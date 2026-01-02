Tại SEA Games 33, đội tuyển futsal Malaysia lần đầu tiên giành huy chương sau 14 năm chờ đợi. Đội bóng áo vàng kết thúc giải đấu ở vị trí thứ ba, bằng điểm với tuyển Việt Nam nhưng nhỉnh hơn về chỉ số phụ.

Trận thắng gây sốc với tỉ số 4-2 trước chính tuyển Việt Nam góp phần quan trọng vào tấm HCĐ của tuyển Malaysia. Người đứng sau thành công này là nhà cầm quân người Thái Lan Rakphol Sainetngam.

Tiếp sau SEA Games 33, ông Rakphol Sainetngam lại “gieo sầu” cho futsal Việt Nam ở giải Futsal U19 Đông Nam Á 2025. Vị chiến lược gia này dẫn dắt đội tuyển futsal U19 Malaysia vượt qua tuyển Việt Nam trong trận tranh HCĐ.

HLV Rakphol Sainetngam

Ở trận đấu đó, tuyển Việt Nam dẫn 2-1 nhưng để đối phương gỡ hòa 2-2 khi còn 6 giây nữa là hết giờ. Trong loạt đá luân lưu, đoàn quân áo đỏ thua 3-4 trước tuyển Malaysia và đành chấp nhận trắng tay.

Tuy nhiên, trở về từ 2 giải đấu rất thành công, HLV Rakphol Sainetngam lại bất ngờ chia tay futsal Malaysia. Việc nhà cầm quân này dứt áo ra đi tạo ra nhiều lời đồn đoán phía sau.

Dù vậy, LĐBĐ Thái Lan đã nhanh chóng “giải đáp” cho những thắc mắc. Cơ quan cao nhất của bóng đá Thái Lan vừa công bố hợp đồng với HLV Rakphol Sainetngam. Như vậy, chiến lược gia này sẽ trở về xứ Chùa Vàng để đảm nhận công việc.

Futsal Thái Lan vừa trải qua SEA Games 33 thất bại khi mất HCV ở cả nội dung nam và nữ ngay trên sân nhà. Nhiệm vụ dành cho HLV Rakphol Sainetngam là giúp tái thiết đội tuyển futsal nam Thái Lan. Ngay cuối tháng 1/2026, ông Rakphol Sainetngam sẽ cùng Voi chiến bước vào VCK Futsal châu Á 2026.

VCK Futsal châu Á 2026 diễn ra từ 27/1 đến 7/2 tại Indonesia. Đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng B cùng với các đội Việt Nam, Lebanon và Kuwait.