HLV Troussier tặng quà cưới đặc biệt cho Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu vừa vui vẻ chia sẻ món quà từ HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam - ông Philippe Troussier. Theo đó HLV người Pháp đã gửi tặng Văn Hậu 3 chai rượu vang trước ngày cưới.

Món quà của HLV Troussier dành cho Văn Hậu (Ảnh: FBNV)

Ít ai biết rằng, ông Troussier không chỉ được biết đến với vai trò HLV mà còn là một doanh nhân trong ngành rượu vang ở Pháp. HLV Troussier thừa hưởng mảnh đất từ gia đình vợ ở Saint-Emilion (quận Libourne, tỉnh Gironde), gần thành phố Bordeaux (Pháp). Địa phương này nổi tiếng với các cánh đồng nho và cơ sở làm rượu vang ở xung quanh. Vì vậy, ông có một vườn nho ở đây. Cũng từ vườn nho này, ông bén duyên với nghề sản xuất rượu vang.

Đặc biệt chai rượu này còn mang đậm triết lý chiến thuật của ông Troussier. Ông thích sơ đồ 3 trung vệ, cụ thể là 3-4-3. Đối với nhà cầm quân người Pháp, đội hình 3-4-3 có ý nghĩa đến mức ông lấy cái tên này đặt cho một loại rượu vang do xưởng của gia đình sản xuất.

HLV Troussier còn là một doanh nhân kinh doanh rượu vang ở Pháp

Trước ngày cưới của học trò, HLV Troussier đã gửi tặng món quà là sản phẩm do chính doanh nghiệp của ông sản xuất ra. Bao bì của thương hiệu còn in hình của nhà cầm quân. Nhiều khả năng 3 chai vang này sẽ được chú rể Văn Hậu sử dụng ngay trong tiệc cưới của anh và cô dâu Doãn Hải My diễn ra ngày 26/11 Hà Nội.

Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier chưa từng tham dự sự kiện đời tư nào của cầu thủ. Đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải Mỹ hứa hẹn sẽ có sự góp mặt của vị thuyền trưởng này. HLV Troussier bắt đầu cầm quân từ năm 2023, hậu vệ Đoàn Văn Hậu từng góp mặt trong các đợt tập trung của đội tuyển nhưng do chấn thương nên anh vắng mặt trong hai trận đấu chính thức vừa qua của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026.