Hồ Ngọc Hà tiết lộ lý do trở lại làm huấn luyện viên chương trình truyền hình thực tế sau 8 năm

Chiều ngày 07/8/2023, tại TPHCM đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu chương trình The New Mentor 2023 - Người mẫu toàn năng.

The New Mentor 2023 là chương trình truyền hình thực tế từ nhà sản xuất Dược sĩ Tiến nhằm tìm kiếm và đào tạo thế hệ người mẫu trẻ với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường.

Chương trình nhận được sự chú ý của công chúng ngay khi công bố bộ 4 huấn luyện viên gồm: Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hoa hậu Hương Giang và Lan Khuê.

Tại buổi họp báo chiều qua, khi được hỏi về lý do tham gia The New Mentor 2023, cả 4 huấn luyện viên đều mong muốn cùng tạo nên một chương trình hoàn toàn mới, cùng truyền dạy, cùng hướng dẫn bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình để nâng cao vị thế của người mẫu và đào tạo nên một thế hệ người mẫu mới toàn năng hơn tại Việt Nam.

4 huấn luyện viên của The new mentor 2023

Quay lại tham gia chương trình truyền hình thực tế sau 8 năm, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Mọi người nhìn vào đều nói là Hà có tất cả. Hà cũng cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có nhưng điều mình hạnh phúc hơn nữa đó là khi bạn có và bạn cho đi. Đó cũng chính là suy nghĩ của Hà khi nhận lời chương trình này.



Hà tin chắc đến cuối chặng đường, Hà sẽ cho các bạn thí sinh những kinh nghiệm, những sự hiểu biết nhất định của mình và chia sẻ hết những gì thật nhất, chân thành nhất để các bạn tìm đúng vị trí của các bạn và giúp các bạn tỏa sáng hơn.

Và hy vọng quý vị sẽ hài lòng với sau 8 năm Hà mới xuất hiện trên ghế giám khảo và sẽ không uổng công chúng ta ngồi trong chương trình lần này. Hà tin chắc rằng sẽ không uổng công và phí thời gian khi quý vị dành từng giây một để đón xem The New Mentor".

Dàn huấn luyện viên và host của chương trình.

Chia sẻ tại buổi họp báo về vấn đề sau khi bước ra từ chương trình, quán quân có thật sự nổi bật hơn không hay lại "mất tích" theo cách này hoặc cách khác, nhà sản xuất kiêm host của chương trình - Dược sĩ Tiến bày tỏ quan điểm:



"Tất cả các huấn luyện viên của chúng tôi ngồi ở đây, tất cả họ đều phải tốn 5 năm, 7 năm, thậm chí là hàng chục năm để có vị trí như hiện tại. Vậy thì tại sao chúng ta lại đòi hỏi các thí sinh bước ra từ chương trình truyền hình thực tế lại trở thành ngôi sao hạng A ngay lập tức?

Cái chúng tôi mang tới cho các thí sinh của mình đó là bệ phóng, đó là sự nhận thức của chính họ về bản thân họ. Đó là sự nhận biết của công chúng và các mối quan hệ, tất cả những sự hỗ trợ tốt nhất mà chúng tôi có thể mang đến.

Và khi các thí sinh bước ra khỏi chương trình The New Mentor năm nay, tôi nghĩ rằng cho dù các bạn bước ra từ tập nào thì các bạn cũng đã hiểu được rằng, mình đang thiếu cái gì, mình cần cái gì và với tất cả những điều ấy thì tất nhiên sẽ cần thời gian để trui rèn các bạn ấy trở thành ngôi sao.

Vậy chúng ta đừng đánh giá vội vàng việc một thí sinh có thành ngôi sao hay không ngay khi các bạn ấy vừa bước ra chương trình truyền hình thực tế 1 năm, 2 năm, 3 năm mà hãy nhìn lại tất cả những người đang ở vị trí hàng đầu showbiz hiện nay, họ đã tốn hàng chục năm để có vị trí như vậy".

Tập 1 The New Mentor sẽ lên sóng vào thứ Sáu ngày 11/8/2023 lúc 20 giờ trên kênh Youtube Hương Giang Entertainment và 20 giờ 30 trên VTVcab.