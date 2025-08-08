'Hộ chiếu' nào minh bạch chất lượng hàng hóa?

Ngày 6/8, Đoàn khảo sát do Sở Công Thương TPHCM làm việc tại nhiều điểm bán hàng tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm” trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến một số siêu thị đang hàng nghìn sản phẩm có gắn tick xanh được trưng bày, đi kèm mã QR giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc .

Người tiêu dùng quét mã QR nhận diện hàng hóa có gắn tick xanh trách nhiệm tại siêu thị.

Ông Đào Hà Trung - Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM - cho biết, chương trình không chỉ dừng ở kiểm soát an toàn, mà đang mở rộng ra giám sát chất lượng. đây là điều mà người tiêu dùng rất khó tự kiểm chứng. “Người dân mua nước yến nhưng không thể biết có bao nhiêu phần trăm yến thật. Việc đảm bảo chất lượng phải đến từ sự cam kết giữa nhà cung cấp và hệ thống phân phối. Tick xanh chính là công cụ hỗ trợ cho quá trình đó” - ông Trung nói.

Hiện có hơn 3.000 sản phẩm từ 330 nhà cung cấp tham gia chương trình, bao gồm không chỉ rau củ quả mà còn nhiều mặt hàng chế biến, đóng gói như miến, nấm, nước giải khát… Đặc biệt, mã QR trên mỗi sản phẩm giúp truy xuất chi tiết quy trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển, qua đó tăng sự tin cậy.

Việc dán tick xanh nên được in trực tiếp trên nhãn sản phẩm thay vì in rời, nhằm tránh gian lận. Thậm chí, có những trường hợp tick xanh bị tạm ngừng để nhà cung cấp giải trình, kiểm tra lại chất lượng tất cả đều minh bạch trên hệ thống blockchain kết nối với Sở Công Thương.

Các chuyên gia cho rằng, không phải người tiêu dùng nào cũng đủ hiểu biết để phân biệt đâu là thực phẩm an toàn, đâu là hàng kém chất lượng. Người dân không thể soi tem hay đọc mã mà biết sản phẩm có đúng chất lượng không. Trách nhiệm này thuộc về hệ thống phân phối, nhà cung cấp và nhà chức trách.

Cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra hàng hóa tại siêu thị.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết, chương trình tick xanh đã triển khai gần một năm. Dù giai đoạn đầu chậm chạp, nhưng đến nay tốc độ đã cải thiện rõ rệt.

Trong số 12 hệ thống phân phối tham gia, một số đã bứt phá mạnh mẽ, trong khi nhiều đơn vị vẫn chậm thay đổi. “Đợt khảo sát lần này tập trung vào kiểm tra chất lượng, sẵn sàng loại trừ đơn vị không đạt yêu cầu và vinh danh những đơn vị làm tốt”, ông Phương cho hay.

Sở Công Thương TPHCM cũng khuyến khích mở rộng chương trình sang các mặt hàng chế biến, chứ không chỉ dừng lại ở rau củ quả tươi sống; tiến tới yêu cầu các nhà cung cấp phải chứng minh chất lượng , chứ không chỉ cam kết an toàn.