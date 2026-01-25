Thủ môn Trung Quốc khóc, liên tục xin lỗi sau “mưa bàn thua” ở chung kết

Theo truyền thông Trung Quốc, sau trận chung kết giải U23 châu Á, thủ môn Li Hao chính là người tỏ ra buồn bậc nhất. Anh đã khóc sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Đáng chú ý, việc phải 4 lần vào lưới nhặt bóng ở trận chung kết cũng khiến Li Hao đánh mất danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải, danh hiệu được ban tổ chức trao cho Ruki Araki của Nhật Bản.

Sau trận đấu, Li Hao cũng trả lời truyền thông. Anh liên tục gửi lời xin lỗi, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể cùng U23 Trung Quốc gây bất ngờ trước Nhật Bản.

“Trước hết, tôi xin lỗi. Tôi đã không thể cứu được những bàn thua đó, điều này đã làm người hâm mộ trên khắp cả nước và các đồng đội của tôi thất vọng."

Khi được hỏi liệu anh có hối tiếc vì không giành được giải Thủ môn xuất sắc nhất hay không, Li Hao nói: "Điều đáng tiếc nhất là không giành được chức vô địch. Tôi nghĩ thua cuộc cũng là một vinh dự. Thua cuộc là thua cuộc. Tôi sẽ xem xét lại và phân tích. Nếu có cơ hội khác trong tương lai, tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chức vô địch."

Khi được hỏi liệu anh có điều gì muốn nói với người hâm mộ không, Li Hao trả lời: “Tôi xin lỗi họ!”.

Li Hao khóc sau trận.

Li Hao liên tục xin lỗi sau trận chung kết.

Sáng nay (25/1), Li Hao cũng trải lòng trên mạng xã hội. Anh viết: “Nhận thức được khoảng cách, chúng tôi sẽ quay lại tập luyện chăm chỉ để giành lại những trận đấu lẽ ra chúng tôi phải thắng, giữ vững vị trí của mình và phấn đấu vươn lên cao hơn. Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi, cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi, và tôi cũng muốn nói lời xin lỗi.

Thật đáng tiếc khi giấc mơ này không có được cái kết trọn vẹn. Có rất nhiều điều tôi muốn nói, nhưng trên hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và xin lỗi. Tôi hy vọng lần sau tôi sẽ có cơ hội để làm các bạn tự hào hơn nữa."

Trước trận chung kết, Li Hao đã chơi cực kỳ xuất sắc. Anh giữ sạch lưới cả 5 trận, dẫn đầu thống kê với 33 lần cứu thua ở giải U23 châu Á 2026.

Ngoài Li Hao, nhiều cầu thủ khác của U23 Trung Quốc cũng tỏ ra rất thất vọng sau trận thua chung kết. Cầu thủ Hu Hetao phát biểu trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu: "Tôi rất xin lỗi, tôi thực sự rất tiếc vì chúng tôi đã không thi đấu đúng với phong độ mong muốn trong một trận đấu rất quan trọng và đã không giành chiến thắng. Chúng tôi cũng cần nhận ra điểm mạnh của mình, và chúng tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Chúng tôi đã mắc một số sai lầm trong trận đấu, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được kết quả tốt hơn trong giải đấu tiếp theo."