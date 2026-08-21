HLV Thái Lan phản pháo lãnh đạo FAT: "Tôi ủng hộ tuyển Việt Nam, nhập tịch chẳng có vấn đề gì cả"

Trước những phát biểu gây tranh cãi của Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Charnwit Polcheewin nhắm vào tuyển Việt Nam, HLV Anthony Hudson đã thẳng thắn lên tiếng.

"Không, tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả, thậm chí còn rất đáng ghi nhận. Họ đang làm rất tốt công việc của mình. Có thể thấy tại giải đấu này, tuyển Việt Nam là một đội bóng được tổ chức cực kỳ bài bản. Họ sở hữu những cá nhân thực sự xuất sắc và cũng đã vạch ra lộ trình phát triển các cầu thủ trẻ trong nước", HLV Anthony Hudson nói trong buổi họp báo vào chiều nay (21/8), trước câu hỏi về việc tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2026 với 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil.

HLV tuyển Thái Lan ủng hộ việc tuyển Việt Nam sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Trước đó, Phó chủ tịch FAT Charnwit Polcheewin đã gây chú ý với những chia sẻ nhắm về phía đội tuyển Việt Nam. Ông này phát biểu hôm 20/8:

"Đội hình này thực chất là Việt Nam cộng Brazil (ám chỉ 3 cầu thủ Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Xuân Son). Các trận đấu với tuyển Việt Nam truyền thống trước đây luôn rất hấp dẫn, nhưng giờ đây dư luận đặt dấu hỏi về vấn đề nhập tịch.

Các nền bóng đá khác trong khu vực cũng đang học theo. Nó tạo ra nhiều thắc mắc trong cộng đồng Đông Nam Á, thậm chí tại chính Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi không can thiệp vào chuyện đó mà sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào".

Tuyển Việt Nam được đánh giá cao trước trận chung kết với Thái Lan.

Nhận xét thêm về lực lượng tuyển Việt Nam trước thềm trận chung kết, HLV Anthony Hudson cho biết:

"May mắn thay, tại giải đấu này, họ đã quy tụ được đội hình mạnh nhất, và đó là lợi thế rất lớn đối với họ.

Tôi hoàn toàn ủng hộ cách làm của đội tuyển Việt Nam. Tôi cho rằng họ đang làm rất tốt, HLV cũng đang làm rất tốt công việc của mình. Đó là một đội bóng mạnh và tôi dành sự tôn trọng cho họ. Tôi khá thích xem họ thi đấu. Đó thực sự là một đội bóng giỏi, một đội bóng chơi thứ bóng đá chất lượng. Vì vậy, tôi không thấy có vấn đề gì cả".

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 22/8 trên sân Rajamangala. Sau đó 4 ngày, hai đội sẽ tái đấu tại sân Mỹ Đình.