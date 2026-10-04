HLV Malaysia: “Chúng tôi ấp ủ tham vọng đánh bại tuyển Việt Nam”

HLV Malaysia cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để “Hổ Mã Lai” lần đầu tiên đánh bại tuyển Việt Nam sau hơn 10 năm.

Hơn 11 năm sau chiến thắng cuối cùng của Malaysia trước Việt Nam, huấn luyện viên tạm quyền của Harimau Malaya, ông Tan Cheng Hoe, sẽ một lần nữa có cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu khi ông gặp lại đội tuyển trong trận tranh hạng ba Cúp ASEAN FIFA 2026 tại Sân vận động Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, vào ngày mai (5/10).

Lần gần nhất Malaysia giành chiến thắng trước Việt Nam là vào năm 2014, khi đội quân của HLV Dollah Salleh tạo nên bất ngờ khi đánh bại chủ nhà với tỷ số 4-2 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội trong trận bán kết Cúp ASEAN, qua đó tiến vào chung kết với tổng tỷ số 5-4.

Sau đó, Harimau Malaya đã không thể lặp lại thành tích đó trong các lần gặp nhau tiếp theo, bao gồm cả việc thua trong chín trận gần nhất kể từ trận hòa 2-2 năm 2018.

Trả lời truyền thông, HLV Tan Cheng Hoe đã thừa nhận từ lâu đã ấp ủ tham vọng đánh bại tuyển Việt Nam. Ông cũng muốn tận dụng cơ hội này để đạt được kết quả tích cực, mặc dù ông nhận thức được rằng việc gặp tuyển Việt Nam là thử thách không dễ dàng.

"Thật vậy, tôi cũng nuôi dưỡng tham vọng giành chiến thắng trước Việt Nam và cũng mong muốn đạt được kết quả tích cực bởi vì trong 10 năm qua chúng ta chưa thắng được Việt Nam."

"Chúng tôi biết sức mạnh của họ không chỉ nằm ở hàng tấn công mà còn ở sự hỗ trợ của các cầu thủ nhập tịch ở hàng phòng ngự," HLV Tan Cheng Hoe nói.

HLV Malaysia rất muón đánh bại tuyển Việt Nam.

Đối với HLV Tan Cheng Hoe, trọng tâm hiện tại là đảm bảo các cầu thủ hồi phục tốt nhất sau những trận đấu căng thẳng, cũng như lấy lại sức mạnh tinh thần trước khi bước vào trận đấu với tuyển Việt Nam. Ông cũng đánh giá rất cao sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik:

"Chúng ta cần sự chuẩn bị tốt nhất vì cần hồi phục cả về tinh thần lẫn thể chất, bởi vì đội tuyển Việt Nam cũng là một đội rất mạnh", ông nói.

Nhìn vào hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026, Malaysia thực tế đang có nhiều điểm tích cực để tự tin trước tuyển Việt Nam. “Hổ Mã Lai” mở màn bằng chiến thắng 3-0 trước Bangladesh, sau đó cầm hòa Indonesia 0-0 và khép lại vòng bảng bằng màn trình diễn ấn tượng khi đè bẹp Singapore 6-0. Trong khi đó, tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0, thua Thái Lan 0-2 rồi mới giành chiến thắng 4-2 trước Pakistan. Đáng chú ý, ở trận gặp Pakistan, đội bóng của HLV Kim Sang-sik từng bị dẫn trước và để đối thủ chọc thủng lưới tới 2 lần khi hàng thủ chơi không thật sự tập trung.

Tuyển Việt Nam sẽ phải quan ngại khi tái ngộ Malaysia.

Rõ ràng, tuyển Việt Nam chưa thể hiện được sự thuyết phục như kỳ vọng. Việc thiếu Xuân Son, Quang Hải cùng một số trụ cột vì chấn thương đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh và khả năng tạo đột biến của đội tuyển.

Vì thế, cuộc đối đầu Malaysia lần này sẽ là thử thách đầy khó khăn với tuyển Việt Nam và toàn đội sẽ cần phải cảnh giác cùng sự tập trung cao độ. Trận tranh hạng ba vào ngày mai cũng sẽ là bài kiểm tra thực sự cho khả năng ứng phó với khó khăn về lực lượng và sự ổn định của thầy trò HLV Kim Sang-sik.