sản phẩm bị tệ, có rất nhiều. Trong Love Songs tại Đà Lạt, mọi người có thể nhớ lại thông tin tôi đã huỷ show tại Mỹ và cũng dự định sẽ huỷ tại Việt Nam. Tuy nhiên lúc đấy có nhiều khán giả từ các nước đã bay về, mua vé và đặt khách sạn hết rồi nên tôi không đành lòng bỏ show hay dời lại bởi tôi biết mọi người đã lên kế hoạch sẵn. Lúc đó tôi làm Love Songs trong phong độ không tốt nên tất nhiên không hoàn hảo như những gì mình mong muốn.

Đến Love Songs ở Đà Nẵng lần này, tôi đã sẵn sàng từ trước đó cả tháng. Tôi tập luyện, dành tâm huyết và mọi thời gian để nghĩ về Love Songs. Tôi phối hợp nhịp nhàng với anh Hoài Sa, ban nhạc và ca sĩ khách mời để khi lên sân khấu không còn lo lắng gì nữa. Trước đó tôi cũng đi nước ngoài mua vải với Lâm Gia Khang, tôi đã xong mọi thứ từ rất lâu và cứ chờ đến ngày để được là chính mình trên sân khấu. Tôi lo sợ nhất là thời tiết nhưng đến cuối thời tiết đã quá đẹp, chẳng còn điều gì khiến tôi không thoải mái khi hát. Để một show thành công phải đầu tư rất kỹ lưỡng, khi khán giả càng chờ đợi thì đồng nghĩa với sự kỹ lưỡng càng nhiều hơn, các sản phẩm tiếp theo phải chất lượng hơn và khi đã đạt được như thế rồi thì tôi tin sẽ không làm khán giả thất vọng.

Thời gian gần đây có nhiều nghệ sĩ tổ chức đêm nhạc quy mô và hoành tráng ở nhiều nơi như Đen Vâu, Hà Anh Tuấn,… Vậy khi làm Love Songs, Hồ Ngọc Hà có sợ bị so sánh không?

Sự so sánh là một niềm vui trong showbiz nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Nếu không có sự so sánh thì bản thân những người nghệ sĩ như tôi sẽ không có cái nhìn nhận sâu sắc. Nhưng tôi, Hà Anh Tuấn hay các nghệ sĩ khác đều đủ trưởng thành và thấu hiểu để phân biệt lời nhận xét nào là tích cực, có tính đóng góp thật sự và nhận xét nào sẽ gây xào xáo làm cho bên trong cảm thấy ganh ghét nhau.

Khi tôi, Tuấn hay hàng trăm nghệ sĩ ngoài kia đang ấp ủ những dự án lớn đi đến mọi miền đất nước thì đều có lợi. Bởi những khán giả sẽ có cơ hội đi khắp nơi, khán giả và nghệ sĩ sẽ cùng thở chung bầu không khí, sống cùng cảm xúc, đây là điều rất tuyệt vời mà không gì có thể so sánh nổi. TP.HCM hay Hà Nội là 2 đầu cầu lớn, là nơi chuyên tổ chức sự kiện âm nhạc trong hàng chục năm qua nên đã đến lúc cả nghệ sĩ và khán giả cũng cần có sự mới mẻ. Đây sẽ là thách thức rất lớn nhưng cũng là cái để nghệ sĩ thấy tự hào. Để làm được đêm nhạc ở các đêm diễn ở xa, lôi kéo hàng nghìn khán giả đi cùng là điều rất khó. Ngay cả bản thân tôi, trước giờ diễn ra tôi vẫn không dám tự tin rằng khán giả sẽ đến dự đông nghẹt. Bởi vì họ phải bỏ ra số tiền vé lớn, lại còn khách sạn và vé máy bay, phải là khán giả có điều kiện và rất yêu mến mình thì họ mới có mặt ở đó.

Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ rằng kỷ niệm tình yêu của chị có thể làm thêm tận mấy cái Love Songs nữa. Sau này tổ chức đám cưới rồi thì chị vẫn tiếp tục kế hoạch này chứ hay sẽ có sự chọn lọc câu chuyện chia sẻ với khán giả?

