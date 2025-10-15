HLV Shin Tae-yong bị tố đánh chửi cầu thủ ở Hàn Quốc, lên tiếng về khả năng trở lại Indonesia

LỜI TỐ CÁO TỪ CẦU THỦ

Cuộc chia tay giữa HLV Shin Tae-yong và CLB Ulsan Hyundai đang trở thành tâm điểm ồn ào của bóng đá Hàn Quốc, khi nhà cầm quân 55 tuổi bị cáo buộc bạo hành, xúc phạm cầu thủ và bỏ buổi tập của đội để đi chơi golf.

CLB Ulsan Hyundai nói lời tạm biệt HLV Shin Tae-yong chỉ sau 65 ngày gắn bó.

Ông Shin Tae-yong được bổ nhiệm làm HLV trưởng Ulsan Hyundai hôm 5/8 với kỳ vọng vực dậy đội đương kim vô địch K-League 1. Nhưng chỉ sau hơn hai tháng, đội bóng sa sút thảm hại với thành tích thắng 1, hòa 3, thua 4, tụt xuống vị trí thứ 10/12 và phải đá play-off trụ hạng.

Ngày 9/10, CLB Ulsan Hyundai tuyên bố chấm dứt hợp đồng với HLV Shin Tae-yong. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự không chỉ đến từ chuyên môn. Theo đài KBS, ông Shin bị tố đi đánh golf trong thời gian đội thi đấu sân khách, mắng chửi và thậm chí có hành vi động chạm bị cho là bạo lực với cầu thủ.

Cựu Giám đốc điều hành Ulsan – ông Kim Kwang-guk, người cũng từ chức cùng HLV Shin Tae-yong tiết lộ: “Vấn đề không nằm ở golf, mà là cách ông ấy đối xử với cầu thủ. Nhiều người phản ánh ngay sau buổi tập đầu tiên rằng HLV dùng những từ ngữ thiếu tôn trọng như ‘mấy cái thằng này’”.

Theo ông Kim, CLB đã cảnh cáo và yêu cầu HLV Shin Tae-yong không được nói tục hay có hành xử quá đà có thể làm đau cầu thủ, nhưng tình hình không được cải thiện.

“Một số cầu thủ còn hỏi tôi: ‘HLV Shin đang dạy cái gì vậy? Toàn bài tập cho học sinh’. Rõ ràng phương pháp của ông ấy đã lỗi thời”, ông Kim Kwang-guk nói thêm.

Phong cách làm việc của ông Shin bị cho là không phù hợp với nội bộ Ulsan Hyundai.

HLV SHIN TAE-YONG PHẢN PHÁO

Về phía HLV Shin Tae-yong, ông tỏ ra tức giận khi bị cáo buộc đánh, chửi cầu thủ. Chiến lược gia này phủ nhận hoàn toàn, cho rằng mọi chuyện bị phóng đại:

“Tôi chưa bao giờ chửi thề hay hành hung cầu thủ. Tôi chỉ véo tai họ, gọi họ là ‘mấy thằng nhóc’ như cách làm thân ở Indonesia. Nếu tôi từng bạo hành ai, tôi đã tự nguyện nghỉ huấn luyện”.

Về vụ golf, ông Shin giải thích chiếc túi gậy golf bị chụp lại chỉ là do xe đội tiện đường qua nhà ông ở Seongnam, chứ không hề đi chơi trong khi đội thi đấu.

Rò rỉ ảnh chụp túi gậy chơi golf của HLV Shin Tae-yong trên xe di chuyển của đội Ulsan Hyundai.

Nguồn tin từ nội bộ CLB Ulsan Hyundai cho biết mâu thuẫn lớn nhất xuất phát từ nhóm cầu thủ kỳ cựu. HLV Shin Tae-yong cho rằng họ không còn đủ thể lực, buộc phải ưu tiên cầu thủ trẻ để tuân thủ “luật U22” tại K-League (nếu không có cầu thủ U22 đá chính, đội chỉ được thay 3 người; dùng 1 hoặc 2 cầu thủ U22 sẽ được thay tối đa 4–5 người). Điều này khiến nhiều cựu binh bất mãn.

Khi CLB Ulsan Hyundai sang Trung Quốc đá với Shanghai Shenhua ở AFC Champions League Elite (hòa 1-1), nhóm cầu thủ này không chào HLV Shin Tae-yong trong bữa sáng và buổi tập, khiến không khí đội bóng trở nên căng thẳng.

“Tôi nói đội cần một cú hích lớn, nhưng có lẽ phát biểu ấy hơi nông cạn. Tôi chỉ muốn khơi dậy tinh thần, không ngờ lại khiến mọi thứ tệ hơn”, ông Shin Tae-yong chia sẻ.

Sau đó, các cầu thủ họp riêng, biểu quyết xem ai không muốn tiếp tục làm việc với HLV Shin Tae-yong. Đa số đã giơ tay đồng ý. Điều này được thông báo tới lãnh đạo CLB Ulsan Hyundai và ngay hôm sau, ông Shin bị yêu cầu từ chức.

Tuy rời Ulsan Hyundai nhưng ông Shin cũng phủ nhận khả năng quay lại Indonesia.

“Tôi cảm thấy mình không có thực quyền. CEO nói sẽ hỗ trợ hết mình, nhưng cuối cùng chỉ lắng nghe cầu thủ. Tôi buồn và thất vọng”, HLV Shin Tae-yong nói.

Về chuyện bị cho là có phong cách huấn luyện lỗi thời, chiến lược gia này phản pháo: “Tôi từng giúp Indonesia – đội đứng hạng 127 FIFA – thắng Ả Rập Xê Út, hòa Australia. Nếu chiến thuật tôi lỗi thời, sao có thể làm được điều đó?”.

Dù vậy, ông Shin cũng thừa nhận thiếu hiểu biết về nội bộ Ulsan là nguyên nhân chính khiến mọi chuyện đổ vỡ.

Hiện tại, dù xuất hiện tin đồn có thể trở lại dẫn dắt Indonesia sau khi đội này bị loại ở vòng loại World Cup, HLV Shin Tae-yong đã phủ nhận điều này. Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng chưa có quyết định nào về tương lai của HLV Patrik Kluivert và đang chờ những mổ xẻ chuyên môn cụ thể để tổ chức họp bàn.