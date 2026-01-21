HLV U23 Trung Quốc hé lộ bí kíp chiến thắng: "Đấu U23 Việt Nam, quan trọng là phải làm được điều này"

"Tôi nghĩ U23 Trung Quốc đã chơi một trận đấu tuyệt vời, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Kế hoạch của chúng tôi là kiểm soát bóng tối đa thời gian có thể, và chúng tôi đã làm được điều đó. Các cầu thủ đã thi đấu rất tốt", HLV Antonio Puchia mở đầu buổi họp báo khi vượt qua U23 Việt Nam với tỉ số 3-0 vào tối 20/1.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói tiếp: "Toàn đội đội chơi ở một đẳng cấp cao. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng, đơn giản là vậy thôi".

U23 Trung Quốc tiếp tục giữ sạch lưới trận thứ 5 liên tiếp tại VCK U23 châu Á 2026.

U23 Trung Quốc đã khiến tất cả phải bất ngờ khi chơi đầy chủ động trước U23 Việt Nam. Không còn là lối chơi co cụm phòng ngự, đội bóng này mang đến nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Việc có được 2 bàn thắng ở ngay đầu hiệp 2 càng mang đến sự tự tin cao độ cho U23 Trung Quốc. Chia sẻ kỹ hơn về bí kíp chiến thắng, HLV Antonio Puche nói:

"Toàn đội U23 Trung Quốc nỗ lực tổ chức tốt. Nhưng quan trọng nhất là giữ bóng ở phần sân đối phương càng nhiều càng tốt. Điều này rất quan trọng khi có những pha bóng hai hoặc tình huống tương tự, đội sẽ ở vị trí thuận lợi để giành bóng.

Chúng tôi hướng đến việc giữ bóng, kiểm soát trận đấu, sau đó tấn công càng nhiều càng tốt. Đó là ý tưởng ban đầu".

HLV Antonio đã tạo ra một tập thể U23 Trung Quốc đầy lì lợm, gai góc và khó đánh bại.

Ông Antonio chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã làm việc 50 ngày liên tục không nghỉ vì công việc. Các cầu thủ đã làm việc cùng ban huấn luyện, tập luyện, đá giao hữu, phân tích video, không biết bao nhiêu nữa.

Tôi tin rằng mỗi người đều muốn tạo ra điều gì đó mới mẻ trong công việc mỗi ngày. Điều đó rất quan trọng. Nếu bạn chỉ muốn mà không làm thì không thể. Bạn phải tự nói rằng bản thân làm được, bắt tay vào làm. Đó là chìa khóa để dẫn đến chiến thắng".

U23 Trung Quốc có lần đầu lọt vào chung kết.

Vào lú 22h30 tối 24/1 tới, U23 Trung Quốc sẽ chạm trán U23 Nhật Bản tại chung kết. Khi được hỏi về sự chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Antonio Puche bày tỏ:

"Trước tiên là tận hưởng chiến thắng này. Ngày mai, chúng tôi sẽ nghĩ về U23 Nhật Bản. Tôi hay mọi người đều biết rằng U23 Nhật Bản là một tập thể đáng kinh ngạc, nhưng U23 Trung Quốc sẽ nỗ lực thi đấu để đánh bại họ".