Hộ kinh doanh kể khách hàng mua hai gói mì 10.000 đồng, trả lại một gói cũng phải sửa hóa đơn: Chuyên gia Thuế nói gì?

Theo hộ kinh doanh này, với đặc thù bán lẻ, nhiều đơn hàng có giá trị rất nhỏ nhưng tỷ lệ trả hàng lại cao.

"Bọn em cũng như các anh chị lớn tuổi ở đây, hơi yếu về công nghệ. Bán nhỏ lẻ như vậy, những gói hàng nhỏ, xác suất người ta trả hàng rất nhiều. Có khi người ta mua 10.000 đồng, hai gói mì, rồi vẫn trả lại một gói. Trước giờ tụi em vẫn cho trả bình thường. Nhưng bây giờ lại phát sinh nghiệp vụ hóa đơn, phải sửa, phải xuất hóa đơn thay thế, phải đăng nhập vào phần mềm và thao tác trên phần mềm. Với những hội tiểu thương nhỏ như tụi em thì thấy khá là quá trình", đại diện hộ kinh doanh chia sẻ.

Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng khi đã thực hiện hóa đơn điện tử thì việc điều chỉnh hóa đơn khi trả hàng là yêu cầu bắt buộc.

"Cái mình bán hàng bình thường thì mình vẫn phải biết rằng một gói mì Omachi hay một gói mì cay họ trả lại thì mình vẫn phải biết giá gói mì đó bao nhiêu để trả lại. Khi đã có hóa đơn điện tử thì trả lại gói này, hóa đơn điều chỉnh cũng phải xuất lại, chứ bây giờ mình không thể không ghi lại thì sẽ rất là khó", bà Cúc nói.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, cách thức ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn hiện nay đã thay đổi so với trước đây. "Ngày xưa bán hàng 100.000 thì mới phải xuất hóa đơn. Bây giờ bán hàng thế nào thì cũng xuất hóa đơn cả", bà nêu rõ.

Bà cũng cho biết công nghệ đang được tích hợp để hỗ trợ hộ kinh doanh thao tác thuận tiện hơn. "Bây giờ có trí tuệ nhân tạo, làm rất nhanh, cho nên mình có thể điều chỉnh rất dễ dàng. Những chức năng như âm thanh, giọng nói cũng được tăng cường để hỗ trợ các bác, các cô lớn tuổi, không thạo máy tính, vẫn có thể thực hiện được dễ dàng hơn", bà Nguyễn Thị Cúc chia sẻ.

