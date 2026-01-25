Hỉnh ảnh HLV Kim Sang-sik “không cười nổi” gây xôn xao dư luận Hàn Quốc

“Lần đầu tiên thắng Hàn Quốc, đội U23 Việt Nam ăn mừng, nhưng HLV Kim Sang-sik không cười nổi” – đây là tiêu đề bài bình luận rất đáng chú ý được 2 hãng truyền thông nổi tiếng OSEN và Chosun (Hàn Quốc) cùng đăng tải vào trưa nay (25/1).

Phóng viên Woo Chung-won của OSEN đã đưa ra những bình luận rất đáng chú ý nhắm vào phản ứng của HLV Kim Sang-sik sau khi U23 Việt Nam đánh bại Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2026.

“Đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam đã vượt qua rào cản mà họ chưa từng vượt qua trước đây khi đối đầu với Hàn Quốc, giành vị trí thứ ba. Chiến thắng bất ngờ này đạt được sau một trận đấu quyết liệt kéo dài đến loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, vào thời điểm chiến thắng đó, biểu cảm của HLV Kim Sang-sik lại không hề rạng rỡ…

Sau khi Việt Nam thắng Hàn Quốc với tỷ số luân lưu 7-6, HLV Kim Sang-sik lại im lặng hơn bất cứ ai. Ngay cả khi băng ghế dự bị và các cầu thủ vỡ òa trong phấn khích và cả sân vận động tràn ngập không khí lễ hội, HLV Kim vẫn không giơ tay hay reo hò lớn tiếng. Ông chỉ cúi đầu và bình tĩnh nhìn xuống sân, nét mặt thể hiện nhiều cảm xúc lẫn lộn hơn là niềm vui”.

OSEN dùng từ "không cười nổi" để nói về phản ứng của HLV Kim Sang-sik sau trận tranh hạng ba giải châu Á.

Cây bút Woo Chung-won tiếp tục lý giải về phản ứng của HLV Kim Sang-sik:

“Hàn Quốc là quê hương của HLV Kim Sang-sik, là nơi mà ông đã sinh ra, lớn lên và phát triển sự nghiệp. Chiến thắng của U23 Việt Nam đồng nghĩa với việc những giọt nước mắt sẽ rơi đối với các cầu thủ trẻ Hàn Quốc.

Việt Nam đã giành được chiến thắng lịch sử, nhưng HLV Kim Sang-sik đã không ăn mừng một cách ồn ào. Không phải ông ấy vô cảm, mà là sự thể hiện nhiều tầng lớp cảm xúc. Đó cũng là dấu ấn của một người lãnh đạo”.

Bên cạnh OSEN hay Chosun, trang Daum vào rạng sáng 25/1 cũng đăng một bài viết với tiêu đề: “HLV Kim Sang-sik, tại sao ông không chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam?”.

Phóng viên Lee Hyeon-seok viết: “Dù U23 Việt Nam giành chiến thắng, HLV Kim vẫn không thể dễ dàng nở nụ cười. Ngay cả khi rời sân vận động sau trận đấu, ông cũng lặng lẽ thay vì reo hò”.

Truyền thông Hàn Quốc đặc biệt chú ý tới phản ứng của HLV Kim Sang-sik sau trận đấu.

Trong khi đó, đến chiều 25/1, một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc lại tập trung vào phản ánh bầu không khí khi thầy trò HLV Kim Sang-sik trở về nước sau hành trình đáng nhớ tại giải châu Á.

Trang Four Four Two phiên bản tiếng Hàn đăng nhiều hình ảnh của U23 Việt Nam ở sân bay Nội Bài kèm theo tiêu đề: “Sự nổi tiếng của HLV Kim Sang-sik quả thật điên rồ... Sự xuất hiện của U23 Việt Nam gây náo loạn tại sân bay! Những người hùng đã trở về!"

“Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ khi trở về nước.

Không khí tại Việt Nam thực sự náo nhiệt trước thành tích của toàn đội. Nhiều cổ động viên đã đến sớm tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Mặc dù phải chờ hơn một tiếng đồng hồ, các cổ động viên vẫn kiên nhẫn chờ đợi, và ngay khi huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các cầu thủ ra khỏi cổng, tiếng reo hò đã vang lên." - Four Four Two viết.

Chosun đưa tin khi thầy trò HLV Kim Sang-sik trở về nước.

Trang Chosun đăng dòng tít: "Kim Sang-sik, Kim Sang-sik, Kim Sang-sik!" Thay vì lời xin lỗi công khai, lại là tiếng reo hò!.. HLV Kim Sang-sik thậm chí sẽ được thưởng 5 tỷ won”.

“Người hâm mộ đã chào đón HLV Kim Sang-sik trở về Việt Nam bằng những tiếng reo hò…

Mặc dù đội tuyển đã có màn trình diễn xuất sắc, HLV Kim vẫn khó có thể ăn mừng sau chiến thắng trước Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi trở về từ Việt Nam, cuối cùng ông cũng có thể thực sự tận hưởng niềm vui chiến thắng.”- Chosun bình luận.