HLV Polking tiến cử hai học trò cho HLV Kim Sang-sik

HLV Mano Polking đánh giá cao màn trình diễn của Cao Pendant Quang Vinh và Adou Minh sau chiến thắng 5-0 trước Công an TP.HCM ở trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26. Nhà cầm quân người Đức tin HLV Kim Sang-sik sẽ hài lòng nếu có những cầu thủ này trong đội hình tuyển Việt Nam.

Công an Hà Nội khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng bằng chiến thắng thuyết phục trước Công an TP.HCM trên sân Hàng Đẫy để bảo vệ thành công Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO. Không chỉ hài lòng với màn trình diễn của các học trò, HLV Mano Polking còn đặc biệt ấn tượng trước bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài.

“Tôi thực sự tin rằng các cổ động viên đóng vai trò rất lớn trong thành công của đội bóng. Họ luôn đến sân, cổ vũ và tiếp sức cho chúng tôi. Khán đài hôm nay gần như chật kín trong trận tranh Siêu cúp. Tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp tục được duy trì tại V.League cũng như các giải đấu châu Á, bởi chúng tôi rất cần sự đồng hành của người hâm mộ”, HLV Polking chia sẻ.

Theo nhà cầm quân 50 tuổi, nguồn động viên từ khán đài giúp các cầu thủ Công an Hà Nội thi đấu hưng phấn và phát huy tốt nhất khả năng. Ông cho rằng bầu không khí sôi động tại Hàng Đẫy chính là hình ảnh mà đội bóng mong muốn được chứng kiến thường xuyên trong mùa giải mới.

“Các cầu thủ cảm thấy rất thoải mái và thi đấu đầy nhiệt huyết khi nhận được sự cổ vũ như vậy. Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được bầu không khí bóng đá đích thực. Sự đồng hành của người hâm mộ đóng góp phần quan trọng vào quá trình phát triển cũng như thành công của câu lạc bộ. Họ thật tuyệt vời và tôi tin rằng hôm nay, toàn đội đã có thể đền đáp bằng thêm một chiếc cúp vô địch”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh câu chuyện về người hâm mộ, HLV Polking cũng nhận được câu hỏi liên quan đến màn trình diễn của các cầu thủ như Trần Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh và Adou Minh. Khi được hỏi liệu sự góp mặt của những cầu thủ này có thể giúp đội tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng mạnh nhất hay không, HLV trưởng Công an Hà Nội đưa ra câu trả lời thận trọng.

Ông khẳng định quyền lựa chọn nhân sự hoàn toàn thuộc về HLV Kim Sang-sik, nhưng Công an Hà Nội luôn sẵn sàng tạo điều kiện để các cầu thủ phục vụ đội tuyển quốc gia.

“Đây không phải quyết định của tôi. Tuy nhiên, chúng tôi luôn sẵn lòng đóng góp cầu thủ và hỗ trợ đội tuyển quốc gia. Đó cũng là trách nhiệm của câu lạc bộ. Tôi biết các cầu thủ rất tự hào khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik có thể lựa chọn bất kỳ ai ông ấy muốn”, HLV Polking nói.

Nhà cầm quân người Đức tin rằng những học trò của mình không chỉ đáp ứng yêu cầu về chuyên môn mà còn sở hữu tinh thần và phẩm chất phù hợp với môi trường đội tuyển.

“Họ có thể giúp ích rất nhiều bởi không chỉ là những cầu thủ giỏi, mà còn có phẩm chất đạo đức rất tốt. Adou Minh đã có một trận đấu tuyệt vời ở hàng phòng ngự. Cao Pendant Quang Vinh cũng vậy. Cậu ấy đóng vai trò then chốt đối với chúng tôi từ mùa giải trước. Tôi hy vọng họ cũng có thể giữ vai trò quan trọng tại đội tuyển quốc gia”, ông đánh giá.

HLV Polking một lần nữa nhấn mạnh việc triệu tập cầu thủ không nằm trong thẩm quyền của mình: “Tất nhiên, điều đó không nằm trong tầm tay của tôi. Dù vậy, tôi rất hạnh phúc khi có họ trong đội hình Công an Hà Nội và tin rằng HLV Kim Sang-sik cũng sẽ vui nếu có sự phục vụ của những cầu thủ này”.

Chiến thắng đậm trước Công an TP.HCM không chỉ giúp Công an Hà Nội giành Siêu cúp mà còn tạo cú hích tinh thần quan trọng trước khi bước vào hành trình tại V.League và đấu trường châu lục.