Tôi nghĩ đời sống vợ chồng sẽ có rất nhiều chuyện để nói nữa. Đôi khi tôi cũng sẽ nói chuyện người ta chứ chuyện mình đâu ra nữa mà nói hoài (Cười). Tôi xin được đính chính thông tin đợt rồi Thanh Hằng nói tôi yêu nhiều hơn nhưng tôi nghe fan bên dưới nói: "Chưa chắc à". Đúng là tôi yêu nhiều nhưng nhiều năm, yêu ai cũng lâu hết, cộng cộng lại thì có từng đó người thôi. Những người bí ẩn như Thanh Hằng thì mọi người hãy tìm hiểu thêm, "vạch mặt" ra nha (Cười).

Hà Hồ tiết lộ nhận cát xê xứng đáng, chia sẻ quan điểm về cách tạo kịch tính ở show truyền hình

Sau Love Songs, Hồ Ngọc Hà tiếp tục bùng nổ với vai trò huấn luyện viên trong The New Mentor. Người hâm mộ thắc mắc rằng lý do gì khiến Hồ Ngọc Hà trở lại?



Nhiều khi tôi cũng tự hỏi không biết gì lý do gì mà tôi nhận lời. Tuy nhiên, nghệ sĩ là như thế đấy, có những cái rất khó nhưng có những việc chỉ cần "chích" đúng chỗ là sẽ nhận lời ngay. Và cái hay của Hương Giang là biết "chích" đúng chỗ của tôi và tôi đồng ý. Hương Giang đã đánh vào mong đợi bên trong tôi cũng như Thanh Hằng. Tôi muốn làm một điều thật sự có ý nghĩa cho nghề người mẫu vì đây là bước đệm đầu tiên giúp tôi đến với showbiz. Dù đã chuyển sang ca hát nhưng tôi chưa bao giờ rời xa thời trang hay sàn diễn. Tôi vẫn luôn gắn bó với sự nghiệp này nên càng ngày càng có thêm nhiều kinh nghiệm và muốn chia sẻ với các đàn em hoặc những người họ đang cần ở mình.

Xin được nói thẳng, Hương Giang biết giá trị của mỗi người như thế nào để đưa ra những con số phù hợp. Năm nào tôi cũng nhận được những lời mời tuy nhiên để bỏ công sức, chất xám và đặc biệt là thời gian, vì thời gian với tôi rất quý báu, tôi không thể rời xa các con của mình. Đồng thời, công việc của tôi rất bận rộn nên để cắt bỏ mọi thứ để tập trung cho việc ghi hình thì buộc phải đổi lại được một cái giá xứng đáng. Vì vậy 3 yếu tố khiến tôi nhận lời là: Con số, tình cảm và vì ý nghĩa của chương trình.

Nói như vậy nghĩa là con số cát xê Hồ Ngọc Hà nhận được trong chương trình này rất lớn?

Tôi nghĩ đủ ấm! (Cười).

Trước khi bị Hương Giang "chích" đúng chỗ và nhận lời ngồi ghế huấn luyện viên của The New Mentor, Hồ Ngọc Hà có từng từ chối không?

Tất nhiên là có, tôi và quản lý đã từ chối rất nhiều tuy nhiên Hương Giang vẫn cứ ôm một giấc mộng, không phải chỉ là Hà hay Hằng mà là một giấc mộng rất lớn cho The New Mentor. Hương Giang muốn làm cái gì khác với những chương trình thực tế đã làm. Vì thế tôi đã yêu cầu đội ngũ phải có người này, người kia bởi vì tôi tin chắc đã làm về thời trang phải có những người am hiểu và có gu thật sự nhảy vào chung ekip thì mới tạo nên một chương trình thành công. Tôi hy vọng với đội ngũ này sẽ làm cho khán giả "đã" khi xem show.

Thế là khi quyết định nhận lời, Hồ Ngọc Hà chắc hẳn đã đưa ra nhiều yêu cầu cho ekip?

Có những người họ đưa ra yêu cầu rất khó chịu và không thực tế, tôi đưa ra nhiều yêu cầu nhưng điều tốt cho chương trình vì thế những mong muốn của tôi được đáp ứng hết.

