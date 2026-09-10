HLV Thái Lan thừa nhận đội nhà yếu hơn tuyển Việt Nam trước đại chiến ở ASIAD

HLV Thái Lan thừa nhận đội nhà yếu hơn tuyển Việt Nam và cũng yếu nhất bảng tại ASIAD 2026.

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) sẽ khởi tranh tại Nhật Bản. Trước thềm giải đấu, HLV tuyển nữ Thái Lan, Natipong Sritong-In, đã thẳng thắn thừa nhận rằng đội nhà vốn yếu hơn so với 3 đội cùng bảng gồm tuyển nữ Việt Nam, Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa.

HLV Natipong Sritong-In nói sau một buổi tập cùng các học trò: “Mỗi khi chúng tôi đối đầu với một đối thủ mạnh hơn, dù là Nhật Bản, Việt Nam hay Đài Bắc Trung Hoa, tôi đều coi đó là một thách thức. Tôi không coi đó là nỗi sợ hãi hay gì cả, bởi vì tôi thích đối đầu với các đội mạnh hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ tập trung nhiều hơn vào việc làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện hơn là việc liệu chúng ta có đủ điều kiện vượt qua vòng bảng hay không”.

Vị thuyền trưởng bên phía Thái Lan cũng nói về sự khác nhau về lực lượng của đội nhà khi dự ASIAD so với thời điểm dự SEA Games trên sân nhà hồi năm ngoái.

“Đội tuyển này khác với đội tuyển từng dự SEA Games. Chúng tôi đã có sự thay đổi ở một số vị trí. Thật khó để nói đội nào chất lượng hơn”.

HLV Thái Lan thừa nhận đội nhà yếu hơn 3 đối thủ trong đó có tuyển nữ Việt Nam.

Về mục tiêu của tuyển nữ Thái Lan khi dự ASIAD 2026, HLV Natipong Sritong-In không đặt nặng vấn đề thành tích mà ông coi đây là cơ hội để phát triển các cầu thủ trẻ.

“Mục tiêu của tôi tại ASIAD lần này là phát triển các cầu thủ để họ trở nê tốt hơn nữa. Việc đối đầu với các đội mạnh hơn rất quan trọng cho tương lai của ĐTQG. Tôi tin rằng nếu các cầu thủ có được sự gắn kết cao ở giải này, kết quả tốt hơn sẽ đến một cách tự nhiên”.

Tại SEA Games năm ngoái, tuyển nữ Thái Lan và Việt Nam không chạm trán nhau. Tuy nhiên đây là giải đấu mà chức vô địch thuộc về Philippines trong khi tuyển Việt Nam giành Á quân còn Thái Lan chỉ xếp hạng 3.

Hai lần chạm trán gần nhất giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều đến từ giải nữ Đông Nam Á 2025. Tuyển nữ Việt Nam thắng cả 2 lượt trận (ở vòng bảng với tỷ số 1-0 sau đó là trận tranh hạng 3 với tỷ số 3-1).

Còn tại ASIAD 2026, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/9, Nhật Bản ngày 17/9 và Thái Lan ngày 21/9.