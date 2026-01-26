HLV Thái Lan “đe doạ” tuyển Việt Nam trước đại chiến ở giải châu Á

Tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ gặp nhau từ vòng bảng giải châu Á 2026.

Vào ngày mai (27/1), giải vô địch futsal châu Á sẽ khởi tranh tại Indonesia. Tuyển futsal Việt Nam nằm bảng B cùng Thái Lan, Kuwait và Lebanon.

Trước thềm giải đấu, HLV Rakphol Sainetngam bên phía Thái Lan tỏ ra cực kỳ tự tin. Ông đưa ra những phát biểu gián tiếp cảnh báo các đối thủ trong đó có tuyển Việt Nam,

“Chúng tôi đã sẵn sàng vì toàn đội vừa có 20 ngày chuẩn bị cho giải đấu. Tôi phải khen ngợi các cầu thủ vì quá trình tập luyện cường độ cao. Các cầu thủ đã hiểu rõ các phương pháp và chiến thuật mà chúng tôi đề ra.

Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là chuẩn bị cho việc giành chiến thắng từng trận một. Chúng tôi chưa vội nghĩ tới trận chung kết. Mỗi đối thủ sẽ được chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng, và chúng tôi cần động viên các cầu thủ thể hiện phong độ tốt nhất ngay từ trận đầu tiên.

Chúng tôi biết rằng lần trước, chúng tôi đã lọt vào khá tốt và lọt vào chung kết. Năm nay, chúng tôi thi đấu sân khách, vì vậy chúng tôi càng phải tập trung nhiều hơn so với khi thi đấu trên sân nhà, đặc biệt là ở Indonesia. Tuy nhiên, tôi tự tin vào các cầu thủ vì chúng tôi đã tập luyện và thi đấu giao hữu khá suôn sẻ.

Hiện tại, chúng tôi vẫn đang phân tích các đối thủ và chúng tôi sẽ tập trung vào từng trận đấu một”.

Trong khi đó, Kritsada – đội trưởng tuyển Thái Lan cũng rất tự tin và tuyên bố đội nhà sẽ lọt vào tới chung kết:

“Tôi cảm thấy rất tốt. Tôi đã được trải nghiệm sân đấu. Chúng tôi phải cố gắng kiểm soát trọng lượng của bóng. Tôi rất vui khi lần đầu tiên được chọn vào đội hình 14 người. Mục tiêu của tôi là lọt vào trận chung kết."

"Tôi cảm thấy rất tốt khi tập luyện cùng HLV Rakphol. Tôi hiểu phong cách của HLV, đó là chú trọng phòng ngự. Việc thích nghi không quá khó khăn vì nó tương tự như phong cách tôi từng tập luyện với Miguel Rodrigo. Tôi sẽ cố gắng tận dụng thế mạnh của mình để gây áp lực lên đối thủ."

Cách đây không lâu, tuyển futsal Thái Lan đã thi đấu không tốt và trắng tay ở SEA Games 33 ngay sân nhà. Tuy nhiên ở đấu trường châu Á, họ vẫn là là nhà Á quân (chỉ sau đương kim vô địch Iran).

Theo lịch của AFC, trận đấu giữa Thái Lan gặp tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lượt đấu cuối cùng tại bảng C (ngày 31/1). Trước đó, tuyển Việt Nam sẽ gặp Kuwait ngày 27/1 và Lebanon ngày 29/1.