Sau thời gian dài mới tái xuất, Hồ Ngọc Hà ở The Face 2016 với Hồ Ngọc Hà ở The New Mentor 2023 sẽ có gì khác nhau?

Tôi nghĩ vẫn vậy thôi. Tôi là một người hết lòng, hết tâm cùng với các thí sinh. Tất nhiên tôi cũng sẽ tranh giành hết sức để có những người chủ chốt. Bên cạnh đó, tôi phải chấp nhận một sự thật nếu mình không đủ thời gian hay không đủ tốt bằng các bạn khác hoặc bất kì một lý do nào đó chính đáng mà không thắng cuộc thì cũng chẳng sao. Tôi cứ làm hết mình và việc còn lại còn phụ thuộc vào may mắn nữa.

Hương Giang từng nói 3 vị huấn luyện viên ở The New Mentor đều đã có thí sinh chiến thắng ở các cuộc thi khác. Hương Giang mong chờ xem ai sẽ là người chiến thắng 2 người còn lại tại cuộc thi này, còn Hồ Ngọc Hà thì sao?

Tôi thấy rất thích câu của Hương Giang bởi vì đó là sự thật. Bọn tôi là những người "máu chiến" nhưng "chiến" với tinh thần đẹp thì câu chuyện sẽ rất là hay. Khi bạn đọc bình luận trên các nền tảng mạng xã hội sẽ thấy khán giả bây giờ rất tinh tường, có những cái mình còn chưa thấy mà họ đã nhìn ra rồi vì thế không thể "múa rìu qua mắt thợ", nếu có sự lấp liếm, xấu tính sẽ lòi ra ngay thôi.

Vậy sau 7 năm trở lại một chương trình thực tế, định nghĩa về drama và cách tạo kịch tính của Hồ Ngọc Hà khác thế nào?

Tôi nghĩ cái gì cũng phải xuất phát từ sự thật. Đừng cố tạo ra drama, khi cố tình thì hậu quả sẽ rất lớn. Nếu có mâu thuẫn, cãi nhau ở đó cũng được nhưng cốt lõi phải là sự thật. Thật ra trong cuộc sống này cũng vậy thôi, không riêng gì The New Mentor. Ở đâu thì sếp và nhân viên cũng phải cãi nhau như thường, cái gì nó thật thì nó mới chạm vào cảm xúc của người xem.

Theo Hồ Ngọc Hà, các chương trình truyền hình thực tế có thật sự cần những drama, cãi nhau căng đét để tạo sự chú ý không?

Cần có nhưng phải thật chứ đừng dựng lên kiểu: "Chị ơi, chị em mình phải cãi nhau câu này nhé?" hay yêu cầu phải kích các thí sinh thì tôi không bao giờ đụng vào. Truyền hình thực tế cũng là cuộc sống, khi không ai chịu thua ai thì phải cãi nhau thôi nhưng cãi và giải quyết một cách đúng sự thật nhất. Kể cả lúc đó có căng thẳng đến đâu đi nữa nhưng khi giải quyết xong thì thôi. Người trưởng thành người ta làm như thế chứ ai mà giải quyết xong rồi thù nhau mấy tháng mấy năm, tôi không muốn chuyện đấy xảy ra. Chương trình sẽ hấp dẫn ở chỗ mỗi người một quan điểm rồi cùng mang ra bàn để xem ai đúng, đấy mới là điều cần thiết. Nếu một chương trình cứ êm dịu, "xuôi chèo mát mái" từ đầu đến cuối thì sẽ rất chán. Nhưng mọi người cứ nhìn dàn "super mentor" và danh sách các thí sinh hiện tại của The New Mentor đã thấy một "rổ drama" không ai thua ai.

Giữa đào tạo và hướng dẫn một thí sinh "tân binh" với một người đã là gương mặt quen thuộc, có vị trí và thành tích nhất định trong ngành thì với Hồ Ngọc Hà việc nào sẽ khó khăn và nhiều thử thách hơn?

