Hồ Ngọc Hà trình diễn liên tục không ngừng liên khúc What is love - My baby, Cô đơn trên sofa, Destiny, Walk walk - đây là loạt ca khúc có tiết tấu sôi động, chính vì thế mà nữ ca sĩ đã có dịp khoe vũ đạo nóng bỏng và chuyên nghiệp của mình cùng dàn vũ công hùng hậu.