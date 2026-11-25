HLV Cristiano Roland đã đưa ra thông điệp đầy cứng rắn và lạc quan trước khi U17 Việt Nam quyết đấu U17 Mali để hy vọng đoạt tấm vé đi tiếp tại World Cup.

HLV Cristiano Roland vừa có cuộc trả lời phỏng vấn với FIFA trước thời điểm U17 Việt Nam đá trận lượt cuối vòng bảng gặp U17 Mali tại World Cup.

Nói về 2 trận đã qua trước Bỉ và New Zealand, HLV Roland bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và khả năng thực hiện đấu pháp của các học trò. Nhà cầm quân người Brazil cũng đánh giá cao phẩm chất kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tinh thần không bỏ cuộc là yếu tố giúp đội tuyển tạo nên những dấu ấn tại giải đấu.

“Những gì các cầu thủ làm được thật phi thường. Cách họ cam kết thực hiện và hoàn thành những gì chúng tôi đã lên kế hoạch trong từng trận đấu đối với tôi là điều tuyệt vời. Với chúng tôi, lần đầu tiên có mặt tại đây thật sự rất đáng quý. Đây là cơ hội để các em học hỏi, trưởng thành và ngày càng có tính cạnh tranh cao hơn ở những giải đấu như thế này”, HLV Cristiano Roland nói.

HLV Roland dùng từ "phi thường" để khen ngợi các học trò.

Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt ấn tượng với hai bàn thắng của U17 Việt Nam trong trận gặp U17 Bỉ. Bàn mở tỷ số của Sỹ Bách sau tình huống phạt góc được ông mô tả là một khoảnh khắc đặc biệt, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người.

Trong khi đó, pha đá phạt góc thành bàn của Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục cho thấy khả năng xử lý kỹ thuật và sự sáng tạo của các cầu thủ trẻ. Theo HLV Cristiano Roland, các tình huống cố định là nội dung được ban huấn luyện chú trọng trong quá trình tập luyện.

“Chúng tôi tập luyện rất nhiều. Chúng tôi biết rằng khi đưa bóng trực tiếp từ chấm phạt góc vào vòng cấm, đội sẽ gặp nhiều bất lợi do đối thủ có thể hình cao lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi xây dựng một số bài phối hợp, tận dụng sự di chuyển và tốc độ để gây bất ngờ. Hai bàn thắng trước U17 Bỉ cho thấy phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam là rất tốt. Công việc của huấn luyện viên là đưa ra các phương án, nhưng người quyết định trên sân chính là các cầu thủ”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

Đề cập tới trận gặp New Zealand, HLV Roland đã dùng hình ảnh “tinh thần Việt Nam” để khen ngợi sự quả cảm của các học trò.

“Tôi nghĩ tất cả mọi người theo dõi đều thấy đó là một trận đấu giàu cảm xúc. Các cầu thủ đã thể hiện sức mạnh tinh thần và luôn vượt qua chính mình. Đó là bản chất bên trong các em: luôn nỗ lực vượt khó, không bao giờ bỏ cuộc và luôn chiến đấu vì mục tiêu. Đối đầu với một đội bóng rất mạnh, có thể hình và thể lực vượt trội, nhưng các em đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, chạy hết mình như mọi khi”, HLV Cristiano Roland tự hào.

HLV Roland cũng nói về tinh thần và sự kỷ luật của các học trò qua 2 trận đấu vừa qua:

“Đôi khi sai sót xảy ra, không chỉ từ phía chúng tôi, nhưng các cầu thủ phải tiếp tục tập trung vào mục tiêu. Chúng tôi rèn luyện điều này ngay cả trong các buổi tập, tạo ra những tình huống để các em học cách không bỏ cuộc. Điều quan trọng là giữ được sự tập trung vào trận đấu, tinh thần đồng đội và chiến thuật. Các cầu thủ cần duy trì thái độ tích cực, không phản ứng giận dữ mà phải đối mặt với tình huống để tiếp tục thi đấu và chinh phục mục tiêu”.

U17 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ ở 2 trận gặp Bỉ và New Zealand.

Ngoài HLV Roland, tiền đạo Lê Sỹ Bách cũng đưa ra những phát biểu đáng chú ý khi trả lời FIFA. Tiền đạo này chia sẻ về bàn thắng cực kỳ đáng nhớ mà anh đã ghi để mở tỷ số ở trận gặp Bỉ. Đây là bàn thắng mang ý nghĩa lịch sử của bóng đá Việt Nam khi tham dự World Cup.

“Thấy phía trước có khoảng trống khá lớn nên sau đó em đã bứt tốc đi vào và chờ đợi tình huống tạt bóng. Minh Thủy tạt bóng và em đã cắt được ở cột 1, sau đó dùng má ngoài hất quả bóng vào trong cầu môn. Chúng em đã tập khá nhiều tình huống phạt góc và thực hiện nhiều lần, không ghi được bàn thắng nhưng lần này đã làm được. Khi thấy lưới tung lên, em cảm thấy rất hạnh phúc bởi ghi được bàn thắng đầu tiên tại World Cup”.

Nhắc đến trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước U17 New Zealand, tiền đạo thuộc lò đào tạo PVF cho rằng tinh thần đoàn kết cùng sự động viên của ban huấn luyện và người hâm mộ là động lực để toàn đội vượt qua những thời điểm khó khăn.

“Trận gặp U17 New Zealand rất khó khăn. Đội liên tục bị dẫn bàn trước nhưng chúng em đã không bỏ cuộc. Sự động viên của ban huấn luyện, cổ vũ gần, xa của khán giả đã giúp chúng em nắm tay nhau để vượt qua và cả 3 lần đều gỡ hòa được” - Sỹ Bách chia sẻ.

Sỹ Bách là người đã tạo ra bàn thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam ở World Cup.

Nói về mục tiêu của cá nhân sau giải đấu, Sỹ Bách bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì tinh thần tập luyện, từng bước phát triển sự nghiệp và có cơ hội thi đấu ở những cấp độ cao hơn.

“Sau giải đấu này, em sẽ tiếp tục tập luyện và thi đấu thật tốt. Em nỗ lực để giữ được nhiệt huyết và mong được thi đấu ở V.League cũng như ĐTQG tham dự các giải đấu lớn hơn”.

Hiện U17 Việt Nam đang xếp thứ ba tại bảng G, còn nguyên cơ hội đi tiếp. Toàn đội sẽ gặp Mali ở trận cuối vòng bảng vào 20h00 ngày mai (26/11). Thầy trò HLV Roland cần hướng tới một chiến thắng để tranh tấm vé tiến vào vòng 1/16.