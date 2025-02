Hồ Lệ Thu nói về ồn ào năm 2014: "Tôi hiểu chuyện đó là nghiệp của mình nên phải chấp nhận"

Không chỉ gặp nhiều đau khổ về chuyện tình cảm riêng tư, ca sĩ Hồ Lệ Thu còn gặp nhiều sóng gió trong sự nghiệp, nhận không ít tổn thương. Ở tuổi ngoài 50, nữ ca sĩ đang có cuộc sống vô cùng an nhiên, tự tại. Bên cạnh ca hát và đóng phim, chị dành nhiều tâm huyết cho những dự án cộng đồng, chữa lành như hát nhạc Phật, thiền ca, thiền trà…

Với Hồ Lệ Thu, việc làm những việc mang năng lượng bình an này là một cách trả ơn cuộc đời khi chị nhận được nhiều may mắn, trong lúc sóng to gió lớn nhất vẫn vững vàng vượt qua và an yên, hạnh phúc.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu.

Tìm thấy bình an sau sóng gió

- Chị đã từng đi qua một cú sốc rất lớn liên quan chuyện từ thiện năm 2014. Bản thân chị để bảo vệ danh dự cho mình, đã phải nhờ pháp luật can thiệp và cũng phải mất 2 năm mọi thứ mới lắng xuống. Ở thời điểm hiện tại, cảm nhận rõ nhất về Hồ Lệ Thu là chị tự tại, thong dong, vui chơi ca hát với đời... có đúng không?

Những gì tôi trải qua giống như con thuyền đi ra giữa biển, sóng gió dập vùi mà không chìm thì sẽ rất vững vàng. Tôi bây giờ đã qua quá nhiều, từ những tình thân mà họ quay lưng với mình đến cả cộng đồng quay lưng. Lúc đó tôi bị cô lập, nếu là người khác, không vững vàng chắc đã tự tử rồi.

Tôi không chỉ vững vàng mà tôi còn theo Phật pháp nên hiểu rằng đó là nghiệp của mình và mình phải chấp nhận trả nghiệp. Phật pháp cho tôi niềm tin để vượt qua chuyện đó. Là người khác, nếu chỉ nằm một chỗ chắc chắn sẽ suy nghĩ tiêu cực nhưng tôi thì dù stress vẫn tìm cách xử lý.

Chuyện đó ảnh hưởng tới cả con tôi chứ không chỉ riêng mình. Ảnh hưởng nghề nghiệp, danh dự của mình nhưng hàng ngày tôi cố gắng giữ tinh thần bằng cách tụng kinh niệm Phật. Cứ như vậy trong suốt 2 năm.

Nữ ca sĩ trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời.

- Dư âm của biến cố đó như thế nào thưa chị?

Khi sự việc lắng xuống nhưng vẫn còn dư âm. Khi tôi đi diễn, khán giả đứng dưới nhìn tôi từ đầu xuống chân bằng ánh mắt khinh bỉ. Lúc đó tôi không buồn mà chỉ nghĩ: “Thế cũng tốt. Anh chị yêu tiếng hát của tôi đến mức, ghét tôi như vậy mà vẫn đến nghe tôi hát cho nên tôi cười”.

Năm 2015, khi sự việc lắng xuống cũng là lúc tôi đã mất mát rất nhiều, nhất là danh dự. Người đời chỉ thích nghe chuyện xấu, chỉ nhớ chuyện xấu. Họ là những anh hùng bàn phím, chưa từng gặp mặt mình ngoài đời, chưa biết mình là người thế nào nhưng nhào vô chửi bới.

Nếu là người sống vì những lời lẽ ngoài kia thì chắc chắn không vượt qua được khi gặp chuyện giống tôi. Nhưng tôi không sống vì suy nghĩ của người khác. Tôi chỉ giải quyết những gì cần giải quyết về luật pháp để bảo vệ danh dự, sự nghiệp, công việc của mình. Còn những thứ râu ria mọi người bàn tán, tôi không quan tâm.

Chị tìm tới Phật pháp để đi qua sóng gió.

- Bao lâu sau, công việc mới trở lại bình thường với chị?

