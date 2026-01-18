HLV Trung Quốc tuyên bố không xem U23 Việt Nam đá tứ kết nhưng đã biết một điều quan trọng

Với chiến thắng trong loạt đá luân lưu 11m trước U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Việt Nam tại vòng bán kết giải U23 châu Á 2026. Trả lời họp báo, HLV Antonio Puche cho biết: "Tôi không xem trận đấu tứ kết của U23 Việt Nam vì toàn bộ sự tập trung của tôi dành cho trận tứ kết của U23 Trung Quốc".

HLV Antonio Puche (trái) trả lời họp báo

Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiết lộ ông đã nắm khá rõ về U23 Việt Nam: "Tôi biết đội U23 Việt Nam vì U23 Trung Quốc đã từng đối đầu với họ ở giải giao hữu. Chúng tôi sẽ phân tích băng hình các trận đấu của họ để chuẩn bị cho trận bán kết".

Trên thực tế, trong hơn 1 năm qua, U23 Việt Nam đã tham dự khá nhiều giải đấu giao hữu quốc tế và có 3 lần chạm trán U23 Trung Quốc. 2 đội hiểu khá rõ về nhau từ nhân sự cho tới lối chơi.

Ở cuộc so tài gần nhất, U23 Việt Nam thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc. Khi đó, đội hình U23 Việt Nam đá chính bao gồm: Cao Văn Bình, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Xuân Bắc, Văn Trường, Văn Khang, Công Phương, Võ Anh Quân, Thanh Nhàn, Quốc Việt. Trừ trường hợp Văn Trường chấn thương đáng tiếc, còn lại tất cả những cầu thủ này đều góp mặt tại giải U23 châu Á 2026.

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).