Ông Trời hay lắm khi sinh ra chuyện gì cũng có 2 mặt, các thí sinh đã có kinh nghiệm và được truyền thông nhắc đến sẽ rất áp lực vì lỡ thua thì sao, nhưng sẽ có động lực là có fan nhất định để ủng hộ. Còn những bạn mới thì lo sợ mấy người kia nổi tiếng hơn, mình không là ai cả nhưng chính cái "không là ai" mà tỏa sáng đúng thì sẽ vượt các khuôn mặt lâu nay không xuất hiện. The New Mentor tìm kiếm người mẫu toàn năng, cái gì bạn cũng phải làm được, bạn phải catwalk được, phải có gu và phải thuyết phục được,... thậm chí bạn phải làm leader (lãnh đạo) trong một nhóm. Với tôi mới - cũ không còn quan trọng nữa mà phải là bản lĩnh. Nếu một người mới cho tôi thấy họ có bản lĩnh tôi sẽ chọn ngay còn một người cũ nhiều kinh nghiệm nhưng kinh nghiệm gì đâu không, không có những cái mấu chốt là nhanh nhẹn, con mắt trong nghề tôi sẽ loại. Đó là tiêu chí của tôi khi chọn thí sinh.

Khi đồng ý ngồi ghế huấn luyện viên, đồng nghĩa với việc Hồ Ngọc Hà phải chấp nhận nguy cơ vướng phải một số ồn ào hoặc tranh cãi có thể xảy đến trong thời gian tới. Hồ Ngọc Hà có sẵn sàng đón nhận những "cơn bão"?

Tôi nghĩ bản thân đủ bản lĩnh để không dính vào những "cơn bão" vớ vẩn. Tôi biết cách xử lý nó.

Trong The New Mentor, dân mạng đang rầm rộ thông tin sẽ xuất hiện huấn luyện viên thứ 4, Hồ Ngọc Hà có thể bật mí vấn đề này?

(Cười) Hồi sau sẽ rõ. Tôi nghĩ dù thông tin râm ran, lời đồn hay bất kì xảy ra thì tất cả sẽ rất hấp dẫn.

Nhưng nếu ví dụ lỡ có thêm 1 huấn luyện viên thứ 4, bạn sẽ mong chờ ai?

Hiện tại dân mạng đang gọi tên Lan Khuê, Phạm Hương, Ngọc Quyên,...

À… Tôi thì cũng mong chờ những gương mặt như mọi người mong chờ (cười). Tôi chờ một người cùng tần số.

Hà Hồ lần đầu lên tiếng về những ồn ào từng xảy ra

Với vị trí của Hồ Ngọc Hà hiện tại, chị có bao giờ đưa ra yêu cầu về những người ngồi ngang hàng với mình trong một chương trình?



Tôi nghĩ có câu "buôn có bạn, bán có phường" là vì thế. Tại sao trước đây tôi đã từng làm với cả Lan Khuê và Phạm Hương, lúc đấy 2 bạn cũng là nhân vật mới nhưng tôi vẫn nhận lời. Bởi tôi nhìn thấy các bạn có tố chất, mỗi bạn đều có hình ảnh khác nhau và hình ảnh của tôi cũng khác, chúng tôi có thể cùng tạo nên một hiệu ứng chung cho chương trình. Khi làm việc, tôi luôn nghĩ đến kết quả phải xứng đáng với những gì mình bỏ ra, một mình tôi không làm nên mùa Xuân mà phải có rất nhiều "cánh én" mới tạo nên được mùa Xuân. Nếu những người đã trùng màu hoặc tần số làm việc không phù hợp chẳng hạn thì rất khó để nói chuyện và cùng đi đến một mục đích, định hướng. Trong lúc quay và làm việc chắc chắn sẽ có nhiều mâu thuẫn và nói những điều đụng chạm nhau tuy nhiên cốt lõi trên cùng là chúng ta tìm ra một người xứng đáng nhận giải. Nếu như chúng ta biết mục đích đến với chương trình là gì thì mọi khó khăn sẽ vượt qua được hết.

Đó là lý do mà tôi đã từ chối rất nhiều lời mời, không phải vì tôi ghét ai hay ai ghét tôi mà là do tôi cảm thấy việc có mình hay không trong cuộc chơi đó cũng không giải quyết được vấn đề gì cả nên tôi xin được rút lui để dành chỗ cho những bạn khác phù hợp.

