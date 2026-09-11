HLV Thái Lan tuyên bố “không hề sợ hãi” trước trận quyết đấu tuyển Viêt Nam

HLV Thái Lan đưa ra thông điệp cứng rắn trong ngày lên đường sang Nhật Bản dự ASIAD, đấu trường mà họ sắp chạm trán tuyển Việt Nam.

Tuyển nữ Thái Lan vừa đáp chuyến bay sang Nagoya, Nhật Bản để tham dự môn bóng đá nữ ASIAD 2026, diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10.

Tại giải đấu này, tuyển nữ Thái Lan nằm bảng E cùng tuyển nữ Việt Nam, chủ nhà Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định đội nhất, nhì bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để tiến vào vòng loại trực tiếp.

Ngay sát giờ bay, HLV Natipong Sritong-In đã đưa ra một số phát biểu đáng chú ý trước giới truyền thông. Ông khẳng định rằng tuyển nữ Thái Lan “không hề sợ hãi” dù phải chạm trán với cả 3 đối thủ trên lý thuyết đều mạnh hơn.

“Đội hình của chúng tôi lần này khá khác biệt so với đội hình dự SEA Games lần gần nhất ở Thái Lan. Tuy nhiên, chúng tôi đã tập luyện cùng nhau. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi hội quân.

Đối thủ trong bảng đấu của chúng tôi đều có thứ hạng cao hơn. Đó là một thách thức lớn. Tuy nhiên, chúng tôi không hề sợ hãi.

Từ góc độ chuyên môn, tôi muốn tập trung vào từng trận đấu. Tôi tin rằng mọi thành viên đều đã hiểu rõ hơn về chiến thuật và lối chơi so với trước đây”.

HLV Thái Lan khá quyết tâm trước ASIAD.

Vị thuyền trưởng bên phía Thái Lan chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị của toàn đội: “Mọi thứ đều vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Chúng tôi có gặp một số khó khăn trong việc triệu tập đội hình nhưng tất cả hiện đã hiểu hơn về chiến thuật của đội. Tôi tin rằng lực lượng lần này gồm 23 cầu thủ đều là những cái tên xuất sắc nhất. Họ thích nghi nhanh và có thể thi đấu tốt”.

HLV Natipong Sritong-In cũng kêu gọi sự cổ vũ của người hâm mộ ở quê nhà trước khi toàn đội chạm trán 3 đối thủ mạnh trong đó có tuyển nữ Việt Nam.

“Trong giải đấu này, tôi muốn thấy các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn, tham gia vào lối chơi tập thể tốt hơn nữa. Tất cả vì tương lai của đội tuyển. Tôi tin rằng họ có thể thi đấu tốt.

Tôi mong muốn người hâm mộ Thái Lan hãy ủng hộ tất cả các cầu thủ. Từng là một cầu thủ, tôi hiểu rằng nếu không có người hâm mộ, tôi sẽ rất cô đơn. Nhưng nếu được sự cổ vũ của người hâm mộ, chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn”.

Thái Lan thua tuyển Việt Nam ở cả 2 lần chạm trán gần nhất.

Hiện trên BXH FIFA, tuyển nữ Thái Lan chỉ đứng hạng 49, thấp nhất trong số 4 đội ở bảng E, ASIAD 2026. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam đang đứng hạng 37, Nhật Bản hạng 5 thế giới còn Đài Bắc Trung Hoa xếp hạng 40.

Theo lịch, Thái Lan sẽ lần lượt gặp Nhật Bản ngày 14/9, Đài Bắc Trung Hoa ngày 17/9 và tuyển nữ Việt Nam ngày 21/9.

Ở lần chạm trán gần nhất, đó là tại giải AFF Cup nữ 2025, tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua Thái Lan với tỷ số 3-1 ở trận tranh hạng Ba, và trước đó là chiến thắng 1-0 ở vòng bảng.