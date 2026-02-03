Hộ kinh doanh quán ăn nhỏ thì cần sổ sách như thế nào? Cục Thuế giải đáp

Tại Hội thảo "Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?", đại diện Cục Thuế đã làm rõ quy định về chế độ sổ sách kế toán đối với hộ kinh doanh, quán ăn nhỏ, căn cứ theo Thông tư số 152/2025/TT-BTC.

Cụ thể, một hộ kinh doanh đã đặt câu hỏi về việc kinh doanh quán ăn nhỏ thì cần sổ sách như thế nào?

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế thông tin, đối với hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống, hộ chỉ cần ghi 1 sổ duy nhất là "Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ" theo mẫu đơn giản để dễ thực hiện.

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, thuộc diện nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu, hộ phải thực hiện chế độ theo dõi và ghi "Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ" nhằm phản ánh đầy đủ doanh thu phát sinh.

Trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng hoặc trên 3 tỷ đồng, thuộc diện nộp thuế TNCN trên thu nhập tính thuế và thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu, hộ kinh doanh phải sử dụng 4 sổ kế toán (đã giảm 3 sổ so với quy định cũ tại Thông tư 88/2021/TT-BTC). Bao gồm:

- Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

- Sổ chi tiết doanh thu, chi phí.

- Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

- Sổ chi tiết tiền.

Cục Thuế cho biết, hiện nay các nhà cung cấp giải pháp đã tích hợp các mẫu sổ nêu trên vào phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán, giúp hộ kinh doanh thuận tiện hơn trong việc ghi nhận doanh thu và quản lý dữ liệu kế toán.

Đồng thời, cơ quan thuế cũng giao các Cục Thuế phối hợp cùng các đơn vị cung cấp giải pháp để tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm tuân thủ đúng quy định và giảm áp lực thủ tục hành chính cho người nộp thuế.