Hôm nay khi ngồi đây để nói về ghế giám khảo và vị trí người nào ngồi cùng người nào thì tôi cũng xin được nói thẳng: Tôi chưa bao giờ, và khẳng định luôn là sẽ không bao giờ nói rằng: "Có người này thì không có tôi". Tôi có thể có rất nhiều điểm xấu và điểm tốt nhưng tôi biết điều, tôi không nghĩ mình là cái "rốn" của vũ trụ để có thể nói ra những điều như thế. Nếu có bất kỳ lời xào xáo nào ở ngoài kia thì do người ta nghĩ thế và người ta nói thế, còn tôi chưa bao giờ nói điều đấy.

Những chia sẻ của Hồ Ngọc Hà gợi đến một ồn ào chị từng vướng phải trong quá khứ, thời điểm bùng nổ thông tin đó chị cảm giác thế nào?

Tôi nghĩ chỉ cần con người biết xử lý sự việc một cách đơn giản thì mọi thứ không có gì phức tạp. Với tôi, khi tôi nghe rằng có người nào nói như thế tôi sẽ trực tiếp hỏi người đó để giải quyết đúng chuyện và đúng mâu thuẫn chứ không bao giờ nghe sang tai. Và tôi cũng không bao giờ khẳng định người này nói về người kia với mình thì câu chuyện như thế là đúng. Với những người bạn thân, tôi không bao giờ có xích mích vì luôn giải quyết rất êm đẹp và thẳng thắn.

Ví dụ tôi nghe bạn nói xấu tôi qua một người nào đó, tôi sẽ trực tiếp hỏi: "Có phải bạn nói như thế không?" và cũng tìm hiểu bạn nói trong hoàn cảnh nào, lý do vì sao bạn lại nói điều đấy. Nếu như chỉ nghe sang tai và không được bình tĩnh rồi cảm thấy mình bị xúc phạm bởi một người khác thì tôi nghĩ bạn cần phải chín chắn hơn.

Vậy thời điểm đó, tại sao Hồ Ngọc Hà lại không lên tiếng để minh oan cho bản thân cũng như làm rõ câu chuyện này với công chúng?

Tôi chưa bao giờ để mình lao vào "cơn bão" và giải quyết "cơn bão" cả vì tôi biết mình không thể giải quyết được. Với những người họ có sự hiểu biết, nhiều kinh nghiệm thì sẽ nhìn ra được bao giờ "cơn bão" đi qua và ai đang bị cuốn vào "cơn bão" đấy. Tôi chỉ muốn đứng ngoài nhìn sự việc, đến khi nào hợp tình hợp lý mình nói ra cũng chẳng sao.

Hồ Ngọc Hà có từng đối chất trực tiếp trong sự việc năm đó?

Tôi đâu phải là người nói đâu mà phải trao đổi trực tiếp.

Lần đầu tiên Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà cùng nhau ngồi ghế huấn luyện viên, khán giả rất lo lắng mối quan hệ của 2 chị sẽ bị ảnh hưởng sau khi trải qua các thử thách của chương trình?

Trước đây đã có nhiều chương trình dự định mời nhưng chúng tôi chưa có duyên để ngồi với nhau. Cũng chưa biết được kết quả sắp tới sẽ như thế nào nhưng không phải vì là bạn mà khi vào vòng loại thì phải đứng về phía bạn nhiều hơn, mình phải nhìn vào thí sinh và tình huống lúc đấy. Bạn thì vẫn là bạn, tôi cứ chơi thật thôi. Với tôi đã là tình bạn thật thì cho dù cãi nhau vẫn tìm đến nhau. Còn những người đã không cùng tần số và năng lượng thì kể cả không có chuyện gì cũng tự tách nhau, đó cũng là một trong những mấu chốt mà từ trước đến giờ báo chí hay nói nhiều về mối quan hệ của tôi.

Tôi nói thật, trong showbiz ít ai thân với nhau, tôi cũng chưa bao giờ quá thân với bất kì ai cả vì tôi có cuộc sống riêng của mình. Với tôi, thân là khi mình cần gì thì các đồng nghiệp luôn nhảy vào để góp sức làm dự án, cùng hát và cùng giúp nhau chứ không phải thân là để đi ăn, đi cafe rồi chia sẻ mọi thứ ngóc ngách.

Trước giờ mọi người vẫn hay dựng lên câu chuyện vì tôi gây ra hiểu lầm với người này với người kia mà bị nhiều người ghét nhưng không có. Tôi xin đảm bảo trong showbiz có rất nhiều người yêu mến tôi, còn những người đến giờ này không còn là bạn thì đơn giản do không cùng tần số và năng lượng để làm bạn thế thôi chứ chả có chuyện gì cả.

Trên thực tế trong showbiz Việt không ít trường hợp nghệ sĩ đánh mất tình bạn, xảy ra mâu thuẫn khi cùng ngồi ngang vị trí ở các chương trình thực tế. Hồ Ngọc Hà thật sự không lo sợ sẽ mất tình bạn thập kỷ với Thanh Hằng?

Tôi thật sự không lo sợ điều đấy. Đối với tôi cái cuối cùng cần hướng đến là những gì tốt nhất. Nếu thí sinh của tôi xứng đáng nhất và được nhất nhưng Thanh Hằng không đồng ý chuyện đấy thì tôi cũng đành chấp nhận. Chúng ta nên nhìn sau cuộc thi nữa chứ không phải chỉ là cuộc thi không. Nếu như Thanh Hằng có một thí sinh cực "chiến" và xứng đáng trở thành người mẫu toàn năng thì tôi sẵn sàng chấp nhận và bái phục trước chiến thắng đó. Tôi không phải là người đạp đổ tất cả để chiến thắng bởi nếu có thắng thì tôi cũng lui về sau. Tôi hiểu rõ mình chỉ là huấn luyện viên chứ không phải người chiến thắng, tôi không thể bất chấp danh vọng đấy để đánh đổi tình bạn hay mối quan hệ. Nhưng cái gì có sự công bằng thì khi chiến thắng chả ai phải giận ai cả.

Là bạn thân hơn 10 năm, Hồ Ngọc Hà biết chuyện Thanh Hằng có bạn trai trước đó hay chỉ khi chị ấy chia sẻ thông tin trên báo chí thì chị mới rõ chuyện?

Tôi chưa bao giờ hỏi: "Hằng ơi, mày đang yêu ai?" hay "Hằng ơi, mày đang trong quan hệ thế nào?". Cho nên tôi chỉ biết thông tin qua báo chí như bao người thôi. Sau đấy, tôi hỏi sâu hơn: "Ai, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?".

Tôi cảm thấy rất thương bạn trai Thanh Hằng. Thứ nhất là không được công khai. Thứ hai là bà ấy vẫn khó tính như vậy, ông ấy chắc cũng hơi khổ đấy. Nhưng hy vọng đến một tuổi "bị yêu" thì Thanh Hằng sẽ khó trước mặt mọi người chứ bên cạnh bạn trai sẽ mềm nhũn như con mèo.

Hồ Ngọc Hà có biết trước chuyện Thanh Hằng phát ngôn mong muốn cùng tổ chức đám cưới tại Love Songs và chị nghĩ gì về lời đề nghị này?

Chuyện nói tại Love Songs thì tôi và Thanh Hằng không trao đổi trước. Có thể tôi nói câu đó ở đâu mà tôi cũng không nhớ còn Hằng nhớ dai quá. Để xem, tôi sẽ hỏi Hằng kỹ hơn về thời gian Hằng tổ chức, nếu được sẽ tổ chức cùng lúc cho vui. Chúng tôi cưới để những phụ nữ có tuổi không phải lo sợ gì cả, điều gì đến sẽ đến.

Hà Hồ chia sẻ quan điểm dạy con, lên tiếng về việc để Subeo ngồi một mình phía sau

Sau Loves Song, Hồ Ngọc Hà tiếp tục với The News Mentor và hàng loạt công việc khác. Chị đã dành thời gian cho gia đình trong giai đoạn này như thế nào?



