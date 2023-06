HLV tạm quyền Al-Hilal: Khoảng cách giữa Ronaldo và Messi là vài năm ánh sáng

Thời gian qua, Lionel Messi đã ở rất gần với CLB Al-Hilal và họ sẵn sàng ký một thỏa thuận phá kỷ lục của Ronaldo nhưng Messi đã được yêu cầu hoãn việc chuyển nhượng đến năm 2024. Điều này khiến Ronaldo mất đi cơ hội tái đấu với Messi tại Saudi Pro League.

Messi và Ronaldo bỏ lỡ cơ hội đối đầu nhau tại Saudi Pro League mùa giải tới

Trong chương trình phỏng vấn với TyC Sports, HLV tạm quyền Al-Hilal - Emiliano Diaz, người giúp đội bóng này đứng thứ ba ở Saudi Pro League mùa giải vừa qua. Ông nhận xét về màn tranh tài của 2 ngôi sao này.



"Không thể so sánh Messi và Ronaldo. Tôi đã đối đầu Ronaldo cách đây chưa đầy 3 tháng và tôi cũng chứng kiến Messi thi đấu ở World Cup. Khoảng cách giữa Ronaldo và Messi là vài năm ánh sáng. Thật khó so sánh. Thống kê giúp Ronaldo nổi bật, anh ta là quái vật. Nhưng ở đẳng cấp của Messi, không có sự so sánh nào là phù hợp"- Diaz bày tỏ.

Sau khi đến Ả Rập Saudi vào cuối năm 2022, Ronaldo kết thúc mùa giải với 14 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn không thể ghi bàn ở 11/19 trận đấu của anh ấy trên mọi đấu trường và không có danh hiệu nào về cho Al-Nassr.

Ronaldo có thông số không tốt và không mang về danh hiệu nào cho Al-Nassr

Ông nhận xét về sáu tháng đầu tiên của Ronaldo tại Al-Nassr: "Ronaldo đã có một khoảng thời gian khó khăn, chúng tôi (Al-Hilal) đã đối mặt với anh ấy và có một khoảng thời gian khá thú vị. Trước các đội bóng lớn, anh ấy không có gì khác biệt. Anh ấy đã ghi ba hoặc bốn bàn thắng vào lưới các đội bóng nhỏ. Anh ấy đã thua ở Cúp nhà vua Ả Rập Saudi, Siêu Cup Saudi, thất bại ở giải Saudi Pro League và giải Champion League châu Á".

Sau mùa giai 2023, HLV Diaz giúp Al-Hilal về đích thứ 3 ở Saudi Pro League nhưng không đáp ứng được mong muốn của ban lãnh đạo đội và phải chia tay đội vào hôm 4-6.