Qua hết 2015 tới 2016 thì mọi thứ dần trở lại bình thường. Đến 2017, 2018 tôi trở lại mạnh mẽ. Tôi cảm nhận được, là người có tu tập thì những chuyện như vậy giống như bài tập để kiểm tra mình. Nếu vượt qua nghĩa là mình đã tốt nghiệp khóa học.

Sau một khóa học thì đương nhiên là mình phải giỏi hơn. Với khóa học đó tôi học được rất nhiều, để lỡ gặp chuyện thì mình có kỹ năng ứng xử. Nhưng may mắn là sau chuyện đó, mọi việc với tôi rất tốt đẹp.

Năm 2018, tôi về nước, mọi thứ rực rỡ trở lại. Do đó tôi tin những sóng gió đó là thử thách mình trên đường đời để mình mạnh mẽ. Khi mạnh mẽ thì mình mới lên level, tìm đến sự tự tại. Tự mình trấn an mình. Từ chỗ trấn an, mình đi tìm sự bình an.

Năm 2019 đến 2022 là dịch bệnh. Tôi rất cám ơn giai đoạn đó. Nhờ 3 năm Covid, tôi tốt nghiệp khóa học chuyển hóa để đi đến sự bình an như bây giờ. Tôi bình an để mang những năng lượng bình an đến cho mọi người.

Cuộc sống an nhiên tự tại của Hồ Lệ Thu ở tuổi ngàoi 50.

“Nguyện của tôi là làm gì đó cho lại những người xung quanh”

- Như vừa nói, chị biết ơn 3 năm dịch Covid, phải chăng là vì đứng trước sự vô thường của cuộc đời, ranh giới sự sống cái chết quá mong manh?

Đúng thế. Những năm bình thường, tôi quá bận rộn. Mình có tâm học, tâm tu nhưng chưa có thời gian để lắng lại và học nhiều hơn. Covid đến, mình đâu có gì làm. Lúc đó tôi may mắn gặp được người thầy của mình và hiểu rõ, hiểu thấu về đạo Phật, thiền là gì và tôi bắt đầu bước vào thiền.

Tôi có những giây phút ngồi một mình mà rất hạnh phúc. Thời điểm Covid lại là thời điểm tôi gặp nhiều may mắn. Lúc Sài Gòn bị phong tỏa, hàng rào thép gai, không ai ra đường, rất nhiều người chết vì dịch thì tôi kẹt ở Phú Quốc. Và thời điểm đó, Phú Quốc chưa có dịch. Mỗi sáng tôi ra biển ngồi thiền và thấy sự bình yên, an lành, hạnh phúc vô cùng.

Tôi thấy mình may mắn vì show tuy không có nhưng vẫn có tiền để sống và chia sẻ được với những người xung quanh. Khi Mỹ được hoạt động tôi lại được mời show. Sài Gòn vẫn đang căng hàng rào nhưng tôi vẫn về được Sài Gòn rồi vẫn bay được về Mỹ một cách thuận lợi. Tôi đi show nhiều vô cùng. Rồi lại đi show châu Âu liên tục. Những gì mình muốn đều được cả.

Chị dành nhiều tâm huyết cho các dự án cộng đồng mà chị gọi là những thứ mang năng lượng bình an như

thiền trà, thiền ca, nhạc Phật...

Trong lúc xã hội khó khăn thì mình lại nhận quá nhiều phước lành. Vì đã được quá nhiều nên nguyện của tôi là làm gì đó cho lại những người xung quanh.

Và tôi bước vào công việc hát nhạc Phật, dự án cộng đồng Anspace, thiền trà, thiền ca. Với dự án này, tôi góp giọng đọc để giúp mọi người có giấc ngủ ngon. Khi làm công việc này, tôi mới phát hiện ra mình có giọng đọc ở tần số chữa lành.

Khi làm với năng lượng bình an thì tôi lại gặp những người cùng tần số năng lượng đó. Vô tình, mình được sống trong một môi trường rất an lành.

Đó là lý do dù rất bận rộn với ca hát, đóng phim nhưng tôi vẫn dành khoảng không gian riêng để làm công việc năng lượng bình an là hát nhạc Phật, thiền trà, thiền ca. Trong xã hội hiện đại ngày nay, con người rất cần những điều đó để xoa dịu tâm hồn mình.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ!