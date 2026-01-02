Sau tấm HCV SEA Games lịch sử, tuyển Việt Nam lọt top 4 giải thưởng thế giới

Trang Futsal Planet mới đây đã công bố danh sách đề cử cho những giải thưởng futsal thế giới năm 2025. Hệ thống giải thưởng của Futsal Planet đã hoạt động hơn 20 năm và có uy tín lớn trong làng futsal quốc tế.

Futsal Việt Nam xuất hiện trong 2 hạng mục đề cử năm 2025. Ở hạng mục ĐTQG futsal nữ xuất sắc nhất, tuyển Việt Nam góp mặt cùng 3 đội Colombia, Maroc và Ba Lan. Còn ở hạng mục HLV ĐTQG futsal nữ xuất sắc nhất, HLV Nguyễn Đình Hoàng của tuyển Việt Nam sánh vai cùng 3 nhà cầm quân Luis Conceicao (Bồ Đào Nha), Silvio Noriega (Argentina) và Santanaprasi (Thái Lan).

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games 33

Trong năm 2025, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã giành HCV SEA Games 33 và lọt vào tứ kết giải Futsal nữ châu Á. Trên hành trình hướng tới tấm HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử, đoàn quân áo đỏ đạt thành tích toàn thắng, ghi tới 13 bàn thắng vào lưới các đối thủ. Trong trận chung kết, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục 5-0 trước Indonesia.

Không chỉ lần đầu tiên chạm tới tấm HCV, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng còn chấm dứt chuỗi vô địch liên tục ở bộ môn futsal nữ SEA Games kéo dài tới gần 20 năm của tuyển Thái Lan.

Thời gian tới, đội tuyển futsal nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà tiến bộ để vừa duy trì thành công ở các giải đấu khu vực như Futsal Đông Nam Á, SEA Games, vừa cải thiện thành tích ở giải Futsal châu Á, qua đó cạnh tranh tấm vé dự Futsal World Cup nữ.