Đình Bắc vắng mặt, một “nhân tố X” có thể hưởng lợi lớn nhất ở U23 Việt Nam

Đình Bắc không dự ASIAD 2026 là tổn thất đáng kể với U23 Việt Nam, nhưng sự vắng mặt ấy cũng mở ra cơ hội cho một cái tên ít được nhắc tới hơn rất nhiều.

“Quân bài tẩy” thay thế cho Đình Bắc?

Đình Bắc là sự vắng mặt đáng chú ý nhất trong danh sách U23 Việt Nam dự ASIAD 2026. Tiền đạo sinh năm 2004 vẫn đủ tuổi tham dự, nhưng được giữ lại cho kế hoạch của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup, giải đấu diễn ra gần như cùng thời điểm với ASIAD.

Điều đó đồng nghĩa U23 Việt Nam mất đi một trong những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt rõ nhất trên mặt trận tấn công. Đình Bắc từng là nhân tố quan trọng trong hành trình U23 Việt Nam giành HCĐ U23 châu Á 2026 và cũng có kinh nghiệm thi đấu ở đội tuyển quốc gia, trong đó có sự tỏa sáng rực rỡ ở AFF Cup 2026.

Nhưng khi một cầu thủ như Đình Bắc vắng mặt, câu hỏi thú vị hơn không chỉ là “ai thay thế anh?”. Với một đội bóng trẻ, đây còn là cơ hội để một gương mặt khác thay đổi vị thế của chính mình.

Người có thể hưởng lợi nhiều nhất ở khía cạnh này là Nguyễn Ngọc Mỹ. Cái tên Ngọc Mỹ tất nhiên vốn kém sức hút hơn rất nhiều so với Đình Bắc, hay thậm chí cả với các tiền đạo khác như Quốc Việt hay Thanh Nhàn. Thậm chí nếu nhìn vào mức độ xuất hiện trên truyền thông, tiền đạo này cũng không phải là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Ngọc Mỹ có thể là phương án chất lượng cho U23 Việt Nam tại ASIAD.

Nhưng những con số ở V.League lại kể một câu chuyện khác. Theo dữ liệu của VPF, Ngọc Mỹ có tới 22 lần ra sân tại V.League 2025/26, trong đó 18 trận đá chính và ghi 4 bàn cho CLB Thanh Hóa. Đây không phải thành tích của một cầu thủ trẻ chỉ được đưa vào sân để tích lũy kinh nghiệm.

Đáng chú ý hơn, Ngọc Mỹ từng trực tiếp tạo dấu ấn trong những trận đấu quan trọng của Thanh Hóa. Tháng 5/2026, anh ghi bàn duy nhất giúp đội bóng xứ Thanh đánh bại Hà Nội FC trong cuộc chiến đầy sức ép ở nhóm cuối bảng. Khi ấy, anh được xem như một trong những “người hùng” mới của Thanh Hóa.

Nhân tố khiến các đối thủ phải bất ngờ?

Trong danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam dự ASIAD, hàng công gồm Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Ngọc Mỹ.

Quốc Việt có thương hiệu từ những giải trẻ trước đây. Thanh Nhàn từng nhiều lần được trao cơ hội ở các đội tuyển trẻ. Lê Phát cũng là gương mặt được chú ý trong thế hệ mới. Còn Ngọc Mỹ có một lợi thế rất khác: kinh nghiệm thi đấu thực tế ở V.League. Đó có thể là thứ giúp anh cạnh tranh trong một giải đấu mà U23 Việt Nam không có Đình Bắc.

Tất nhiên, sẽ là quá sớm nếu gọi Ngọc Mỹ là người “thay thế Đình Bắc”. Hai cầu thủ có những phẩm chất khác nhau và HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có thể lựa chọn một phương án chiến thuật khác. Nhưng nếu U23 Việt Nam cần một cầu thủ đã quen với tốc độ và sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp để tạo ra đột biến trên hàng công, Ngọc Mỹ có cơ sở để được trao cơ hội.

Bên cạnh đó, ASIAD có thể thay đổi cách người hâm mộ đánh giá về Ngọc Mỹ. Đây cũng là cơ hội để tiền đạo sinh năm 2004 tạo bất ngờ cho các đối thủ ở giải đấu sắp tới.

Tất nhiên, Ngọc Mỹ chưa được coi là một “sát thủ” giống như Đình Bắc, nhưng tiền đạo gốc Thanh Hóa này cũng sở hữu một số điểm mạnh như khả năng chọn vị trí và dứt điểm khá tốt.

Ngọc Mỹ có khá nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V.League.

Ngoài ra, khác với 2 người đồng đội gồm Thanh Nhàn hay Quốc Việt thì Ngọc Mỹ lại có lợi thế nhất định do anh được triệu tập vào danh sách ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup cách đây không lâu. Với việc được thầy Kim gọi tên, Ngọc Minh có cơ hội tập huấn tại Hàn Quốc với nhiều đàn anh, bên cạnh đó là một trận đá giao hữu với Myanmar. Đây là điều kiện để Ngọc Mỹ tích lũy kinh nghiệm để hướng tới ASIAD.

Trước ASIAD, Ngọc Mỹ vẫn chỉ là một cái tên tương đối xa lạ với các đối thủ, thậm chí với cả một bộ phận người hâm mộ. Tuy nhiên, nếu có thể tận dụng tốt cơ hội khi dự giải đấu, anh có thể trở thành một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam.

Và đôi khi, một giải đấu lớn không cần bắt đầu bằng một cái tên nổi tiếng. Đình Bắc vắng mặt vì những kế hoạch lớn hơn với đội tuyển quốc gia. Nhưng chính khoảng trống mà anh để lại có thể mở ra sân khấu cho Ngọc Mỹ.

ASIAD 2026 vì thế không chỉ là bài kiểm tra của U23 Việt Nam. Với Nguyễn Ngọc Mỹ, đây có thể là cơ hội để biến một mùa giải tiến bộ ở V.League thành bước ngoặt thực sự trong sự nghiệp.