Bất kì thời gian nào của tôi đều phải rõ ràng. Mỗi sáng tôi thức dậy, tắm rửa cho con rồi cho các bé ăn sáng, đưa đi học xong tôi mới muốn làm gì thì làm. Lúc rảnh tôi sẽ đưa con chơi công viên, cho con ăn và con ngủ rồi mới bắt đầu đi diễn. Tất nhiên thời gian đi quay sẽ khác, lúc đó anh Kim Lý sẽ phải hỗ trợ tôi rất nhiều. Mỗi sáng tôi đưa con đi học, chiều ba sẽ đón. Tôi cố gắng quay xong để có thể về kịp ru con ngủ, đọc sách cho con xong rồi tiếp tục trở lại phim trường cũng được vì địa điểm quay ở gần nhà. Tôi hy vọng sẽ cân bằng được, lịch trình quay chỉ diễn ra trong 2 - 3 tháng nên trong 2 tháng bận rộn cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.

Trước khi quyết định nhận một công việc nào đó, Hồ Ngọc Hà có hỏi ý kiến của Kim Lý và trao đổi với anh về việc chăm sóc con không?

Đó là điều chắc chắn. Công việc của tôi có những lúc rất rảnh nhưng có khi lại rất bận nên anh Kim Lý cũng thấu hiểu.

Trong Love Songs của Hồ Ngọc Hà, anh Kim Lý đã nói trước đông đảo bạn bè, báo chí rằng cuối năm sẽ cưới chị. Vậy hiện tại cả hai đã chuẩn bị cho hôn lễ chưa?

Năm nào anh Kim Lý cũng dự định cưới tôi cả... nên khi nào đủ duyên thì chuyện gì đến sẽ đến. Tôi nghĩ đám cưới cũng giống như Love Songs hay bất kỳ liveshow nào vì sẽ tốn nhiều công sức, thời gian và còn phải tỉ mỉ hơn. Khán giả tới vì yêu mến mình còn đám cưới họ là những người bạn trong mối quan hệ nên không thể để họ đến dự xong đi về, không gặp nhau không chào hỏi nhau gì cả được. Đó là điều tôi cảm thấy lấn cấn nhất.

Tôi và Kim Lý cùng quan điểm sống nhưng không cùng quan điểm trong việc làm đám cưới. Tôi chỉ mong tổ chức một nhóm nhỏ ở một nơi nào đó còn anh Kim Lý có đông bạn và nhiều mối quan hệ nên mong muốn khách mời khắp nơi trên thế giới về dự. Khi nghe đến đấy, tôi dội ngược ngay. Bây giờ anh ấy dự định thì cứ để dự định đi.

Trong tưởng tượng của Hồ Ngọc Hà, đám cưới lý tưởng sẽ diễn ra trong không gian như thế nào?

Tôi muốn tổ chức ở một nơi nào đó xa và vắng, biển hay núi điều được vì tôi là người dễ thích nghi. Tôi muốn khung cảnh đẹp và lãng mạn, thời tiết mát mẻ, không lạnh không nóng. Tôi sẽ mời những người rất rất thân tình để đến đó cùng chung vui. Với tôi đám cưới là một nghi thức, nghi lễ và sau đó cô dâu và chú rể phải nói chuyện, vui chơi và chia sẻ được cùng với quan khách. Nếu tổ chức tầm 1000 - 2000 khách mời thì tôi không thể tiếp đãi được hết, tôi sẽ cảm thấy có lỗi và làm phiền người khác nên rất sợ làm đám cưới quá to. Nhưng để xem sự thuyết phục của anh Kim Lý với tôi như thế nào.

Vậy sau phát ngôn sẽ cưới cuối năm đó, anh Kim Lý đã thuyết phục Hồ Ngọc Hà chưa?

Anh Kim Lý mong muốn được tổ chức ở Việt Nam và bạn bè các nước bay về. Anh đã trao đổi với tôi, chúng tôi cân nhắc tầm khoảng tháng 1/2024 thì mọi người sẽ rảnh hơn để về đây. Tôi cũng "ok" chứ biết nói sao nữa bây giờ (cười).

Thời gian gần đây bé Subeo (Henry) được nhiều người quan tâm hơn mỗi khi xuất hiện trước công chúng, bé có bao giờ tâm sự về những áp lực khi là con của người nổi tiếng?

