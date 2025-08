Hồ Gươm chiều cuối tuần: Hàng trăm người dân đội nắng gần 40 độ C xem lực lượng đặc nhiệm đu dây, diễn tập chống khủng bố

Ngày 2/8, chương trình trình diễn kỹ thuật và nghiệp vụ đặc biệt của lực lượng đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được diễn ra tại khu vực hồ Gươm (Hà Nội). Chương trình nằm trong chuỗi kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự kiện do Bộ Công an chỉ đạo, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức.

Trong chiều cùng ngày, dù thời tiết nắng gắt, oi bức nhưng nhiều người dân vẫn có mặt từ khá sớm, chờ đợi xem những màn trình diễn thể hiện sức mạnh và sự chuyên nghiệp của lực lượng Công an nhân dân.

Dọc theo phố đi bộ hồ Gươm, không khó bắt gặp hình ảnh từng nhóm người mang theo nón lá, ô, khăn che kín đầu, quạt giấy trên tay để chống chọi cái nắng gay gắt gần 40 độ. Nhiều gia đình đưa cả trẻ nhỏ, người lớn tranh thủ đứng nép dưới bóng cây, bậc thềm nhà dân, quán cà phê ven đường để lấy chút bóng mát nhưng vẫn không rời mắt khỏi khu vực trình diễn,

Dưới cái nắng đổ lửa, mồ hôi đẫm lưng áo, nhưng không khí háo hức, bàn tán rôm rả của đám đông vẫn không hề giảm nhiệt.

Lực lượng Cảnh sát cùng những chiếc mô tô chuyên dụng đã sẵn sàng vào vị trí để trình diễn kỹ thuật điều khiển mô tô

Với nhiều người, đây là lần đầu tiên được xem tận mắt cảnh sát điều khiển mô-tô chuyên dụng, thực hiện những kỹ thuật khó ít khi công khai biểu diễn.

Bất chấp nắng gắt gần 40 độ, nhiều người vẫn kiên nhẫn đứng chờ từ sớm bên hàng rào an ninh để có thể chứng kiến sức mạnh của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam.

Trước đó, những buổi luyện tập phô diễn sức mạnh bằng những màn khí công, tình huống tấn công, truy bắt tội phạm của lực lượng cảnh sát khiến ai nấy đều trầm trồ, thán phục.

Những chiếc ô lớn, quạt cầm tay... trở thành vật bất ly thân của người dân trong buổi chiều oi nóng cuối tuần

Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ, tìm bóng cây ven đường tránh nắng nhưng vẫn chăm chú chờ đợi theo dõi những màn biểu diễn kỹ thuật và trình diễn nghiệp vụ với tính chuyên nghiệp cao bậc nhất, gồm đội quân tinh nhuệ và những phương tiện hiện đại của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam

Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam đu dây từ toà nhà cao tầng khiến nhiều người dân không thể rời mắt

Người dân đội nắng, che ô, quạt giấy chờ xem lực lượng đặc nhiệm trình diễn kỹ thuật

Nhiều em nhỏ được cha kiệu trên vai để có thể dễ dàng theo dõi những màn trình diễn nghiệp vụ đặc sắc

Càng về chiều, lượng người dân và du khách có mặt tại khu vực Hồ Gươm ngày một đông hơn