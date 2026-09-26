"Ngày nào tôi làm đám cưới, tôi sẽ khoe hết cho mọi người biết" – Băng Tâm nói.

Mới đây, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Băng Tâm đã lên tiếng đính chính thông tin đã có chồng con. Cô nói: "Bây giờ thông tin trên mạng rất nhiều. Tôi không biết vô tình hay cố ý nhưng họ nói tôi từng có chồng, có con…

Băng Tâm

Hồi xưa tôi không để ý đâu, tôi mặc kệ và họ muốn nói sao thì nói. Nhưng sau những thông tin đó, nhiều khán giả thắc mắc. Họ bảo tôi sao có chồng mà giấu, có con mà nói láo.

Tôi bắt đầu cảm thấy những thông tin sai lệch đó chạm đến hình ảnh của tôi, hình ảnh mà tôi đã giữ gìn, xây dựng suốt bao năm cho những người đã tin tưởng tôi, cho khán giả thương yêu tôi.

Vì thế, bây giờ tôi không thể im lặng. Tôi im lặng là chỉ về phía tôi thôi còn những người tin tưởng tôi sẽ thất vọng về người ca sĩ nói không thật, không đúng. Tôi không đi tìm người đó để hỏi ra chuyện nhưng tôi sẽ đính chính rõ thông tin.

Nếu tôi đi hát gặp khán giả ngoài sân khấu, tôi sẽ nói với khán giả, không thì sẽ chia sẻ lên trang cá nhân. Tôi khẳng định mình chưa có chồng con gì. Tôi chỉ có cháu, đều là các cháu trong nhà.

Nếu tôi có gia đình, có chồng con, có người đàn ông của mình, chắc chắn tôi sẽ công bố thôi vì tính tôi rất thiên về tình cảm gia đình nên tôi sẽ không giấu. Thậm chí tôi còn khoe nữa. Ngày nào tôi làm đám cưới, tôi sẽ khoe hết cho mọi người biết".

Ca sĩ Băng Tâm sinh năm 1981 tại TP.HCM. Sang Mỹ định cư từ năm 1994, cô từng theo học âm nhạc dưới sự chỉ dẫn của các nhạc sĩ tên tuổi như Duy Khánh và Nhật Ngân.

Băng Tâm là một trong những giọng ca hải ngoại nổi bật theo đuổi dòng nhạc trữ tình và bolero với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng. Ngoài ra, cô cũng ghi dấu ấn qua các tiết mục song ca ăn ý cùng những ca sĩ nổi tiếng như Đặng Thế Luân và Quang Lê.

Với nữ ca sĩ, niềm vui và lẽ sống lớn nhất ở thời điểm hiện tại chính là âm nhạc, khán giả và các hoạt động thiện nguyện. Cô luôn giữ tinh thần lạc quan, tận hưởng sự tự do và thanh thản mà cuộc sống độc thân mang lại. Nhiều người hâm mộ tôn trọng lựa chọn ấy và vẫn hết lòng yêu mến tiếng hát thủy chung, đằm thắm của cô.