Subeo bây giờ bắt phải gọi là Henry vì đó là tên trên lớp của con. Henry không bao giờ thích xuất hiện trước ống kính, không thích ai đó chụp hình mình. Cái này thì không có gì lạ cả, những ông bố bà mẹ có con đến tuổi teen điều biết các bạn chỉ muốn sống khép kín trong thế giới của riêng mình. Mỗi khi ra ngoài ai đó gọi là Subeo thì cậu bé đều thắc mắc tại sao mọi người biết tên con. Tất nhiên cá nhân Henry và những người bạn của con đều biết mẹ của bé là Hồ Ngọc Hà.

Henry là người sống cực kỳ đơn giản, bé chỉ ăn mặc những gì thoải mái nhất chứ không bao giờ quan trọng đồ mắc tiền hay xịn xò, đó là điều tôi thấy thành công khi nuôi dạy con. Với tôi, Henry không phải là cậu bé học nhất nhất hết hay làm cái gì quá vĩ đại nhưng con lại là người tình cảm, yêu thương các em, rất nghe lời nhưng cũng có tiếng nói riêng. Tôi và anh Kim Lý trân trọng con, anh ấy nói tôi nên để ý cho con xuất hiện riêng hoặc như thế nào đấy để bé thoải mái hơn. Nhưng do mọi người đã biết mặt Henry, dù xuất hiện như thế nào cũng gây chú ý nên gần đây tôi đã hạn chế hơn. Chỉ có dịp Love Songs ở Đà Nẵng, tôi cho con lên đấy chơi và đến để ủng hộ mẹ.

So với Lisa - Leon, cách Hồ Ngọc Hà nuôi dạy Subeo (Henry) có gì khác biệt không?

Có những đứa hướng ngoại dù bắt nó ở nhà nhưng vẫn thích ra ngoài còn đứa hướng nội càng bắt ra ngoài lại càng không thích. Tôi nghĩ cách dạy con tuỳ thuộc vào tính cách của bé chứ không phải đứa nào cũng ép theo cách bố mẹ mong muốn. Bản thân tôi không ép ai phải làm điều gì mà họ không thích, người ta cũng không thể ép tôi nếu tôi không thích. Với các con, tôi cực kỳ chú trọng. Ví dụ như Leon là cậu bé thích giao du, hướng ngoại thì tôi sẵn sàng cố gắng giúp con phát triển sự ngoại giao nhưng ở mức độ cho phép. Còn Henry khi bé quá khép nép tôi sẽ đưa con lộ diện một vài lần để con tập làm quen với môi trường và biết quan tâm xung quanh hơn.

Subeo (Henry) là một cậu bé đang ở lứa tuổi phát triển tâm sinh lý, Hồ Ngọc Hà đã tâm sự hay chia sẻ những câu chuyện cuộc sống với con như thế nào?

Tôi may mắn khi anh Kim Lý là người sẽ nói chuyện với Henry về sự phát triển, nên và không nên làm gì. Tôi là một người mẹ, tôi tâm sự với Henry chuyện tình cảm, cảm xúc và những gì tôi nghĩ về con để cậu bé dù có gặp sóng gió nào trong cuộc sống hoặc có những giây phút không biết mình có bị bỏ rơi không thì cũng nhớ con luôn được yêu thương. Tôi luôn nói với Henry rằng đối với tôi thì bé là tình yêu lớn nhất và đầu tiên nên bé luôn luôn có gia đình, có mẹ ở bên cạnh.

Hôm nọ trong Love Songs mọi người nói sao để Henry ngồi một mình ở phía sau như thế. Bạn biết không, lúc đầu Henry ngồi hàng đầu cùng với Kim Lý nhưng bé lại nói "Con không thích ngồi hàng đầu, con không thích bị để ý nên cho con ra sau ngồi với những người bạn nước ngoài của chú Kim Lý". Nói xong Henry chủ động đi ra sau. Mọi người nhìn vào cứ nói không ai quan tâm, cậu bé bị bắt ra sau ngồi,... với những chuyện như thế thì trong nhà mới biết được thôi. Tôi luôn luôn để con phát triển theo ý muốn nhưng bản thân tôi sẽ theo sát để đưa ra lời khuyên.

Có bao giờ Hồ Ngọc Hà và Kim Lý gặp bất đồng trong việc dạy bé Subeo (Henry)?

Không, bọn tôi ít khi gặp bất đồng về chuyện này.

Cảm ơn những chia sẻ của Hồ Ngọc Hà!