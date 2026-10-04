HLV Thái Lan lấy chiến thắng trước ĐT Việt Nam để “doạ” Indonesia trước chung kết

HLV Thái Lan nhắc tới tuyển Việt Nam khi nói về trận chung kết FIFA ASEAN Cup gặp Indonesia vào ngày mai.

Tại buổi họp báo trước trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Indonesia ngày 5/10, HLV Thái Lan Anthony Hudson đã nhắc tới tuyển Việt Nam. Ông dùng chiến thắng trước tuyển Việt Nam để làm động lực hướng tới một chiến thắng nữa trước Indonesia.

“Tôi nghĩ chúng tôi là đội đầu tiên ở giải đấu này lọt vào chung kết, điều này thật may mắn khi chúng tôi nằm trong một bảng đấu rất cạnh tranh. Chúng tôi đã đối đầu với tuyển Việt Nam, một trong những ứng cử viên vô địch, và là đội mà chúng tôi chưa thể đánh bại trong gần ba năm.

Đó là một thử thách rất lớn đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã lọt vào chung kết sau 2 trận, điều đó cho phép chúng tôi thực hiện những thay đổi đáng kể trong đội hình”.

HLV Thái Lan nhắc tới tuyển Việt Nam khi nói về trận chung kết.

Vị thuyền trưởng bên phía Thái Lan sau đó cũng gửi “chiến thư” tới chủ nhà Indonesia:

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu thực sự hấp dẫn và kịch tính. Cả hai đội đều xuất sắc, và bầu không khí trên sân vận động thật tuyệt vời. Chúng tôi đã xem các trận đấu của họ và cảm nhận được sự tận tâm của người hâm mộ dành cho đội tuyển quốc gia này, và chúng tôi rất hào hứng được thi đấu trước những cổ động viên này.

Về lối chơi của Indonesia, chúng tôi biết họ là một đội bóng tập trung vào sức mạnh thể chất, bóng đá tấn công và lối chơi phối hợp nhanh, trực diện. Tôi tin rằng đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn.

Về những ý kiến khác, thành thật mà nói, tôi không bận tâm nhiều đến chúng vì điều quan trọng nhất đối với tôi là đại diện cho Thái Lan. Điều tôi ưu tiên là các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia Thái Lan và mang đến một màn trình diễn khiến người hâm mộ tự hào vào tối mai”.

Cũng tại buổi họp báo, Chanathip Songkrasin, đội trưởng tuyển Thái Lan, cho biết trận đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Anh lưu ý rằng sẽ có rất nhiều cổ động viên Indonesia trên khán đài và anh tin rằng tất cả các cầu thủ sẽ sẵn sàng hơn 100% cho bầu không khí này.

Chanathip nhấn mạnh tầm quan trọng của giải đấu, lưu ý rằng đây là giải đấu FIFA ASEAN đầu tiên, với tất cả các đội đều mang đến những đội hình mạnh nhất. Anh nói thêm rằng họ muốn làm nên lịch sử, và đó là điều quan trọng nhất.

“Lần cuối cùng tôi thi đấu với Indonesia có lẽ là khoảng 3-4 năm trước, trong trận chung kết ASEAN Cup. Tất nhiên, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây, tất cả các quốc gia ASEAN đều đã phát triển đáng kể, và các cầu thủ cũng giỏi hơn rất nhiều.

Hiện nay có rất nhiều cầu thủ mang dòng máu lai; Indonesia dường như có rất nhiều cầu thủ lai, và họ thi đấu ở một giải đấu có trình độ rất cao. Tất nhiên, họ rất mạnh về thể chất và sở hữu kỹ năng xuất sắc. Tôi rất vui, vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại họ sau một thời gian dài chờ đợi”.

Thủ quân của Thái Lan cũng tuyên bố sẽ quyết tâm cùng các đồng đội đánh bại Indonesia để chinh phục chức vô địch:

"Nhưng chúng tôi muốn chiến thắng, chúng tôi muốn mang vinh quang về cho NHM Thái Lan để thắp lên niềm tin và giúp nền bóng đá có thêm động lực phát triển”.

Trận chung kết giữa chủ nhà Indonesia gặp Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 5/10. Trước đó, trận tranh hạng Ba giữa Việt Nam gặp Malaysia sẽ khởi tranh lúc 16h00.