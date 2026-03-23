HLV Thái Lan hé lộ kế hoạch đầy bất ngờ trước “đại chiến” U23 Việt Nam

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakulcủa U23 Thái Lan vừa có buổi trả lời phỏng vấn kênh truyền thông BPChannel 2024 về công tác chuẩn bị của đội nhà cho Đại hội thể thao châu Á 2026 (Asiad 2026) tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Điểm bất ngờ đầu tiên mà HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul tiết lộ, đó là ông muốn đàm phán với các bên liên quan để lôi kéo Chanathip Songkrasin tham dự Asiad.

Theo nhà cầm quân người Thái Lan, ông đã lên một bản danh sách lên tới khoảng 70 cầu thủ, trong đó có 3 cầu thủ quá tuổi (trên 23 tuổi) để chuẩn bị cho Asiad. Ba cầu thủ quá tuổi gồm Chanathip Songkrasin, Supanat Mueanta, Weeratep Pomphan, bên cạnh đó còn có thêm phương án dự phòng là Kritsada Kaman.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul muốn những cầu thủ này, đặc biệt là Chanathip Songkrasin, sẽ trở thành người dẫn dắt và tận dụng kinh nghiệm nhiều năm thi đấu ở Nhật Bản để đóng góp tối đa cho U23 Thái Lan.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul muốn triệu tập Chanathip, với mục tiêu giúp Thái Lan vào bán kết Asiad 2026.

Việc HLV Ongtrakul nhắm tới những cầu thủ kể trên được trang Daily News coi là một bất ngờ, bởi những cầu thủ này đều là trụ cột ở ĐTQG. Trong tháng 9 tới, rất có thể những ngôi sao này, bao gồm cả Chanathip, sẽ được HLV Anthony Hudson triệu tập vào ĐTQG trong dịp FIFA Days.

Điểm bất ngờ thứ hai mà HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đề cập, đó chính là mục tiêu của U23 Thái Lan tại Asiad 2026. Theo nhà cầm quân sinh năm 1974, “Voi chiến” sẽ cố gắng ít nhất lọt vào bán kết, phấn đấu giành huy chương.

Mục tiêu này bị coi là rất khó nếu xét theo phong độ của U23 Thái Lan thời gian gần đây. Tại giải U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua, U23 Thái Lan thi đấu kém cỏi, chỉ đứng cuối bảng và tất nhiên bị loại sớm với thành tích 1 thua, 2 hòa. Tính rộng hơn trong 6 trận liên tiếp gần nhất (kể từ tháng 10/2025), U23 Thái Lan chỉ thắng đúng 1 trận nhưng thua 2, hòa 3.

Để chuẩn bị cho Asiad 2026, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul sẽ dẫn dắt U23 Thái Lan dự giải CFA Team China 2026, lần lượt chạm trán U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam và Triều Tiên vào các ngày 25, 28 và 31/3.