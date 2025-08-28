HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
"Hổ mang chúa" Su30-MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình rồi "khoan" thẳng lên trời

Nguyễn Hưởng - Hữu Thắng - Quỳnh Trâm |

Đội hình 5 chiếc tiêm kích Su-30MK2 "Hổ mang chúa" gầm rú khi bay qua Quảng trường Ba Đình để luyện tập cho Lễ kỷ niệm A80.

Sáng nay 28-8, hàng chục máy bay của Quân chủng Phòng Không - Không quân, bao gồm trực thăng Mi, Yak-130; L-39NG và tiêm kích Su-30MK2 "Hổ mang chúa" đã bay qua Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để luyện tập cho Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Hổ mang chúa su - 30 MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm A80 - Ảnh 1.

Các trực thăng chuẩn bị xuất phát từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội).

Khoảng 10 giờ 45 phút, biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc xuất phát từ Sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), tiến vào trung tâm Thủ đô Hà Nội. 

Khoảng 11 giờ, dẫn đầu đội hình 3 loại máy bay cất cánh từ Sân bay Kép (Bắc Ninh) là Yak-130 do các phi công Trung đoàn 940 điều khiển. Tiếp đến là 4 chiếc L-39NG bay theo hình bậc thang tiến vào Ba Đình.

Cuối cùng, đội hình 5 chiếc tiêm kích Su-30MK2 "Hổ mang chúa" cũng từ Sân bay Kép qua Ba Đình. Sau khi bay qua trung tâm, biên đội tách khối thành ba hướng, chiếc ở giữa bay "khoan" thẳng lên bầu trời xanh.

Hổ mang chúa su - 30 MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm A80 - Ảnh 2.

Đúng 10 giờ 45 phút, biên đội máy bay trực thăng cất cánh từ Sân bay Hoà Lạc

Hổ mang chúa su - 30 MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm A80 - Ảnh 3.

Biên đội trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình

Hổ mang chúa su - 30 MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm A80 - Ảnh 4.

Thời tiết sáng nay của Hà Nội có sương mù

Hổ mang chúa su - 30 MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm A80 - Ảnh 5.

4 chiếc L-39NG bay theo hình bậc thang tiến vào Ba Đình.

Hổ mang chúa su - 30 MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm A80 - Ảnh 6.

Cuối cùng, đội hình 5 chiếc tiêm kích Su-30MK2 "Hổ mang chúa" cũng từ Sân bay Kép qua Ba Đình

Hổ mang chúa su - 30 MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm A80 - Ảnh 7.

Hổ mang chúa su - 30 MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm A80 - Ảnh 8.

Sau khi bay qua trung tâm, biên đội tách khối thành ba hướng

Hổ mang chúa su - 30 MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm A80 - Ảnh 9.

Chiếc ở giữa bay khoan thẳng lên bầu trời xanh.

