Sáng nay 28-8, hàng chục máy bay của Quân chủng Phòng Không - Không quân, bao gồm trực thăng Mi, Yak-130; L-39NG và tiêm kích Su-30MK2 "Hổ mang chúa" đã bay qua Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để luyện tập cho Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).



Các trực thăng chuẩn bị xuất phát từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội).

Khoảng 10 giờ 45 phút, biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc xuất phát từ Sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), tiến vào trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Khoảng 11 giờ, dẫn đầu đội hình 3 loại máy bay cất cánh từ Sân bay Kép (Bắc Ninh) là Yak-130 do các phi công Trung đoàn 940 điều khiển. Tiếp đến là 4 chiếc L-39NG bay theo hình bậc thang tiến vào Ba Đình.

Cuối cùng, đội hình 5 chiếc tiêm kích Su-30MK2 "Hổ mang chúa" cũng từ Sân bay Kép qua Ba Đình. Sau khi bay qua trung tâm, biên đội tách khối thành ba hướng, chiếc ở giữa bay "khoan" thẳng lên bầu trời xanh.

Đúng 10 giờ 45 phút, biên đội máy bay trực thăng cất cánh từ Sân bay Hoà Lạc

Biên đội trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình

Thời tiết sáng nay của Hà Nội có sương mù

4 chiếc L-39NG bay theo hình bậc thang tiến vào Ba Đình.

Cuối cùng, đội hình 5 chiếc tiêm kích Su-30MK2 "Hổ mang chúa" cũng từ Sân bay Kép qua Ba Đình

Sau khi bay qua trung tâm, biên đội tách khối thành ba hướng